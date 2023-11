I forslaget fra ekspertgruppene som ble lagt frem i dag, er akuttilbudet ved sykehuset i Narvik fjerna, og sykehuset i Lofoten legges ned.

På Helgeland er det foreslått bare ett stort sykehus, men de sier ingenting om hvor det skal ligge.

Bakgrunnen for arbeidet i Helse Nord er at sykehusene i Nord-Norge skriker etter nok fagfolk.

Det har ført til at man har satt i gang en stor og omfattende prosess som skal se om på man kan drive sykehusene på en mer effektiv måte.

I dette arbeidet har Helse Nord satt ned fem arbeidsgrupper. Disse gruppene har sett på ulike deler av helsetjenestene.

I dag, tirsdag, la gruppene fram sine anbefalinger til ny organisering av sykehusene i Nord-Norge.

Krever at prosessen stoppes

Arbeidsgruppe 1 ser på akutte og planlagte funksjoner.

Og det er forslagene til flertallet i denne arbeidsgruppa som nå skaper bølger langt inn på Stortinget.

Flere partier krever nå at prosessen i Helse Nord stoppes.

Fremskrittspartiet og Rødt er blant partiene som vil stoppe prosessen.

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp, er sterkt bekymra for framtida til pasientene i Nord-Norge.

Hoksrud varsler nå at Frp kommer til å fremme et forslag der Stortinget ber regjeringa stoppe hele prosessen.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Seher Aydar som representerer Rødt i helse- og omsorgskomiteen støtter Frps initiativ til å stoppe prosessen.

– Regjeringa har sagt de vil styrke lokalt akuttberedskap, men nå lar de Helse Nord sette tryggheten til befolkninga i nord på spill.

Aydar er bekymra for om prosessen har begynt i feil ende.

– Helse Nord har gått inn i dette med korte frister. Helse Nord risikerer å rive opp solide og livsviktige miljøer og miste fagfolka på veien.

– Det kan ikke være opp til styrene i Helseforetakene hvor det skal være trygt å bo, jobbe og føde i Norge. Dette ansvaret må ligge hos de folkevalgte.

– Det er absurd, fullstendig absurd at man skal overlate dette til en kortvarig utredning internt i et helseforetak.

Sp: Ingen akutt- eller fødetilbud kan kuttes

− Ingen akutt- eller fødetilbud i dagens vedtatte sykehusstruktur kan kuttes.

Det sier stortingsrepresentant Siv Mossleth i Senterpartiet. Hun sitter også i helse- og omsorgskomiteen.

Siv Mossleth (Sp) i helse- og omsorgskomiteen sier at ingen akutt- eller fødetilbud kan kuttes. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Regjeringserklæringa er tydelig på at regjeringa vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.

Sykepleierforbundet: – Kode rød Foto: Kristin Henriksen Ekspander/minimer faktaboks – Helse Nord står overfor store utfordringer. De kan ikke løses uten at Stortinget legger bort partipolitiske ideologier og sammen utformer en langsiktig plan for helsetjenestene. Helse må prioriteres høyere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbind. Landsmøtet varsler om at det som skjer i Helse Nord er et signal om at det er i ferd med å gå galt for helse- og omsorgstjenesten i Norge. Nå krever de et tverrpolitisk helseforlik og en satsing for å sikre helsetjenester over hele landet. – Vi har meldt kode rød. Dette er en så viktig sak for landets bosettingsmønster, beredskap og pasientsikkerhet at både Storting og Regjering er nødt til å ta eierskap til prosessen. Det krever politisk satsing, reell prioritet i form av penger, og det krever en tverrfaglig tilnærming, fortsetter Sverresdatter Larsen. LO, Unio og Akademikerne har sendt felles brev til Helse Nord knyttet til omstillingsprosessen som nå foregår med henstilling om å senke tempo og sikre reell involvering i omstillingen

KrF: – Jeg er rett og slett sjokkert

Olaug Bollestad (KrF) sier hun er sjokkert over at helseministeren lar Helse Nord foreslå de dramatiske endringene i landsdelen.

