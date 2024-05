Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Stortinget har vedtatt endringer i Svalbardmiljøloven. Det innebærer blant annet innebærer e forbud mot å oppholde seg nærmere enn 300 meter til isbjørn.

Naturfotograf Audun Rikardsen tror det vil bli vanskelig å ta nærbilder av isbjørn.

Filmskapere frykter også at det vil bli slutt på filming av isbjørn på Svalbard.

Reiselivet på Svalbard er bekymret for konsekvensene av den nye miljøloven for turistnæringa.

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener advarslene er overdrevet.

Målet med miljølovendringene er å ta vare på villmarksområdene og redusere belastningen på natur og dyreliv på Svalbard. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det blir veldig vanskelig å fotografere isbjørn. Du får tatt bilder av isbjørnen i miljøet. Men du får ikke tatt nærbilder, selv med en kraftig telelinse.

Det sier den prisbelønnede naturfotografen, Audun Rikardsen.

Torsdag ble regjeringens til dels omstridte forslag til endringer i Svalbardmiljøloven vedtatt i Stortinget.

Endringene innebærer blant annet forbud mot å oppholde seg nærmere enn 300 meter til isbjørn og ilandstigning i flere verneområder.

Fotografen synes det er bra at regjeringen ønsker å minske slitasjen på naturen og beskytte dyrelivet på Svalbard. Men han men stusser over avstandskravet til isbjørnen.

Naturfotograf Audun Rikardsen. Foto: Kari Toft / NRK

Skulle ta bilde av sel – fikk i sbjørnselfie

Rikardsen har sett selv isbjørn på nært hold, og har ikke opplevd at de har skremt den.

– Enten så bryr ikke isbjørnen seg i det hele tatt, eller så er de nysgjerrige og kommer bort og gjør sine greier.

– Jeg har aldri sett at isbjørn har blitt skremt på det jeg har vært med på. Det er heller isbjørnen som skremmer oss, sier han.

Her tar isbjørnen en selfie med naturfotografens speilreflekskamera. Foto: Audun Rikardsen/isbjørnen

I 2018 tok Rikardsen noen helt unike bilder av isbjørn. Eller rettere sagt, isbjørnen tok «selfie» med hans kamera.

Den gang skulle han egentlig fotografere sel, og hadde satt ut kamera på forhånd. Dermed var han på god avstand da bildet ble tatt.

– Man si at det også er litt i gråsonen. Isbjørnen kom kanskje dit fordi jeg hadde vært der og satt ut kameraet. Da kan man jo argumentere for at jeg «lokket» han til meg, sier Rikardsen.

Fotografen tok bildet med selvutløser, og holdt selv avstand fra isbjørnen. Rikardsen mener slike bilder vil være i gråsonen med nye regler. Foto: Audun Rikardsen/isbjørnen

– Men å gå i land og sette ut et kamera på den måten er det ingen turister som gjør. De ønsker bare å komme litt nært og se isbjørnen. Det gjør man gjerne fra båt.

Reiselivet urolig for konsekvensene

Frem til pandemien hadde turismen økt jevnt på Svalbard. I 2023 besøkte om lag 63.000 personer øyriket. I 2019 var antallet på over 76.000 personer.

Reiselivet på Svalbard frykter nå konsekvensene av den nye miljøloven. Det sier reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, til NRK.

Reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Han mener endringene, som blant annet innebærer økt avstand til «kongen av Arktis», vil gjøre det vanskeligere å drive med turisme.

– Nå er vi urolige for konsekvensene av alt som skal iverksette samtidig. Men vi erkjenner at det er sånn det her blir nå, sier Brunvoll.

Den nye Svalbardmiljøloven blir innført i januar 2025.

