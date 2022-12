– Reiselivsnæringa må styre turistene til topper og nedkjøringer som er mindre farlige, sier Haaken M. Christensen.

Han er fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Topptursesongen har startet for sesongen, og Christensen ønsker derfor å komme med denne oppfordringa til reiselivsnæringa.

Haaken Christensen i Innovasjon Norge ber reiselivsnæringa unngå å sende turister til utfordrende toppturer. Foto: Privat

– Vi tror mange kan ha vel så god skikjøring og vel så gode opplevelser i å kjøre i terreng som anses som tryggere og som er definert som ikke skredfarlig. De som absolutt skal opp i mer komplekse fjellformasjoner må vite hva de gjør, sier han.

Han viser til at det er viktig å kjenne til de farene man utsetter seg for, og ha god kjennskap til snøskredvarslingen. Aller helst mener han at de som vil på mer utfordrende toppturer, bør ha med seg lokale sertifiserte guider.

Sammen med NVEs snøskredvarsling varsom.no, oppfordrer Innovasjon Norge reiselivsnæringa til å informere om snøskredvarslinga. Christensen sier det også er viktig at turistene blir minnet på at de må ha med seg spade, søkestang og sender/mottaker på turen.

2000 på topptur på én dag

Vinterfjellene i Lyngen, Lofoten og Sunnmøre trekker til seg skientusiaster i hopetall fra inn- og utland.

Ifølge beregninger kan det på enkelte finværsdager i Lyngen i Nord-Troms være over 2000 enkeltpersoner på topptur.

Men de norske vinterfjellene kan også være lunefulle. De siste ti årene har over 60 mennesker mistet livet i snøskred i Norge.

Vinterfjellene i Sunnmøre er også populære turmål for skiturister. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Sist vinter døde fem personer i snøskred i landet vårt. Fire av disse var utenlandske skiturister.

I april døde tre franske skiturister i et snøskred i Lyngen, bare en drøy uke etter en skikjører omkom i snøskred på et annet fjell i Lyngen.

Rett før påske fikk Lyngen kommune på plass en SMS-løsning for å advare utenlandske skiturister mot skredfaren.

I Balsfjord ble et turfølge på fem tatt av skred. To ble alvorlig skadet, én av dem livstruende. De overlevde og kunne fortelle historia si.

– Ødeleggende for turismen

Christensen mener reiselivsnæringa i langt større grad må styre turistene til topper og nedkjøringer hvor risikoen er lavere.

– Vi har ikke mulighet til å stoppe noen fysisk. Men vi ønsker at flest mulig skal ha en trygg opplevelse slik at de kommer seg tilbake til afterski. Da er det viktig at vi forteller dem hvor det er lurt å gå, hvordan snøforholdene er, og hva som er faretegnene man må kjenne til, sier han.

Elisabeth Braathen driver reiselivsbedriften Lyngen Lodge i Nord-Troms. Hun innlosjerer mange norske og utenlandske skiturister vinteren gjennom.

Elisabeth Braathen i Lyngen Lodge er skeptisk til Innovasjon Norges oppfordring. Foto: Lyngen Lodge

Braathen er skeptisk til at reiselivsnæringa skal «bestemme» hvilke fjell skituristene skal få gå i.

– Det høres forferdelig trist ut. Det tror jeg vil være veldig ødeleggende for den voksende turismen vi har i Norge. Det som gjør det attraktivt for både utlendinger og nordmenn, er jo å få benytte den herlige, fine og råe naturen vi har, sier Braathen.

Hun mener de heller må være med på å legge til rette for at de som skal ut på ski får kunnskap om hva som er riktig veivalg den dagen ut fra helningsgrad og været som har vært i dagene før.

Ønsker å forebygge

Vel 40 prosent av skredulykkene skjer i Troms, viser statistikk fra NVE.

De mange skredulykkene bekymrer også Troms politidistrikt, som roser initiativet fra Innovasjon Norge.

– Politiet berømmer initiativet til å ha fokus på trygg ferdsel i fjellet. Forebygging er kjernen av politiets samfunnsoppdrag. Det omfatter det vi gjør alene eller i samarbeid med andre for å blant annet å redusere uønskede hendelser, som i dette tilfellet er at noen blir tatt av snøskred, sier politioverbetjent og næringslivskontakt Merete Samuelsen.

Visit Norway har nylig lansert Behind the picture, en internasjonal markedsføringskampanje som også inneholder informasjon om tryggere opplevelser på tur.

Men gjør alle disse ulykkene at omdømmet til norske fjell står i fare? Det tror ikke Haaken Christensen i Innovasjon Norge.

– Antallet skiturister har vokst kraftig. Antall dødsulykker har ikke vokst like kraftig. Det betyr ikke at vi skal unngå å drive forebygging. Å si at omdømmet står i fare er å ta hardt i, men vi skal være nøye på å bidra til at færrest mulig omkommer i fjellet, avslutter han.