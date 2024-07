Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) Sp-politikeren fra Troms har meldt seg opp til master ved UiT – Norges arktiske universitet.

I januar gikk hun av som statsråd etter å ha blitt tatt for plagiat. I mars mistet ble hun fra tatt mastergraden sin.

Borch planlegger å levere oppgaven i desember.

Hun skal skrive om nasjonal sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser.

Borch mener fortsatt det var riktig avgjørelse å trekke seg som statsråd etter plagiat-anklagene.

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum mener det bør være rom i politikken for å reise seg etter å ha gjort en feil. Han åpner for at Borch kan vende tilbake til toppolitikken.

Borch avviser at motivasjonen hennes for å gjenoppta masteren er gjenvalg og topposisjoner i politikken. Oppsummeringa er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg regner med dette er en av få mastere som kommer til å bli lest av veldig mange. Jeg skal være veldig nøye med kildehenvisning, sier Sandra Borch.

NRK møter Sp-politikeren fra Troms på lesesalen til Universitetsbiblioteket i Oslo. Borch har nå meldt seg opp til master ved UiT – Norges arktiske universitet.

Det er bare noen måneder siden hun mistet sin mastergrad i jus fra samme universitet. Det skjedde etter at ble avslørt at store deler av masteroppgaven fra 2013 var plagiert.

Nærmere en tredjedel av oppgaven var plagiert.

I januar gikk hun av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at E24 hadde funnet tekstlikheter i oppgaven hennes.

– Bare ved å lese de to første utsnittene skjønte jeg at dette klarer jeg ikke å stå i, og det klarer heller ikke regjeringa. Jeg var veldig tydelig med én gang at jeg ønska å gå av. Det tok meg 2–3 minutter å bestemme meg for det, sier Borch.

Fem timer senere sto hun foran pressekorpset og meldte sin avgang.

Borch kommer til å befinne seg mye på lesesalen i sommer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Vil levere oppgaven i desember

Nå er den tidligere ministeren motivert for å starte på en ny masteroppgave, over ti år siden forrige gang. Og hun venter ikke til høsten.

– Jeg kommer til å bruke juli her på kontoret i Oslo for å komme i gang. Når Stortinget starter til høsten igjen, blir det ukedager på stortingsjobb og helgene på masterskriving, sier Borch.

Målet er å levere oppgaven i desember så hun kan få tilbake graden sin i januar, ett år etter de første beskyldningene om plagiat kom.

Borch skal skrive om nasjonal sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser, et tema hun brenner for.

– Jeg tror det er relevant for tida vi lever i nå både med tanke på krigen i Europa men også det vi opplevde under pandemien at enkelte områder i samfunnet som er omfatta av offentlige anskaffelser, er svært sårbare, sier hun.

Sandra Borch sier hun kommer til å bruke mye tid på kildehenvisninger. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Et halvt år etter at hun gikk av, mener Borch fortsatt det var riktig avgjørelse å trekke seg som statsråd.

– Det var tøft, men rett. Jeg tenkte at jeg må ta konsekvensene av det, og skåne meg selv og regjeringa fra å bli plaga med saken helt til avgjørelsen fra UiT kom, sier Borch.

Hun viser til at sånne saker ofte ender opp med at man må avtre som minister på et tidspunkt uansett.

Rundt samme tid ble daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tatt for fusk i en masteroppgave hun leverte med en student ved Nord universitet sommeren 2021. I april underkjente universitetet oppgaven hennes. Hun ville ikke gå av som statsråd, men Jonas Gahr Støre ba henne trekke seg.

Vedum: Utelukker ikke toppverv for Borch

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum bruker sommerferien til helt andre gjøremål enn Borch.

På hjemgården i Stange går vedmaskinene for fullt. Vedum sier han egentlig er seint ute med å kløyver opp ved når NRK treffer han.

Vedum åpnet i et VG-intervju tidlig for at Borch kunne vende tilbake til toppolitikken. Sp-lederen ønsker ikke å tidfeste hvor raskt Troms-politikeren kan få toppverv i partiet eller regjering igjen.

Men han mener fortsatt det bør være rom i politikken for å reise seg etter å ha gjort en feil.

– Jeg mener det skal være mulig å ta ansvar, rydde opp etter seg og ta konsekvensene av feilene en har gjort. Det gjorde Sandra med en gang. Da skal det være en mulighet å komme tilbake.

Trygve Slagsvold Vedum mener det bør være rom for tilgivelse, og ikke bare fordømmelse, når politikere gjør feil. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Kan Borch komme tilbake som statsråd før valget i 2025?

– Jeg mener vi har en god statsrådskabal. Jeg har ingen planer om at vi trenger å bytte ut noen, sier Vedum.

Han poengterer at Borch har gjort politisk comeback som stortingspolitiker, et verv som krever folkets tillit å fortsette i.

Sp-lederen er glad for at Borch har signalisert at hun ønsker gjenvalg til Stortinget. Samtidig understreker han at det er opp til Troms Senterparti å avgjøre om vil fornye tilliten.

– Alle må gjøre seg fortjent til posisjoner, og man på tilegne seg tillit for det. Sandra har ikke bare har hatt medgang i livet. Hun har vist at det går an å trosse motstand. Runden hun hadde i vinter var tøff, men hun tar ansvar og ryddet opp. At hun tar mastergraden på nytt viser imponerende pågangsmot.

Sp-lederen er forsiktig med å gi noen tidsaspekter. Men han mener Borch kan gjøre comeback i toppolitikken. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Borch sitt navn har kommet opp i samtaler om hvem som kan bli Senterpartiets kommende nestledere.

Partilederen mener at masterfusk-saken ikke trenger å være til hinder for nestledervervet.

– Borch er en av flere som kan bekle den typen roller. Men det er ikke opp til meg å avgjøre, det er opp til partiorganisasjonen. Jeg mener vi skal være et parti hvor det må være lov å gjøre noen feil her i livet, sier Vedum.

Gjenvalg ikke motivasjonen

Tilbake på lesesalen avviser Borch at det er gjenvalg og topposisjoner i politikken som er motivasjonen hennes for å gjenoppta masteren.

– Det å få graden min tilbake tenker jeg er viktig for å ha noe å lene seg tilbake på. Vi vet at livet i politikken ikke varer evig, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere om hun vil sikte seg mot en statsrådspost ved neste valg. For øyeblikket trives hun som folkevalgt for Troms fylke og som medlem i justiskomiteen.

Borch skriver om nasjonal sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser i sin nye jus-masteroppgave. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg er motivert og innstilt på å stille til valg og kjempe for et mandat på Stortinget. Og så er det òg veldig godt å kunne kjenne på å være folkevalgt igjen for ditt eget fylke, sier Borch.

Borch har tidligere fått kritikk for å ha sluppet for lett unna. I slike saker er det vanlig å bli utestengt fra universitetet i ett år. Det har også blitt påpekt at departement hun ledet har anket saken hvor en student er anklaget for selvplagiat til Høyesterett.

– Jeg skjønner at det ble debatt, og jeg tenker det er bra og at man får et klarere regelverk og rettspraksis på området. Jeg ser det er andre aspekt som blir vanskelig i akademia, med tanke på KI, sier Borch.

Nå ser hun fram til å ta fatt på skrivinga av sin nye oppgave, og sier hun har lært av sine feil.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det er jo som mange sier, at det å skrive oppgaven er én ting. Men nesten halve tida bruker du på å ha referanser og rette kildehenvisninger. Så det er klart at det er ikke en jobb du kan gjøre siste uka på masteren, det er noe du må starte med allerede ved start, sier Borch.