«Nemnda mener at vilkårene i uhl. § 4–7 første ledd bokstav b er oppfylt, at Borch har fusket og at resultatet fra masteroppgaven må annulleres. Vitnemålet må trekkes tilbake, jf. uhl § 4–7 femte ledd. Borch utestenges ikke etter uhl. § 4–8 tredje ledd, da det er nesten 10 år siden hun avla eksamen.»

Nemnda skriver videre:

«Borch fikk karakteren D, og vitnemål for master i rettsvitenskap ble utstedt. Begrunnelsen for sensurvedtaket er datert 11. mai 2014, og ble slik som for alle studenter rutinemessig tilsendt Borch. Kildebruken til Borch er ikke kommentert ut over at det i sensurvedtaket står at «Det er en god del feil og unøyaktigheter både i teksten og i noteverket». Sensorene startet ingen fuskesak.»