– Ingen ordfører tar lett på å øke en kommunal avgift. Det er selvfølgelig ikke populært. Det er ikke noen god valgkampsak. Men noen ganger er det ærlig å gjøre det hvis du trenger de inntektene til noe som er viktig, sier Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

EKSTREMVÆR: Store kostnader er knyttet til å håndtere styrtregn og flom i årene som kommer. Foto: NTB

NRK treffer ham i Tromsø, der han senere i kveld møter Høyre-leder Erna Solberg under et direktesendt folkemøte på NRK1. Blant temaene er hva kommunene kan gjøre for å hjelpe innbyggere som nå sliter med økonomien.

AP-LAG: Støre varmet opp til toppduell med partifeller i Tromsø i dag. Ordfører Gunnar Wilhelmsen til høyre. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Støre har merket seg Solbergs valgløfte om å holde det samlede nivået på skatter og avgifter nede i Høyre-styrte kommuner.

Mer usikker er han på hva det egentlig innebærer. For Støre er Solbergs valgløfte en oppskrift på kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Nå krever han svar:

– De må vise hvor de skal kutte, hva de da må sette ut på anbud, hva de må privatisere, sier Ap-lederen.

FLOM: Sommeren har vært preget av ekstremvær her til lands. Foto: Ksenia Novikova

«Tiden er forbi»

Det var før sommeren mangeårig statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kom med et avgiftsutspill som allerede er blitt heftig diskutert:

– Ett av Høyres viktigste valgløfter denne valgkampen er at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede, heter det på partiets hjemmesider.

VG slo opp saken under Solbergs valgturné på Vestlandet i juni.

Solberg tar til orde for å prioritere bedre og effektivisere driften slik at ikke regningen i dyrtiden havner hos folk flest.

– I de kommunene der Høyre får ordføreren, vil tiden hvor politikerne økte regningene dine for å få sine egne budsjetter til å gå opp være forbi, sier Solberg.

Støre mener valgløftet viser en tydelig prioritering fra Høyres side.

– Hvis dette er det viktigste, at de samlede inntektene til kommunene skal ligge fast, så betyr jo det at det ikke kan satses på eldreomsorg, infrastruktur eller rent vann uten at må kuttes andre steder, sier han.

Slår tilbake

Midt i forberedelsene til kveldens toppduell kommer Erna Solberg med et ramsalt tilsvar:

– Hvis Jonas har sagt dette, så har han nå annonsert en betydelig økning av eiendomsskatten i kommunene. For det eneste han kan bruke til velferdsoppgaver av dette er eiendomsskatten, sier Solberg.

AVVISER: Erna Solberg som avviser kritikken fra Støre og mener den er avslørende. Hun tror folk i Ap-styrte kommuner må regne med økt eiendomsskatt. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hun viser til at gebyrer knyttet til for eksempel vann og avløp må gå til dette og ikke brukes til andre gode formål, i tråd med det såkalte selvkostprinsippet.

– Det betyr at han nå sier at de legger opp til en strategi med økt eiendomsskatt rundt omkring i kommunene. Velgerne får ta med seg at Arbeiderpartiets omtanke for den private økonomien, er at de får mer eiendomsskatt, sier hun.

Støre mener på sin side at det er lite troverdighet i det han hører fra Høyre når det gjelder å skaffe inndekning for avgiftsløftet ute i kommunene.

– Erna Solbergs svar er ofte at de får effektivisere og snu på skillingen. Ta Tinn kommune, som har Høyre-ordfører og som har et vannrørnett som er helt utdatert og som må skiftes. Det kommer til å koste flere hundre millioner kroner over tid. Hvis du skal finansiere det ved å drive kommunen mer effektivt, så kommer det til å ta hundrevis av år før det er gjort noe med det, sier han.

VALGKAMP: Jonas Gahr Støre besøkte Mortensnes sykehjem i Tromsø i dag. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– Så du mener at dette løftet i realiteten er et varsel om kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne?

– Ja, det må det være.

Les også: Ber folk førebu seg på gebyrsjokk

– Vil øke

Høyres ordførerkandidat Marius Arnesen i Sarpsborg sier det vil bli økte avgifter i kommunen, uavhengig av om Høyre vinner valget. Det slo han fast da han ble konfrontert med Solbergs løfte i SA-podden, podkasten til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Det Høyre har sagt, er at skatter og avgifter skal «holdes nede». Det er absolutt ikke det samme som å si at avgiftene ikke vil øke, sier han til NRK.

– Det er krystallklart at det kommer til å bli økte kommunale avgifter i Sarpsborg. Det er allerede lagt opp et løp som det er umulig å snu.

