Helsekrangel i nord – men prosessen stoppes ikke

«Det mangler fagfolk. Mangelen har vært det i mange år.

Det er for høy grad av innleie. Det er for lite fast ansatte.»

Slik beskriver helseministeren Ingvild Kjerkol situasjonen i Helse Nord til NRK.

I september fikk NRK tilgang på et hemmelig dokument fra Helse Nord: Nord-Norge kunne miste flere akuttsykehus.

Helse Nord sier de må kutte på grunn av mangel på fagfolk, men de vet ikke hvor mange det er snakk om.

Folk er rasende. Noen truet med boikott. Noen varsler fakkeltog.

Flere vil stanse omstilling

Flere ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å stanse omstillingen.

Trine Noodt (V) i Alta er klar i sin tale:

– Det Helse Nord egentlig oppnår nå, er å sette alle opp mot alle. Med å sette alt på spill skaper de skikkelig kaos.

– Nå må vi stå sammen for å ikke miste det vi har av tilbud i Nord-Norge, mener Noodt. Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Kjerkol mener denne omstillingen, diskusjonen om hvilke sykehus som skal ha de ulike funksjonene, må gjennomføres av hensyn til pasientene.

– Det som er viktig for meg, er at den geografiske avstanden til god behandling ikke blir større.

Akuttilbud, fødestuer og ulike avdelinger kan bli nedlagt flere steder i Nord-Norge.

Folk i Øst-Finnmark kan få en reisevei på opptil 60 mil til nærmeste akuttsykehus om Kirkenes sykehus mister funksjoner, som er et av alternativene til Helse Nord.

– Jeg har ikke tenkt å akseptere et tilbud som er dårligere i nord enn i de andre regionene, sier Kjerkol.

Dokumentet NRK fikk tilgang til i september, viser hvilke alternativer Helse Nord vurderer for struktur og innhold i sykehusene:

Her er alternativene som vurderes av Helse Nord: Ekspander/minimer faktaboks 0-alternativet er dagens funksjonsfordeling. Finnmark: Kirkenes 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS (distriktsmedisinsk senter) Hammerfest 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Alta: 0-alternativ: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles UNN: DMS Nord-Troms 0-alternativ: DMS m/ døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Døgnfunksjon og fødestue avvikles Tromsø: 0-alternativ: Region- og universitetssykehus Alternativ 1-ny: Region- og universitetssykehus Alternativ 2-ny: Region- og universitetssykehus Harstad: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Narvik: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde+elektiv kir/ort Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus DMS Midt-Troms 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: DMS m/ fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles Longyearbyen: 0-alternativ: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 1-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 2-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Nordlandssykehuset: Vesterålen 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Akuttsykehus - økt volum Lofoten 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS Bodø 0-alternativ: Stort akuttsykehus Alternativ 1-ny: Stort akuttsykehus Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Helgelandssykehuset: (Her nevner ikke Helse Nord sykehusene ved navn (red.anm.)). X 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Y 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: DMS Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus Z 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: DMS Brønnøysund 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles

LO ber de bruke mer tid

Arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og Akademikerne advarer om konsekvensene, som de omtaler som dramatiske.

Nå ber de Helse Nord om å bruke lengre tid på prosessen.

Det skriver de i et brev, som også er sendt til Kjerkol.

– Vi får signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte om at tempoet og mangel på involvering i dette arbeidet kan bidra til å svekke tilliten til resultatet.

Det skriver 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug i brevet.

– Vi anerkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer og brevet er ikke et forsøk på stanse den pågående omstillingsprosessen, skriver 1. nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug. Foto: William Jobling / NRK

Mener det går for fort

– Det er for tidlig å tenne faklene, men de er nødt til å ta et bredere perspektiv i disse sårbarhetsanalysene.

Det sier Kari-Anne Opsal (Ap), ordfører i Harstad i Troms.

Hun frykter for bosettingen og beredskapen om føde-, akutt- eller psykisk helsetilbud legges ned.

– Hvis det blir veldig radikale forslag, så tror jeg at det kommer til å bli en stor, stor folkemotstand i Nord-Norge, sier Opsal i Harstad. Foto: Harstad kommune

Det samme gjør ordføreren i Narvik, Rune Edvardsen (Ap).

Han mener at vekstregionene i Nord-Norge må ha sykehus. Både med akutt- og fødetilbud, sier han.

– Jeg frykter at dette nybygde sykehuset som skal åpne i 2024, som er bygd ut med ekstra akutt- og fødefunksjoner, skal åpne uten at vi får ta i bruk hele sykehuset, sier Edvardsen.

Han frykter at Helse Nord ikke ser alle de samfunnsmessige konsekvensene når prosessen går så raskt for seg som nå.

– Jeg tror det kan få uante konsekvenser når en begynner å rokke med hele helsesektoren og sykehusstrukturen i Nord-Norge hvor det er mye følelser involvert, sier Edvardsen i Narvik. Foto: Frida Brembo / NRK

Noodt i Alta opplever at det er en forhastet prosess.

– Helse Nord er i ferd med å bygge ned et sårt tiltrengt helsetilbud innenfor spesialisthelsetjenesten og sykehusene, og de lokale sykehusene, i hele Nord-Norge.

– Dette er kampen om å beholde det vi har. Den er vi nødt til å stå sammen om, sier venstrepolitikeren.

Mener beredskapen skal ivaretas

Helseministeren sier at varsellampene startet å blinke for en stund siden.

Hun sier at det er viktig å ivareta pasientene i Nord-Norge og hindre at de får en dårligere spesialisthelsetjeneste enn resten av landet.

Men hun mener det er for tidlig å si noe om hvilke endringer som kommer.

Akuttberedskapen, som flere av politikerne i Nord-Norge er bekymret for, skal bli ivaretatt, mener Kjerkol.

– For meg ble det tidlig klart at vi måtte se på de samlede ressursene og sikre at pasientene får tidlig nok diagnose og god nok behandling i Nord-Norge, sier helseministeren. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Helseministeren sier at hun får flere tilbakemeldinger fra folk. At hun har en ganske full innboks.

– Det er et uttrykk for at dette er viktig. Jeg har respekt for engasjementet, men vi må aldri glemme at det er pasientene det gjelder.

Hun sier hun har full tillit til styret i Helse Nord, men at det er utfordringer som må tas tak i.

– Når du er pasient, spiller ikke postnummeret noen rolle.

– Det som er viktig er at du kommer dit du kan få hjelp ut fra hva det er du trenger av helsehjelp.