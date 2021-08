Mener Senterpartiet er utydelige i klimapolitikken: – Vi får veldig ulne svar

– Når de blir spurt i dag om det som er i ferd med å skje i Repparfjorden så får vi veldig ulne svar. Det er vanskelig å forstå hva de nå mener om saken, sier stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken

Den 30. april 2019 fremmet Senterpartiet og SV, sammen med Miljøpartiet de Grønne, flere forslag til Stortinget om å blant annet stanse driftskonsesjonen til Nussir. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

To år senere savner Haltbrekken en avklaring om hvor Senterpartiet nå står, ettersom han ikke føler han får gode nok svar fra dem.

– Vi har jo stått skulder ved skulder sammen med naturen og reindriften rundt Repparfjorden, sier han.

Uenig i kritikken

Sandra Borch, Senterpartiets førstekandidat i Troms, er ikke enig i kritikken.

– Jeg føler at den konflikten som man prøver å bygge opp til her ikke er til stede mellom SV og Sp, sier hun.

Parlamentarisk leder for Senterpartiet på Sametinget, Cecilie Hansen, støtter Borch.

– Det var vi som fremmet forslaget i Stortinget, som vi er veldig glade for at SV også støttet. Vår politikk er basert på fakta og kunnskap, sier Hansen.

Men når Borch blir spurt om Sp ønsker kobbergruven eller ikke, svarer hun verken «ja» eller «nei», og utdyper i stedet at Sp ikke ønsker et sjødeponi i Repparfjorden.

Et sjødeponi er lagring av avfallsmasser under vann.

– Før man gir konsesjon, må man kartlegge konsekvensene av det. Det er derfor vi har vært skeptisk til sjødeponi i Repparfjorden og er det fortsatt. Det handler om at man ikke har gjort en utredning på forhånd, sier hun.

Sandra Borch (Sp) synes Senterpartiet har vært tydelige i forbindelse med gruveprosjektet i Repparfjorden. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Mener gruveprosjektet er utredet grundig nok

Da en klage på tillatelsen til gruvedriften fra 2016 ikke ble tatt til følge, sa tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen følgende:

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse.

Også tidligere næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, mener prosjektet er godt nok utredet.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sa Røe Isaksen.

Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen føler seg trygg på at utredningene som er gjort er gode nok. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Problemer med å forklare sin egen politikk

Valgforsker Jonas Stein mener Haltbrekken har et poeng angående Senterpartiet.

– Ja, han har til en viss grad rett. Senterpartiet har vært litt frem og tilbake på hva de mener, sier han.

Stein mener man ser konflikten Senterpartiet står i når det gjelder klima- og miljøspørsmål.

– Man har kanskje gått fra å være et tydelig grønt parti til å alliere seg mer med tradisjonell industri som olje- og mineralnæringen, sier han.

Valgforskeren tror Senterpartiet ikke vil bli sett på som et parti som er for nærme miljøbevegelsen.

– Hvis din viktigste sak er at det ikke skal bli gruvedeponi i Repparfjorden, så ville jeg ikke stemt Senterpartiet, for å si det sånn, sier Stein.

På Dagsrevyen 23. august sa politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, at Senterpartiets nedgang de siste målingene er mye på grunn av deres uklare klimapolitikk.

– Det er et område Senterpartiet ikke har hatt fullt så stort sakseierskap til og har hatt problemer med å forklare sin egen politikk, sier Ekornholmen.

Valgforsker Jonas Stein sier Senterpartiet har gjennomgått et hamskifte de siste årene. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Den lille fisken

Lokalt i Finnmark mener Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Iversen det viktigste spørsmålet i gruvesaken er hvordan sjødeponiet vil påvirke livet i havet.

Iversen mener at man må si ja til gruve i Repparfjord, men nei til sjødeponi.

Men gruveprosjektet som har fått klarsignal fra norske myndigheter har nettopp sjødeponi som svar på hvor man skal gjøre av gruveavfallet. Satt på spissen er dermed et nei til sjødeponi i praksis et nei til prosjektet slik det står i dag. Eller omvendt; et ja til gruveprosjektet Nussir i Repparfjord er også et ja til sjødeponi.

Iversen frykter partiklene fra gruveavfallet vil bevege seg videre fra Repparfjorden og påvirke fisket flere steder i havet utenfor Finnmark.

– Får det noe å si for den lille fisken? Vil det kunne påføre oss tap i kraft av at kanskje torsken ikke vil komme inn å gyte?

– Vi er nødt til å finne ut om dette har noe å si for de arbeidsplassene vi allerede har som er innenfor torsk og villfisk. Disse svarene har vi ikke fått, sier Iversen.