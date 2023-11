Helse Nord setter på bremsen – utsetter styrebehandling av sykehusframtida i nord

Det bekrefter administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, overfor NRK.

– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen, for å kvalitetssikre saken før den går til styret.

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind. Foto: Helse Nord

Hun kommer derfor i det kommende styremøtet i slutten av november, be om litt utvidet frist.

Hun ber da om å utvide fristen fra 20. desember til januar.

– Jeg kommer til å be om at vi avholder et ekstraordinært styremøte 9. januar. Så det snakker om bare noen få uker.

Dette er de viktigste punktene fra rapporten: Ekspander/minimer faktaboks I Nordlandssykehuset foreslås det å endre dagens funksjon ved Lofoten sykehus til et DMS (distriksmedisinsk senter) med polikliniske funksjoner, døgnfunksjon og fødestue.

Sykehuset i Bodø vil være et stort akuttsykehus som i dag, og det foreslås ingen endringer.

Et flertall av arbeidsgruppen foreslår at sykehuset i Narvik utvikles til å drive med planlagt behandling. (kutt av akuttkirurgi) Det er likevel foreslått å beholde et døgntilbud innen fødselsomsorgen i form av en fødestue.

Et flertall av arbeidsgruppen anbefaler alternativ 2 med ett stort akuttsykehus på Helgeland. I dag er det tre akuttsykehus på Helgeland, der sykehuset i Mosjøen allerede er vedtatt avviklet. Gruppen spesifiserer ikke hvor ett stort sykehus skal ligge.

Et flertall av arbeidsgruppen anbefaler at det ved UNN Harstad samler akutt- og døgnaktivitet fra UNN Narvik sitt opptaksområde

Det foreslås ingen endringer i akuttfunksjoner for Tromsø

Det foreslås ingen endringer i akuttfunksjoner i Finnmark. Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler alternativ 2 som tilsvarer dagens organisering,

Fem tok dissens

Det er altså en utsettelse på tre uker det er snakk om. Lind sier de mener det skal være tilstrekkelig tid.

– Vi har en ambisjon om at den endelige datoen for styrebehandling av saken blir i slutten av april. Den holder vi fast ved. Men det er noe vi har behov for litt mer tid til for å sluttføre den helhetlige planen som skal på høring, sier hun.

Dette foreslår arbeidsgruppe 1 for sykehusene i Nord-Norge Ekspander/minimer faktaboks Kirkenes Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: Akuttsykehus Hammerfest: Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: Akuttsykehus Alta Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon, fødestue og dagkirurgi Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue Sami klinihkka Dagens tilbud: Polikliniske tjenester Anbefalt tilbud: Polikliniske tjenester Storslett Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue. Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, svangerskapsog barseltilbud og døgnfunksjon* Tromsø Dagens tilbud: Region- og universitetssykehus Anbefalt tilbud: Region- og universitetssykehus Harstad Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: Stort akuttsykehus Narvik Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: Sykehus uten akuttfunksjoner (fødestue opprettholdes) med betydelig økt aktivitet innen poliklinikk, planlagt kirurgi, og mulighet for andre fagområder. Finnsnes Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon* og fødestue. Longyearbyen Dagens tilbud: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Anbefalt tilbud: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Stokmarknes Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: Akuttsykehus - økt aktivitet alle fagområder Gravdal Dagens tilbud: Akuttsykehus Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon* og fødestue. *Døgnfunksjon må vurderes innhold og tilbud i DMS Bodø Dagens tilbud: Stort akuttsykehus Anbefalt tilbud: Stort akuttsykehus Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen Dagens tilbud: Akuttsykehus i alle byer Anbefalt tilbud: Ett stort sykehus - uten å spesifisere hvor det skal ligge Brønnøysund Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, fødestue og dagkirurgi Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester og døgnfunksjon** * Helgelandssykehuset Mosjøen er i dag et akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. ** Døgnfunksjon må vurderes i samarbeid med kommunene i opptaksområdet til DMS

Tidligere denne uka la arbeidsgruppa fram sitt forslag til endringer i sykehusstrukturen. Der kom det fram at det er særlig sykehusene i Lofoten og Narvik som kan få store endringer sammenlignet med dagens tilbud.

Samtlige vil samtlige sykehus i nord måtte ta omstillingsgrep.

Lind sier Helse Nord-ledelsen nå har lest rapporten grundig.

– Det er et omfattende materiale, og arbeidsgruppen har gjort en kjempejobb

Narvik sykehus er blant dem som kan få størst endringer. Foto: UNN NARVIK

Da arbeidsgruppa la fram rapporten sin ble det tydeliggjort at innstillinga var enstemmig. I ettertid har det kommet fram at 5 av 15 medlemmer i arbeidsgruppen som har vurdert fremtidens sykehustilbud i Nord-Norge ville ikke stemme for planen. En av dem var Bjørn Bremer.

Bremer sa til NRK at han mener at arbeidsgruppa har fått altfor dårlig tid til å vurdere innholdet i sykehusene i hele Nord-Norge, og konsekvensene av å gjøre drastiske endringer.

– Det har vært veldig dårlig tid på prosessen. Man skal komme med et forslag til en ny struktur for spesialitetshelsetjenesten i Nord-Norge på to og en halv måned. Og da sier det seg selv at det blir en veldig krevende øvelse å gjøre det på en skikkelig måte.

Benekter å ha blitt påvirket

Endringsforslagene har denne uka blitt møtte med stor motstand.

Nordlandssykehuset i Lofoten er anbefalt omgjort fra akuttsykehus til et distriktsmedisinsk senter av en arbeidsgruppe i Helse Nord.

Der har befolkningen i etterkant mobilisert og arrangert fakkeltog for å vise sin motstand til forslaget.

Det har blitt arrangert fakkeltog i Lofoten for bevaring av sykehuset. Foto: Vilde Bratland Erikstad

Helse Nord-direktøren sier reaksjoenen fra befolkning, tillitsvalgte, fagfolk og arbeidsgruppemedlemmer ikke har hatt betydning for utsettelsen.

– Nei, det er behovet vi har for å levere en god sak til styret. Det er omfattende arbeid. Når vi nå skal se alle de grundige arbeidene opp mot hverandre og sy det sammen, så ser vi at det vil være behov for å gjøre noen beregninger på det helhetlige bildet.

Lind sier at reaksjonene fra befolkninga etter arbeidsgruppas rapport var som forventet.

– Helsetilbudet til folk er det stort engasjement rundt, naturlig nok. Det er helt som forventet. Det som er krevende, er at forslag lett blir oppfattet som endelige beslutninger, sier hun.

Lind understreker at de er tidlig i utredninga enda, og de skal ha en bred høring og få innspill.

– Så skal vi sluttføre vårt endelige forslag først i slutten av april.