Hans (91): – Hvorfor kan jeg ikke dø når jeg vil?

– Jeg ønsker en brå død når tiden måtte være inne. Hvorfor kan jeg ikke få dø når jeg vil, spør Hans Smith-Sivertsen.

91-åringen er sprek og aktiv i hverdagen, og sier han har levd og fortsatt lever et godt liv hjemme i Bergen.

Under Det store folkemøtet i Tromsø mandag kveld stilte han statsminister Jonas Gahr Støre og Høyres leder Erna Solberg spørsmål om aktiv dødshjelp.

Han lurer på om det ikke burde være en menneskerett å kunne avslutte sitt eget liv under visse omstendigheter, og med samfunnets støtte og assistanse.

– Jeg ønsker muligheten til å kunne avslutte livet når jeg selv vil. Jeg ville følt meg tryggere, og hatt det enda bedre, om en slik mulighet fantes med offentlig assistanse.

Smith-Sivertsen sier han kjenner flere 80- og 90-åringer som har levd lykkelige liv, men som ville satt pris på denne muligheten.

Hans Smith-Sivertsen har hatt et godt og rikt liv. Men når han blir lei, vil han velge selv. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Aktiv dødshjelp Ekspander/minimer faktaboks Aktiv dødshjelp er å ta livet av en person på personens frivillige forespørsel, eller å hjelpe en person til å ta sitt eget liv.

Vil unngå selvmord

Bergenseren forstår at mange helsepersonell kanskje vegrer seg for å hjelpe til med aktiv dødshjelp.

– Muligheten til å styre sin egen død uten å måtte ty til dramatiske selvmord kan for mange være viktig.

Smith-Sivertsen skisserer tre omstendigheter der han ønsker assistanse til å forlate verden.

Hvis han får en diagnose som innebærer store og varige smerter

Hvis han føler seg hjelpeløs fysisk eller psykisk

Hvis han selv er overbevist om at tiden er inne

91-åringen er klar over at det finnes motforestillinger mot dødshjelp. Noen er kulturelt eller religiøst fundert. Og noen tenker at man kan la seg presse av familie til å gjøre det slutt.

Men har man gode familieforhold så er dette lite sannsynlig, mener han.

Mona Levin er 83 år og fortsatt i jobb som teaterkritiker og redaktør for et musikkmagasin. Den dagen hun bestemmer at tiden er inne, vil hun velge selv når hun skal dø. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Sushi og aktiv dødshjelp

Eldreomsorg er kommunenes ansvar og en viktig sak i valgkampen.

Teaterkritiker og redaktør Mona Levin (83) har vært medlem i Retten til en verdig død i mange år, og tar også til ordet for å gi eldre friheten til å velge selv.

Nå nærmer det seg tiden for at de som skal på helseinstitusjoner for eldre vil ha sushi og tikka masala og helt andre ting enn det man får servert på hjemmene i dag, mener hun.

– Det er mange valg om livet og døden. Vi må også kunne velge mens vi ennå har vettet i behold, når vi ønsker å dø. Og når man ikke lenger kan gjøre rede for seg og ikke har glede i livet, da syns jeg man skal kunne velge at man ikke behøver å leve lenger, sier Levin.

Ulovlig i Norge

Aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge. Skal det åpnes for dette, må loven endres. Flere land i Europa har legalisert det.

I Norge har diskusjonen vært oppe. Men bare Frp stemte for aktiv dødshjelp da det var tema på Stortinget i 2020.

I 2019 svarte tre av fire nordmenn at de var positive til å tillate aktiv dødshjelp, i en undersøkelse Dagbladet gjennomførte.

Etter Smith-Sivertsens spørsmål ble det applaus i salen.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Høyres leder Erna Solberg frykter mange føler seg som en belastning, og derfor bestemmer seg for å « «avlaste» samfunnet og familien. Derfor er hun imot aktiv dødshjelp.

– Øyeblikkelige depresjoner og vanskelige tider kan forandre seg. At helsepersonell skal hjelpe folk å ta sitt eget liv går mot etiske normer, svarer hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er modig som stiller spørsmålet. Men tilnærmingen til Erna er han helt enig i.

– Helsepersonell skal hjelpe oss til å fortsette livet, ikke avslutte det.

Støre sier han har vært vitne til foreldre som gikk gjennom en veldig sårbar fase.

– Det er et veldig forståelsesfullt og profesjonelt helsepersonell som hjelper deg til å fullføre livet på en verdig måte. Det handler om at du blir hjulpet ut av den siste fasen. Jeg er redd vi endrer en moralsk standard. I land som har prøvd dette, sklir det ut, sier statsministeren.

Hans Smith-Sivertsen reiste til Tromsø for å få politikernes svar på aktiv dødshjelp. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Tenkere oftere på det

Hans Smith-Sivertsen håper aktiv dødshjelp blir tilbudt gjennom fastlegen, eller av en lege som har påtatt seg å gjøre det.

91-åringen har tenkt på aktiv dødshjelp siden han var ung, og måtte avlive hunden sin hos en veterinær.

– Den la hodet tillitsfullt i fanget mitt mens den fikk en sprøyte, og så døde den uten en rykning. Da tenkte jeg: tenk om vi mennesker også kunne ha denne muligheten. Tanken kommer oftere nå, sier Smith-Sivertsen.