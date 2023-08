Prøv deg som ordfører: Hvordan ville du brukt pengene?

Ser du på Det store folkemøtet nå på NRK 1, vil du se at politikerne utfordres på kommuneøkonomi i den fiktive kommunen Fjellvikdal, med 10.000 innbyggere.

Her kan du prøve selv!

Men først litt bakgrunn:

I Fjellvikdal har en del innbyggere flyttet ut, og mange lengter vekk. Helsetilbudet skranter, kulturtilbudet er ganske fraværende. Skoler og offentlige bygg forfaller.

Sikkert en kjent situasjon for mange kommuner i distriktet.

Du som ordfører har store visjoner for Fjellvikdal, og vil gi innbyggerne det de ønsker seg og har krav på.

Men for å gjøre det trenger du penger, og nå kommer spørsmålet – skal du innføre en eiendomsskatt på hytter, boliger og næringseiendom?

De ulike politiske partiene danner et flertall for eiendomsskatt i Fjellvikdal. Pengene går til nytt kommunehus og oppussing av skolen.

Men – du trenger fortsatt penger til sykehjem og kulturtilbud. Og nå banker en stor eiendomsutvikler på døra. De vil bygge hytter i kommunen.

Det gir inntekter, blant annet fordi du har innført eiendomsskatt. Problemet er at hyttene skal bygges der det i dag er urørt natur.



Det blir flertall mot, men siden de største partiene er for, så blir det hyttebygging likevel.

Og for noen hytter! De er gigantiske, med boblebad og varmekabler i oppkjørselen. Det trekker masse strøm, og allerede fra før av trenger du energi.

I Fjellvikdal er det gode forhold for vindkraft. Et selskap ønsker å bygge ut en liten vindmøllepark der det står vindturbiner fra før av, knyttet til et lokalt industriområde, og med så å si ingen inngrep i naturen.

Men det du trodde skulle skli greit gjennom, gjør ikke det likevel. Nå dannes det en folkeaksjon mot vindturbinene.

Facebook-gruppa «Vi som er mot vindkraft i Fjellvikdal» har fått 1200 medlemmer. Alle bor ikke i kommunen, men mange gjør det.

Nå viser det seg at planene endres. Utbyggerne vil bygge større turbiner, og flere. I tillegg må litt bygges på matjord.

Men i møte med denne motstanden sier utbyggerne at hvis de ikke får bygge hos deg, så bygger de i nabokommunen. Da får de aktivitet og inntekter i stedet for dere.

Men en ny idé oppstår: kommunens rikeste innbygger foreslår å lage en gondolbane som skal tiltrekke seg turister til byen.

Ikke bare det: hun tilbyr seg å betale for mye av den, og starte restaurant på toppen. Flott utsikt for turister og fastboende, og lett tilgang til urørt natur i fjellet.

Men – kommunen må betale for drift og vedlikehold.

Mange familier i Fjellvikdal sliter med å få tiden til å til å gå opp, de haster mellom henting og jobb.

Nå kommer et forslag på bordet om at småbarnsforeldre som jobber i det offentlige skal få jobbe mindre, men til full lønn.

Skolen er pusset opp og hyttefolket har inntatt Fjellvikdal. Men de gamle får ikke den hjelpen de trenger, og kommunen har problemer med å få nok ansatte i den offentlige hjemmetjenesten.

Et privat firma, som også skal tjene penger på det, sier de kan bidra med fagfolk.

Selv om hjemmetjenesten oppgraderes, trenger du også flere sykehjemsplasser.

Du kan utvide de eksisterende sykehjemmene rundt omkring, sånn at folk kan bli boende i nærområdet.

Eller du kan samle kompetanse og bygge et nytt, stort sykehjem i sentrum av kommunen i nærhet til andre tilbud.

Nå runder vi av denne fiktive leken. Men det er altså mange saker politikerne i din kommune skal ta stilling til.

Det kan hende dine lokalpolitikere mener noe annet enn det de ni som deltok på Det store folkemøtet gjorde.

