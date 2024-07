Kritiserte professorers reise til Russland – nå beklager universitetet

Saken oppsummert: UiT har blitt kritisert for uttalelser knyttet til professor Urban Wråkberg og professor emeritus Ivar Bjørklunds reise til Russland.

Den siste tiden har UiT – Norge arktiske universitet blitt sterkt kritisert for sine uttalelser. Dette i forbindelse med professor Urban Wråkberg og professor emeritus Ivar Bjørklunds reise til Russland i juni.

Kritikken har i all hovedsak dreid seg om to ting: Mulig brudd på akademisk frihet og den mye omtalte personalsaken.

– Vi er i en fase hvor vi kartlegger hva som egentlig har skjedd, slik at vi kan få frem fakta, så vil vi behandle dette som en personalsak, sa prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jan-Gunnar Winther, til NRK 9. juli.

Nå beklager prorektoren til de involverte professorene. Samtidig erkjenner Bjørklund at saken har vært en belastning.

Personalsak

Selv reagerte Bjørklund sterkt på at universitetet hadde opprettet personalsak, og gikk hardt ut mot opprettelsen av saken mot Wråkberg.

– Han var på ferietur og ruslet rundt i gatene i Arkhangelsk i tre dager og reiste hjem igjen. Det skal universitetet opprette en sak på. Det er helt hinsides!, uttalte Bjørklund dagen etter opprettelsen av den angivelige personalsaken først ble kjent.

I en e-post til Bjørklund og Wråkberg dagen etter – to dager etter personalsak-uttalelsen til NRK – benektet han at universitetet hadde opprettet personalsak.

– Jeg vil informere dere om at UiT ikke har opprettet personalsak mot dere, og at vi ikke finner brudd på formelle regler hverken nasjonalt eller på UiT-nivå. Da saken dukket opp i media, var det vanskelig å få oversikt over alvorlighetsgraden, skriver han i e-posten NRK har fått innsyn i.

Professor emeritus Ivar Bjørklund er fornøyd med at universitet nå beklager.

– Det er flott. Jeg ser på det som en erkjennelse for at man har vært litt for rask på avtrekkeren her, og gått for langt når det gjelder å uttale seg om hva ansatte kan gjøre og ikke.

MØTE: Etter ferien skal Ivar Bjørklund (bildet), Urban Wråkberg og Jan-Gunnar Winther møtes for å prate om saken. Foto: Hanne Larsen / NRK

Skal møtes​​

På spørsmål om hvorfor han tidligere hadde uttalt at de hadde opprettet personalsak, uten at det var tilfellet, svarer prorektoren:

– Personalsak var et feil ordvalg. Meningen var at vi måtte behandle saken internt, ikke gjennom media, sier Winther til NRK.

I e-posten har prorektoren tatt initiativ til møte «i ro og fred» med Bjørklund og Wråkberg. Dette for at de kan rydde «eventuelle misforståelser av veien».

– Vi har blitt enige om å møtes etter ferien, men tidspunkt er ikke berammet, sier han.

Professor Urban Wråkberg har ikke besvart NRKs henvendelse om intervju i saken.

– Kan trygt leve med det

Prorektoren forstår at uttalelsene kan ha vært belastende for Bjørklund og Wråkberg.

– Jeg beklager hvis noen av mine uttalelser har vært belastende for dere, skriver han i e-posten til de to.

Professor emeritus Ivar Bjørklund erkjenner at saken har vært en belastning.

– Ja, på en måte. For folk flest virket det som at jeg har motsatt meg universitetets regler og fortatt noe som er ulovlig. Det er ikke alle som tar de fine nyansene i dette. I den forstand har det vært en belastning, men jeg kan trygt leve med det.

Selv tror han universitet selv også har oppfattet saken som en belastning.

– Jeg tror også universitetet selv oppfatter det som en belastning. Mye som skulle vært usagt fra deres side, men dette tror jeg vi ordner opp i, uten at det er noen grunn til å forfølge dette videre.

JUSEKSPERT: Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Mads Andenæs, har vært sterkt kritisk til UiTs håndtering av saken. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

En av de som har vært sterkt kritisk til UiTs håndtering av saken, er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Mads Andenæs.

Han er glad for at Winther nå har beklaget sine uttalelser, som han ikke er i tvil om at har vært belastende for de berørte.

– Dette – understreker viktigheten av å være forsiktig når ytringsfrihets- og akademiske ytringsfrihetsspørsmål kommer opp. Ikke minst når det kommer opp i forbindelse med personalforhold, sier Andenæs, før han fortsetter:

– Dette er et eksempel på at man skulle vært mer tilbakeholdne og forsiktige, og ikke vist handlekraft ved å uttale seg på den måten som universitetsadministrasjonen har gjort.