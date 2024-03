Tre isbjørner banket på vinduet: – Vi ser dem sjelden så tett på

Onsdag morgen starter som mange andre morgener for meteorolog Katarzyna Kudłacz.

Hun jobber på den polske forskningsstasjonen i Hornsund, sør på Svalbard, sammen med syv andre personer, i ett år – fra juni til juni.

Hver dag er det én person som har ansvaret for stasjonen, holder vakt og lager mat til andre som bor.

Denne morgenen er det Kudłacz sin tur.

Mens hun tilbereder frokosten, titter hun ut av vinduet. Der ser hun tre isbjørner; en hunnbjørn og to unger.

Alle står med snuten mot vinduet.

Kudłacz varsler de andre på stasjonen.

– Å se isbjørn her oppe blir alltid en begivenhet, men det er sjelden vi ser dem så tett på.

Det sier Daniel Kępski som er stasjonssjef på den polske forskningsstasjonen i Hornsund.

Før resten av mannskapet på forskningsstasjonen rekker å samle seg, tusler isbjørnene videre til et annet vindu som fatter deres interesse.

– Vi begynner å lage bråk for å jage bort gjestene, men jeg må avfyre signalpistolen min for å skremme dem vekk.

– Heldigvis er bjørnene mer nysgjerrig enn aggressiv og drar etter det første varselskudd, sier Kępski.

40 isbjørnobservasjoner på ni måneder

Han sitter igjen med blandede følelser etter besøket:

– Det var en flott opplevelse å se isbjørnene så tett på, men også litt stressende. Vi foretrekker å se dem på avstand.

Kępski opplever at det har vært en økning av isbjørn i området i år.

Forskningsstasjonen har en egen notatbok der de noterer ned observasjoner av isbjørn ved stasjonen.

– I løpet av ekspedisjonen som varer ett år, fra juni til juni, har det vært rundt 20 slike observasjoner per ekspedisjon de siste årene.

– I år har vi nesten 40 observasjoner så langt og det er enda tre måneder igjen av årets ekspedisjon, sier han.

De observerer ofte en hunnbjørn med barn, så det blir mange isbjørner til sammen gjennom et helt år, sier stasjonssjefen.

– Ikke uvanlig

Det er mange isbjørner i dette området på Svalbard, ifølge isbjørnforsker Dag Vongraven ved Norsk polarinstitutt. Han tror økningen de polske forskerne har sett i år, er en tilfeldighet.

– Bildene er fascinerende, men det er ikke uvanlig. Dette er det tettest bebjørnede området på Svalbard. Det er ei gammel trekkrute her, hvor isbjørnen kan krysse Hornbreen og Hambergbreen for å komme seg fra øst til vest på øya, sier Vongraven.

Klimaendringer fører til at det blir mindre is rundt Svalbard. For to år siden viste den årlige helsesjekken av isbjørnen at de er i ferd med å flytte seg til andre områder.

Ofte er det de samme bjørnene som er nærgående.

– Problembjørner lærer seg at det er mat i hytter, og de lærer ungene at det er mat å finne der inne, men antall bjørn som er drept i selvforsvar, har gått ned de siste tiårene, sier Vongraven.

Flere forskere mener at isbjørnen kan være utryddet på Svalbard om 50 år.

Jobbet i Hornsund flere ganger

Stasjonssjefen på den polske forskningsstasjonen, overvintret også i Hornsund for ti år siden.

Kępski forsker på snødekket, og har også besøkt stasjonen i kortere perioder på våren.

Han mener at det er et fantastisk sted å jobbe, der de kommer tett på dyrelivet.

Og de som har vært der før, vil gjerne tilbake, sier han.

– Stasjonen er veldig koselig, komfortabel og, viktigst av alt, den gir en enorm mengde vitenskapelige data.

– Det gjør stasjonen til et ideelt sted å utføre mer detaljert forskning innen mange vitenskapelige disipliner, sier Kępski.