– Jeg har aldri hørt om en student som tas så lett som Sandra Borch i denne fuskesaken. Å få masteroppgaven annullert, er etter loven ingen straffereaksjon.

Det sier advokat Magnus Stray Vyrje.

Han representerer studenten som sist høst vant frem i lagmannsretten etter å ha blitt anklaget for selvplagiat. Departementet som Sandra Borch tidligere ledet, har anket dommen til Høyesterett.

Vyrje forklarer at studenten han representerer har vært utestengt fra alle universiteter og høyskoler i ett år.

Torsdag ble det kjent at UiT, Norges arktiske universitet har annullert masteroppgaven til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Hun er ikke utestengt, og kan derfor skrive en ny masteroppgave når hun skulle ønske det.

Ifølge advokaten er hovedregelen at det skal reageres med utestenging i to semestre i tilfeller som Sandra Borchs, hvor det foreligger forsettlig fusk.

Grovt uaktsomt fusk skal normalt medføre utestenging i ett semester. Det er dette regelverket Borchs tidligere departement ber domstolene følge.

– Borch blir likevel ikke utestengt, og kan derfor innlevere ny masteroppgave så snart hun har den ferdig. Det syns jeg er overraskende, sier advokaten og fortsetter:

– Når alle andre studenter som tas for tilsvarende fusk må vente i 6–12 måneder før de kan få sensurert en ny masteroppgave, er jeg overrasket over at Borch går helt fri for straff. Borch skulle ha vært utestengt, om ikke annet for en kortere periode.

Kopierte andres oppgaver

19. januar i år gikk Sandra Borch av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter avsløringer om plagiat i masteroppgaven sin fra Universitetet i Tromsø.

Flere deler i masteroppgaven fra 2014 er identiske med oppgaver levert inn av tidligere studenter, uten at kilder er oppgitt.

Borch hadde flere steder direkte kopiert andres masteroppgaver, hvor også skrivefeil fulgte med.

Hun tok mastergrad i rettsvitenskap. Oppgaven handlet om sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett.

Sandra Borch har ikke lenger en mastergrad i rettsvitenskap hos UiT. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Sandra Borch. Det har heller ikke lyktes NRK å få kommentar fra lederen i Troms Sp. Senterungdommen ønsker ikke å kommentere hennes annullering.

– Jeg har erkjent at jeg slurvet i masteroppgaven, men jeg har ikke jukset bevisst. Som jeg har sagt tidligere tar jeg ansvar for den feilen jeg har gjort. Jeg anser nå saken som avsluttet, sa Sandra Borch i en pressemelding da nyheten om annulleringa ble kjent.

UiT-studenter: – Viktig signaleffekt

– Jeg syns det er bra at den ble annullert. Jeg syns ikke det skal være noen måte å snike seg forbi systemet, selv om du har vært minister og politiker, sier Jakob Gregersen.

Han studerer rettsvitenskap på andre året på UiT.

De siste månedene har Borch vært en snakkis på sitt gamle studiested.

– Det er mye snakk om det på bibliotekene og utenfor skolene. Det er selvfølgelig interessant siden hun har et image her, universitetet var jo veldig stolt. Det er særlig trist for UiT, sier Jacob Gregersen.

Jacob Gregersen studerer på UiT, og syns det er bra at fuskesaken får konsekvenser for Sandra Borch. Men han syns det er rart at hun slipper unna utestenging. Foto: Simen Wingstad/NRK

Gregersen roser Borch for å ha innrømmet å ha gjort feil og tatt konsekvensene av det. Samtidig syns han det er bra at UiT står på sitt og viser at de tar plagiatsaker på alvor.

– Det er spesielt relevant siden hun var forsknings- og høyere utdanningsminister, sier Gregersen.

Marte Øines Strøm studerer jus på tredje året på Borchs gamle studiested. Også hun syns det er på sin plass at masteroppgaven ble annullert.

– Jeg syns det sender en viktig signaleffekt til andre studenter. Ikke minst understreker det at uansett hvor høy stilling du har i samfunnet, så blir slike ting tatt tak i, sier Strøm.

Marte Øines Strøm er jusstudent på UiT, og syns Borch burde fått reaksjoner mye tidligere. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Kan oppleves som forskjellsbehandling

Studentene syns imidlertid det er overraskende at hun ikke har blitt utestengt mens andre studenter må forvente å bli det om de tas i plagiering.

– Hvis det er normalt at andre studenter kan bli utestengt, så syns jeg det skal gjelde henne også. Etter min oppfatning har hun ikke gjort det med uhell, men med overlegg, sier Strøm.

Hun får støtte fra Gregersen.

– Jeg syns det er litt trist fordi det viser at det er en liten forskjell fra en alminnelig student og stortingspolitikere, sier han.

Advokat Magnus Stray Vyrje hadde forventet at Borch ble behandlet på samme måte som andre studenter. Selv om det er ti år siden hun fullførte masteroppgaven sin, syns han ikke det er et forhold som kan medføre at all straff bortføres.

– Andre studenter vil lett kunne oppleve dette som en forskjellsbehandling, sier Vyrje.

Julia Holte Sempler er avdelingsdirektør ved UiT, og har ledet arbeidet med å gjennomgå Sandra Borchs masteroppgave på nytt.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorfor nemnda har havnet på denne avgjørelsen, utover at det er ti år siden masteroppgaven ble avgitt.

– Jeg har ikke anledning til å gå i detalj om nemndas avgjørelse, sier hun.

Julia Holte Sempler er avdelingsdirektør ved UiT, og ønsker ikke å kommentere hvorfor Borch ikke ble utestengt. Foto: Simen Wingstad / NRK

Jusstudent Marte Øines Strøm håper denne saken vil føre til at UiT blir ekstra oppmerksom på fusking.

– Kanskje gjør det at UiT blir litt mer påpasselig hvordan fusk utføres. Det har vært mye fokus på ChatGPT, det er fint at de får opp øynene for at det er andre måter å jukse på, sier jusstudent Marte Øines Strøm.