LØFTER: Høyres ordførerkandidat i Sarpsborg, Marius Arnesen, varsler økte kommunale avgifter neste år. Foto: Høyre

Det er blant annet planen om å utbedre et renseanlegg som har ført til en ekstraordinær økning i de kommunale avgiftene.

– Og de skal øke enda mer, men vi kan ikke gå til valg på at det ikke skal skje. Da vil vi stoppe lovpålagte tjenester og skape fare for at kloakken ikke fungerer. Men vi skal snu hver stein og jobbe knallhardt for å ta fornuftige beslutninger når det gjelder innbyggernes lommebok, sier Arnesen.

– Men hvordan vil du holde det du nå sier opp mot Høyres valgkampløfte?

– Det er helt i tråd med løftet som er gitt sentralt, om å «holde kostnadene nede». Det handler om å få kontroll på kostnadene i kommunen vår. Vi ønsker å ta i bruk flere verktøy for å møte disse utfordringene, blant annet åpne for å se på offentlig/privat samarbeid. Vi må ta oss sammen.

Skal «holdes nede»

Overfor NRK sier Erna Solberg at valgløftet innebærer at skatter og avgifter skal holdes nede «av respekt for folks vanskelige økonomiske situasjon».

– Det høres ut som du garanterer at det ikke vil bli økte avgifter dersom Høyre vinner valget. Men det er vel ikke det du sier?

– Nei, vi har sier vi skal jobbe for å holde avgiftene nede.

– Men hva betyr det?

– Det betyr at vi skal jobbe etter de mest effektive måtene å drifte på. Også lover vi ikke hver enkelt av disse. Vi lover på summen av dette. Det som er løftet vårt, er at hvis noe må gå opp fordi det er nye utfordringer der, så må man gå ned på andre områder, for eksempel på gebyrer eller på eiendomsskatt.

– Og så har jeg samtidig tatt forhold blant annet om at Oslofjorden har noen særlige utgifter knyttet til rensing og avgiftene der. Men det betyr at hvis det kommer opp at man må øke, så må man forsøke å ta ned andre utgifter eller andre gebyrer for å få dette til.

– Så dette valgløftet gjelder ikke for alle kommunene som grenser til Oslofjorden, altså halve Viken?

– Jeg har tatt forbehold om at det kan bli vanskelig i forhold til gebyrer. Men alle bør anstrenge seg for å holde nede sine avgifter, gebyrer og skatter.

Utfordringer i kø

Samtidig er det klart at mange kommuner står overfor store utfordringer de neste årene:

Det blir flere eldre som trenger pleie og omsorg når sammensetningen av befolkningen endrer seg.

En rekke kommuner har behov for store investeringer i vann, avløp og kloakk for å sikre gode tjenester og på grunn av nye EU-regler.

Rentene skyter nå i været, noe som vil ramme kommuner med store lån hardt. Én av tre kommuner har høyere gjeld enn inntekter, ifølge Kommunal Rapport.

I tillegg koster lokale saker ofte dyrt, som arbeidet med å bedre forholdene i Oslofjorden.

Solberg har i uttalelser om sitt valgløfte tatt forbehold om at kommuner rundt hovedstaden kan få økte avgifter og skatter knyttet til å rense fjorden.

Urolige ordførere

En rekke kommuner kan bli nødt til å investere i vann, avløp og kloakk som følge av strengere EU-regler i et nytt direktiv. Det har kommunenes interesseorganisasjon KS for lengst varslet.

– Det kan potensielt komme krav om enorme investeringer i vann og avløp som ikke har en klar miljøgevinst, sa områdedirektør i KS Helge Eide til NTB i vår.

ORDFØRER: Lene Conradi i Asker kommune. Foto: Tore Linvollen

Det nye regelverket skal trolig vedtas neste år.

Høyres mangeårige ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, har advart mot kraftig økte gebyrer på vann og avløp. Hun har bedt regjeringen om hjelp.

– Framtidig økning av gebyrene nasjonalt vil være store. Dette fremkommer i store nasjonale undersøkelser der investeringsbehovet og fornyingsbehovet innenfor vann og avløp vil være stort, sa hun til Nationen i vår, før Solberg kom med sitt løfte.

ORDFØRER: Steinar Bergsland i Tinn kommune. Foto: Martin Torstveit / NRK

Høyreordfører Steinar Bergsland i Tinn var blant dem som gledet seg over Solbergs budskap. Hans håp er at det vil komme mer hjelp fra sentralt hold til å dekke fremtidige utgifter.

Kommunen oppgraderer nå sitt vann- og avløpsnett for nærmere 1 milliard kroner.

– Jeg lener meg på Erna og tror hun og staten vil ta en stor del av kostnadene. Slik jeg forstår det så må jo løftet bety at staten tar en del av kaka, sa Bergsland til Kommunal Rapport i vår.