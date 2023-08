Se nå: Støre og Solberg svarer folket

Innvandring, tannhelse eller krigen i Ukraina? Klima, eldreomsorg eller prisen på bensin? Vindkraft, rovdyr eller barnehager?

Det er nesten ikke grenser for hva de to politikertoppene kan bli møtt med av spørsmål underveis i det nesten to timer lange folkemøtet fra Storgata camping i Tromsø.

Fullt hus under folkemøtet i det gamle Mack-bryggeriet Tromsø . Foto: Sofia Storhaug / NRK

Flere enn ti utfordringer blir det, fra helt vanlige velgere som har kontaktet NRK med en sak de brenner for eller et spørsmål som de mener lederne for landets to største partier bør besvare.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har ikke på forhånd fått vite noe om hva de vil bli spurt om. Men at det blir spørsmål om skolepolitikk, er nok noe de har fått med seg.

For én av spørsmålsstillerne har allerede stått fram. Jon Abraham Lie Leinæs har nemlig bestemt seg for å slutte som lærer – etter kun seks år i yrket.

– Jeg er blitt veldig forsiktig, mindre trygg, mer var, mer sårbar. Etter hver diskusjon er jeg usikker på om jeg gikk for langt. Hva skjer om jeg gikk for langt. Makten ligger i økende grad hos elevene, sier han.

Sendingen fra Tromsø ledes av Fredrik Solvang og Sigrid Sollund. Den vil også romme en duell mellom ordføreren i byen, Gunnar Wilhelmsen, og utfordreren Anne Berit Figenschau fra Høyre.

Det blir også en runde med politiske dilemmaer som lokalpolitikere fra ni partier skal besvare, i en tenkt maktkamp om ordførerkjedet i den fiktive kommunen Skogvikdal.