• Christin Straum Jakobsen og datteren hennes kunne ha mistet livet under en dramatisk fødsel i 2019, men ble reddet av sykehuset i Lofoten.

• Helse Nord anbefaler nå at dette sykehuset, som er Lofotens eneste, skal legges ned og omgjøres til et distriktsmedisinsk senter.

• Over 10.000 personer har skrevet under på en protest mot nedleggelsen av sykehuset.

• Jakobsen og hennes ektemann, Benjamin, uttrykker bekymring for fremtiden og mener det vil være utrygt å bo i Lofoten uten et fullverdig sykehus.

• Fagdirektør i Helse Nord, Tonje Elisabeth Hansen, sier at det er behov for større endringer i helsesektoren, men at ingenting er endelig per nå.

• En endelig avgjørelse om sykehusets fremtid vil bli tatt i 2024 etter en bred høring.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.