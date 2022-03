Vi møter han på nevrologisk avdeling på sykehuset i Tromsø.

Constantin Rust har vondt i ryggen, kutt i hodet og problemer med å sitte på grunn av et brukket halebein. Men ellers går det etter forholdene bra med den 24 år gamle jusstudenten og skientusiasten fra Sykkylven på Sunnmøre.

Søndag skulle han og fire turkamerater kjøre ski ned ei bratt og smal renne mellom de to fjellene Stortinden og Leirbakktinden på vestsiden av Malangshalvøya i Balsfjord i Troms.

På vei opp den samme renna ble turfølget plutselig tatt av skred.

– Vi var nesten på toppen da skredet gikk. Vi fikk ingen varsler i forkant, sier Constantin, som ble ført flere hundre meter av gårde med snømassene.

Turfølget var på vei opp renna mellom fjellene Stortinden og Leirbakktinden i Balsfjord da de ble tatt av skred. Ambulansehelikoptret fra UNN kan ses midt i bildet. Foto: Asle Stensæther/Luftambulansen HF

Fortsatt er tilstanden alvorlig for to av skikjørerne i følget. Den ene har livstruende skader, opplyser UNN ved 13-tiden mandag. De tre øvrige pasientene vurderes nå som lettere skadd, ifølge sykehuset.

Så etter faresignaler

De fem hadde egentlig planer om å bruke søndagen på en topptur i Lyngen, men droppet det på grunn av værforholdene. I stedet falt valget på rennekjøring i Malangen, fordi snøen her ville være mindre påvirket av vind.

– Det er litt kult å være inne i ei renne på grunn av de høye veggene. Og så er ofte veldig god snø der, sammenliknet med større fjellsider som er vindpåvirket. Det bruker å være artige opplevelser, forteller Constantin.

24 år gamle Constantin Rust studerer juss ved universitetet i Tromsø. Søndag ble han og turkameratene tatt av et snøskred på Malangshalvøya i Balsfjord. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Ifølge snøskredvarslinga var det søndag moderat skredfare i det meste av Troms, inkludert Malangshalvøya.

Også Constantin og kameratene diskuterte skredfaren og veivalg på turen opp fjellsiden. De konstaterte at det var mindre snø enn ventet i store deler av renna, og at det var lite som tydet på at det var fare for skred.

Idet de nærmer seg toppen av renna på rundt 900 meters høyde endrer plutselig situasjonen seg.

Snødekket øverst i renna er tykkere, og ikke like stabilt som lenger ned. Constantin, som er først i følget, begynner å se seg rundt etter faresignaler.

Et knapt minutt senere skjer ulykken.

– Jeg går ett par skritt til, og så snur jeg meg mot han som går bak, og skal til å spørre om vi skal snu eller grave litt for å se nærmere på underlaget. Når jeg så snur meg tilbake, blir jeg plutselig feid over ende, forteller Rust til NRK.

Et ambulansehelikopter fra UNN på plass for å hjelpe de skadde skikjørerne. Foto: Maja Meyer / Forsvaret

Gikk uten hjelm

Skredet har løsnet i overkant av turfølget. I høy hastighet kastes de nedover. Constantin har ikke hjelm på seg, og er livredd for å slå hodet, siden renna enkelte steder er veldig smal.

«Hvis jeg kakker borti noe i denne farten er det forbi», er det som går gjennom hodet på han. Samtidig sliter han med å puste på grunn av snø som har pakket seg i luftveiene.

Constantin Rust hadde ikke hjelm på seg opp renna. – En feilvurdering, sier han i dag. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– På et tidspunkt skimtet jeg noen trær, og da tenkte jeg: «Jess! Nå er vi forbi steinene og ute av renna», forteller Constantin.

Kort tid etter stanser skredet opp. Da har skikjørerne blitt ført anslagsvis 700 meter ned fjellsiden.

Constantin er delvis begravd i snømassene, men kommer seg løs. Han fjerner snøen han har i munnen, samtidig får han øye på tre av turkameratene.

Så ringer han 113, men sliter med å forklare hvor han er. Heldigvis har en av de andre i turfølget også ringt nødetatene og slått alarm.

Etter noen minutter kommer et annet turfølge til stedet for å hjelpe til. Snart er også et ambulansehelikopter fra UNN på plass og berger de fem ut av skredet.

Rundt 40 frivillige mannskaper fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Norske Redningshunder og Radio Relæ Liga bistod nødetatene i redningsaksjonen i Malangen. Foto: Rune Nilsen/Norsk Folkehjelp

Constantin og to andre er lettere skadd. De to siste får alvorlige skader, for den ene er situasjonen livstruende.

– Jeg ble fraktet i samme helikopter som han. Han var bevisstløs, men jeg skjønte ikke at han var alvorlig skadd før utpå kvelden, sier Constantin.

Åpen for å diskutere feilene

Dagen derpå i sykesengen på UNN, konstaterer Constantin Rust at det trolig blir lenge til neste gang han har ski på beina. Først må kroppen bli frisk.

Samtidig erkjenner han at skredet har vært en vekker, og at ting kan skje, selv om man føler seg trygg der man står.

–Jeg har vært på mange turer der vi har snudd på grunn av faresignalene. Denne gangen kom faresignalene idet skredet gikk, sier 24-åringen, som i fjor mistet en turkamerat i et snøskred i Lyngen.

– Det er mange som har ytret seg kritisk på sosiale medier om turvalget deres. Forstår du det?

– Jeg forstår at folk kan være kritiske. Skikjøring er en stor del av livet mitt, men jeg er åpen for å diskutere hva vi gjorde feil, sier Constantin Rust.