– Jeg er rett og slett sjokkert. Innbyggere og ansatte i Nord-Norge må stå i det de opplever som en hastig prosess.

Olaug Bollestad (KrF) Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hun mener sakens størrelse gjør at Stortinget må få behandle saken.

– En så stor endring må Stortinget få ta stilling til. Dette vil jeg kreve at behandles her, og ikke i en semi-åpen prosess i et styre. Dette handler også om vår beredskap i nord.

SV krever at endringene behandles i Stortinget, og fremmer sak i morgen, får NRK opplyst.

Marian Hussein (SV) Foto: Nadir Alam / NRK

– Sykehustilbudet til en hel landsdel kan ikke behandles så lettvint som vi gjør nå. En sak av slike dimensjoner må besluttes politisk, i Stortinget, sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

– Vi har lik på rett helsehjelp her i landet. Da kan vi ikke fortsette å behandle befolkninga i nord slik vi gjør nå.

Forslaget SV fremmer er slik:

«Stortinget ber regjeringa sikre at de sentrale og større endringene i sykehusforvaltningen i Helse Nord blir behandla i Stortinget.»

Rune Edvardsen (Ap), ordfører Narvik Foto: Frida Brembo / NRK

Også ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik mener Helse Nord-styret må stoppe prosessen.

Narvik er ett av sykehusene som skal bygges ned og bli et « «dag-sykehus»» dersom arbeidsgruppa får det som de vil.

– Det er umulig å fatte store strategiske beslutninger på noe som har så store mangler, og som åpenbart er laget i et hastverk, sier Rune Edvardsen til avisa Fremover.

– Dette er ikke holdbart, sier Edvardsen.

Forslaget fra arbeidsgruppen tilsier at sykehuset i Narvik vil miste akuttkirurgi og fødeavdeling. I stedet skal sykehuset bygges opp med økt dagkirurgi og beholde ei fødestue.

Høyre: – Regjeringen skaper full forvirring

– Regjeringen skaper full forvirring om fremtidens helsetjenester i nord. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har satt i gang en prosess som har skapt stor usikkerhet og uro for innbyggere og helsepersonell. Nå må de også ta ansvar for å lande dette.

Det sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, i en uttalelse.

Tone Wilhelmsen Trøen er helsepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Martin Fønnebø / NRK

De viser til at Senterpartiet allerede nå har motsatt seg kutt i akutt- og fødetilbudet.

– Høyre forventer at helseministeren avklarer om Helse Nord skal fortsette prosessen regjeringen selv har satt i gang.

Selv vil partiet anbefale regjeringen å utsette sin varslede nasjonale helse- og samhandlingsplan og at helsetilbudet i nord må inkluderes i denne.

– Slik får Stortinget mulighet til å behandle dette helhetlig.

Lofoten-ordførere: – Vi er sjokkerte

Vidar Thom Benjaminsen, ordfører i Vågan og leder i Lofotrådet Foto: Vilde Bratland Erikstad /

Ordfører i Vågan og leder i Lofotrådet, Vidar Thomas Benjaminsen sier de er sjokkerte over beslutninga.

– Vi er sjokkerte over at det går an å komme frem til en sånn beslutning.

Han viser til at de 25.000 mennesker som bo ri Lofoten.

– På sommeren er det over 80.000 mennesker i Lofoten samtidig. Så skal vi ikke ha akuttberedskap som skal sikre at vi får hjelp om noe galt skjer, det er vi faktisk ganske sjokkerte over.

Føler du at kommunene har blitt godt nok involvert?

– På ingen måte. Vågan eller Vest-Lofoten har ikke fått anledning til å si vår mening. Dette har blitt tatt over hodet vårt av folk som ikke har tilhørighet her og har lite med det som skjer her lokalt.

Han er svært kritisk til prosessen.

– Det har vært avgjort på forhånd. Femten mennesker har vært med i arbeidsgruppa, ti av dem er utpekt av Helse Nord.