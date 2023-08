Renate mistet sitt ufødte barn på UNN: Rørte Erna og Jonas til tårer

I slutten av juli ankom Renate og samboeren Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Renate skulle føde deres første barn.

Fødeavdelingen ved UNN i Tromsø har bare fire føderom, men denne uken var det 39 kvinner som fødte.

Onsdag 26. juli toppet det seg, med ni fødsler på én dag.

iTromsø har omtalt fødselshistoriene til fire kvinner, med beskrivelser om fødsel på pauserom, styrtfødsel på CTG-rom og smertelindring med en bøtte med isbiter.

Renates fødsel fikk så alvorlig utfall at den nå er meldt til Statens helsetilsyn av Statsforvalteren.

Renate ble sendt hjem fra UNN fordi fødeavdelingen ikke hadde kapasitet. To dager senere døde sønnen hennes i magen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Under Det store folkemøtet mandag kveld får folk anledning til å stille politikerne spørsmål de ikke vet om på forhånd.

Renate maktet ikke å stille direkte, men i opptak tar hun opp det mange nå lurer på.

Hvordan skal de sikre en forsvarlig omsorg for fødende kvinner?

Ble sendt hjem

I uken før fødselen var Renate innlagt på sykehuset med svangerskapsforgiftning.

Etter flere dager på rad med forsøk på å sette i gang fødselen, hadde ikke avdelingen kapasitet til å fortsette, ifølge henne.

– Jeg ble da sendt hjem, og fikk heller ikke komme tilbake til avtalt tid, fortsatt med begrunnelsen at det ikke var tid eller kapasitet på avdelinga til å ta oss imot, forteller hun.

Jordmødrene som var på jobb har uttalt i VG at de gjorde så godt de kunne, men at de ikke var nok folk på jobb. De beskriver denne uken som «uholdbar».

– Da vi endelig fikk lov å komme tilbake, to dager etter vi ble sendt hjem, så var det for sent for vår lille gutt. Hjertet hans hadde sluttet å slå etter 41 uker og 4 dager i magen. Han heter Erik, og han er den fineste gutten i hele verden, sier Renate.

Jonas garanterer til Renate: - Jeg skal gjøre det jeg kan Du trenger javascript for å se video.

Etterlyser bedre tilbud

Nå vil Renate ha svar på hva politikerne vil gjøre for at ingen andre skal havne i samme situasjon som henne.

Spørsmålene Renate stiller til statsminister Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er:

Kan dere love at fødende kvinner aldri skal bli sendt hjem igjen på grunn av manglende kapasitet på sykehusene?

Hva skal dere gjøre for å gi fødende i hele landet et bedre tilbud med nok plass, og nok ansatte på jobb?

Høyres leder Erna Solberg sier det er utrolig sterkt å høre historien til Renate, og at alle skjønner dramaet hun står i.

– Jeg har en sønn som heter Erik, så dette traff meg, sier hun på sendingen.

Men for å svare på spørsmålet:

– Det store bildet er at føden i Norge er veldig bra. Vi har lav dødelighet, lavere enn de fleste andre land i verden. Men åpenbart har noe gått grunnleggende galt her. Og så er dette en sak som etterforskes. Men vi har en utfordring i personellmangel. Og på UNN er det veldig mange vikarer. Det er store utfordringer knyttet til folk, sier Solberg.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver dette som sterkt.

– Jeg er like preget som alle. Det er utrolig sterkt. Dette er dypt tragisk. Jeg er glad for at du spilte av dette innlegget, og dette tror jeg gir dypt inntrykk på de som jobber på UNN. Vårt mål er at dette ikke skal skje, sier Gahr Støre.

– Det skal ikke kunne skje. Det skal være trygt å føde i Norge. Vi lever i et langstrakt land. Noen lever nære sykehus, andre lenger unna. Det skal være trygghet i det. Det er vårt absolutte mål. Vi trenger flere jordmødre. Det har vært utdannet for få.

– Hva skal dere gjøre for de som er redde?

Eir Sunniva Nilsen fødte i mars i Tromsø, og hadde en dramatisk fødsel. Men hun fikk den hjelpen hun trengte.

Hun fulgte opp Renates spørsmål for å få konkret svar på hva politikerne vil gjøre for alle dem som er gravid nå.

Hva skal dere gjøre for gravide som er redde? Du trenger javascript for å se video.

UNN beklager

Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, omtaler saken som en tragisk hendelse, først og fremst for Renate og familien.

– Den har også gjort sterkt inntrykk på ansatte ved fødeavdelingen og øvrige involverte i UNN, sier direktøren.

Anita Schumacher, administrerende direktør ved UNN, forteller at de har beklaget til Renate og familien. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I tillegg til at saken er sendt til Statsforvalteren, går UNN internt gjennom hendelsen i detalj for å avdekke om det er gjort noe galt, eller om noe kunne vært håndtert annerledes. De har også beklaget det som har skjedd til familien.

Se hele Det store folkemøtet her: