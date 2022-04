Mars og april er høysesong for skikjøring i nord. Ingen steder i landet dør flere mennesker i skred enn i Troms. Mandag og tirsdag meldes det betydelig skredfare.

Overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert, advarer folk mot å gå toppturer i bratt terreng.

– Den eneste måten å helt sikkert overleve et snøskred er å ikke bli tatt av skred, sier han.

Han beskriver skredsituasjonen i Troms som enormt farlig. Et skred kan gå i over hundre kilometer i timen og veie flere tusen tonn, advarer han.

Slik unngår du snøskred Ekspandér faktaboks Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet «hvorfor kan jeg ferdes her»? Det er særlig skredfare ved: Mye snø og vind de siste to-tre dagene.

Brudd og lyder i snødekket (drønn).

Ferske skred i nærheten.

Plutselig mildvær.

Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.

De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert. Skikjører Nikolai Schirmers tips: Pakk med deg skredsøker, søkestand, spade og vindsekk for å unngå nedkjøling.

Vurder å kjøre med skredsekk som blåser seg opp og får deg til å flyte oppå snøen.

Ha mobilen lett tilgjengelig for å varsle redningssentralen.

Ta med sportstape for å håndtere småskader. Kilde: Røde Kors

Enorme krefter

– Hvis man blir helt begravd blir kroppen veldig raskt klemt hardt sammen. Så hardt at man ikke får puste. Tre av fire som dør av snøskred helt begravd dør av varm kvelning. De blir kvalt av skredets voldsomme tyngde, forteller Gilbert.

Andre blir drept med hodeskader, beinbrudd og skader på brystkassen. Kreftene i skredet er så voldsomme krefter at man har veldig små sjanser dersom man er helt begravd.

De først er åtte til 10 minuttene etter at man er helt begravd er avgjørende og forulykkede blir derfor avhengig av andre faktorer enn redningsmannskaper for å overleve, som for eksempel å bli gravd opp av et eventuelt turfølge.

– Vi rekker aldri frem innen den tiden som er nødvendig for å overleve et snøskred når man er helt begravd, sier Gilbert.

Belastning på sykehuset

Den siste uken har det vært en rekke skredulykker i Troms.

Søndag ble fem personer tatt av et snøskred på Malangshalvøya i Balsfjord. Tirsdag var en livstruende skadd, og en moderat skadd. Tre i følget ble tirsdag skrevet ut av sykehuset.

Tirsdag gikk det to snøskred i Troms på kort tid. En person omkom. Fredag var fire innlagt på UNN etter tirsdagens to skred.

Søndag skjedde det igjen. Tre personer er gravd ut etter at de ble tatt av snøskred på Kvænan på Senja. En av dem ble fløyet til sykehus.

Knut Fredriksen er klinikkoverlege ved akuttmottaket på UNN. Han må jevnlig rykke ut til skredulykker i fjellet. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Slike ulykker setter Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, under press.

– Det er en belastning både på operasjonskapasiteten til andre pasienter, så vell som intensivkapasitet, sier Knut Fredriksen, klinikkoverlege ved akuttmottaket på UNN

Torsdag oppfordret han de som skulle ferdes i fjellene om å være forsiktig.

– Vi er bekymret for folk, først og fremst. Beredskapen på UNN skal vi nok klare å trappe opp ved behov. Dette er meget alvorlige ulykke når de skjer, sier klinikkoverlegen.

Frykter store skred

– Det kan være svært lett for de som ferdes i fjellet å løse ut snøskred nå, sier Heidi Bache Stranden i snøskredvarslingen i NVE.

Stranden oppfordrer nå de som skal på fjellet til å unngå skredterreng.

– Det kan fort bli snøskred som er store nok til å begrave deg og turfølget ditt.

Heidi Bache Stranden i NVE mener det er vanskelig å vite hvor du kan, og ikke kan utløse skred. Foto: NVE

Det ikke er fare for store naturlig utløste skred, men skred kan bli utløst av mennesker som ferdes i fjellene, sier hun.

– Du kan ikke se hvordan snøen er bygd opp nå fra overflaten, med vedvarende svakt lag litt nede i snøen. Det gjør det utfordrende å bevege seg i terrenget, sier Stranden.

– Ta konservative valg

Øyvind Gundersen håper de som skal ferdes i fjellene tenker seg godt om. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Politiet sier skredoperasjoner er krevende. De må ha tilstrekkelig med lavinehunder, fagleder skredkapasitet og helikopterkapasitet, sier Øyvind Gundersen, stabssjef Troms politidistrikt.

Det må folk ta hensyn til, ber politiet.

– De som skal på fjellet bør planlegge godt og ta gode konservative valg. Man bør vurdere Varsom på NVE sine hjemmesider og ikke ta unødvendig risiko, sier politiet.