Nye endringer i svalbardmiljøloven § 30 og § 30 a Ekspander/minimer faktaboks «Det foreslås å skjerpe inn forbudet i svalbardmiljøloven § 30 fjerde ledd, slik at forbudet mot å lokke til seg og forfølge m.m. ikke lenger skal kobles til at isbjørn blir forstyrret eller at det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn, men blir selvstendige krav. Departementet foreslår derfor at det blir forbudt å unødig forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn. Samtidig foreslås nye regler om avstand. Det foreslås et krav om å holde 300 meters avstand til isbjørn, men 500 meter i perioden 1. mars til 30. juni når isbjørnen er særlig sårbar for forstyrrelser. Det foreslås også en tilbaketrekningsplikt dersom isbjørn påtreffes nærmere enn avstandskravet og et unntak fra kravet til avstand i bebodd område m.m. I tillegg foreslås det noen andre mindre justeringer i dagens ordlyd i svalbardmiljøloven § 30 a om sikring mot isbjørnangrep.» Kilde: Regjeringen

Brunvoll sier flere er usikre på hvordan endringene skal tolkes. Derfor har han bedt Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet om å komme til Longyearbyen for å klargjøre det.

Regjeringen har samtidig varslet en ny stortingsmelding om Svalbard i 2024.

– Vi må banke inn et budskap hos myndighetene om at det er nok nå, sier Brunvoll.

– Vi forventer at det blir ro over noen år. Nå kommer det også en stortingsmelding, så jeg håper og peker på at det nå er nok.

– Ganske overdrevet

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, deler ikke synet til turistnæringen og fotografene.

– Jeg tror advarslene som har kommet har vært ganske overdrevet. De er også nødt til å forholde seg til at isbjørnen er en sårbar art. Vi er nødt til å gjøre vårt for å beskytte den, sier han.

Haltbrekken mener den nye Svalbardmiljøloven gir isbjørnen bedre beskyttelse.

SVs Lars Haltbrekkens forslag fikk ikke flertall. Foto: Tale Hauso / NRK

I behandlingen av saken fremmet SV-politikeren et forslag om å vurdere et påbud om pepperspray som forsvarsmiddel.

– Vi ønsker å kunne bruke pepperspray i tilfelle bjørneangrep. Ikke som erstatning for våpen, men som et tillegg. Vi vet det har vært eksempler fra Canada hvor man har fått isbjørnbesøk på hytta, og hvor en dusj med pepperspray i døråpning har skremt isbjørnen.

– Det er bedre enn å skyte den, sier Haltbrekken.

Les også: Tre isbjørner banket på vinduet

Tviler på dalende turisme

Regjeringens mål med miljølovendringene på Svalbard er å ta vare på villmarksområdene og redusere belastningen på natur og dyreliv.

Høyre, Frp og KrF stemte mot forslaget. De ønsket at saken skulle fremmes på nytt i sammen med den kommende stortingsmeldingen. Det stemte også Venstre for.

Arbeiderpartiets Linda Monsen Merkesdal. Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

Linda Monsen Merkesdal (Ap) er medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun er blant dem som har jobbet tettest med endringene i Svalbardmiljøloven.

Ap-politikeren påpeker at naturfotografer kan søke dispensasjon fra regelverket.

– Turistene kommer for å se isbjørn, oppleve det arktiske miljøet og naturen på Svalbard i sin helhet. Det å se en isbjørn, om den er på 300 meters avstand eller hvor det måtte være, er i seg selv en veldig stor opplevelse.

– Jeg tror ingen av turistene som kommer til Svalbard har en forventning om å få lov å ta selfie med isbjørner. Jeg tror turismen kommer til å leve i beste velgående også i fremtiden, sier hun.

Naturfotografen fra Tromsø har stor forståelse for at reiselivet og de som lager film på Svalbard, er sterke motstandere av de nye endringene i Svalbardmiljøloven.

– Reiselivet vil jo også skyte seg selv i foten hvis man forfølger eller skremmer isbjørn. Da vil turistene sitte igjen med en dårlig opplevelse, sier Rikardsen.