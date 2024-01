Han avslørte plagieringen til Sandra Borch

– Jeg ble litt overrasket, siden det var så utstrakt bruk av andres arbeid uten noe kildehenvisning, sier Kristoffer Rytterager (27).

Fredag trakk forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) seg etter avsløringer om plagiat i hennes masteroppgave.

Hun tok mastergrad i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i 2014.

Oppgaven handlet om sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett.

E24 var første medium som omtalte saken, men BI-studenten Rytterager omtalte saken først på X.

Ville se hvor lista lå

Kristoffer er selv masterstudent på BI og skriver nå på oppgaven sin.

– Jeg opplever selv hvor viktig det er med korrekt kildehenvisning og hvor nøyaktig det kreves at man er.

Han hadde blant annet fått med seg at Kunnskapsdepartementet og Sandra Borch hadde anket en avgjørelse om selvplagiat til Høyesterett.

Da tenkte han at det kunne være litt interessant å se på masteroppgaven til ministeren.

– Både for å tilfredsstille min egen nysgjerrighet, og for å se hvilket nivå som kreves for å bli en toppolitiker i Norge.

Rytterager trodde først at han kanskje hadde misforstått, eller at det var spesielle retningslinjer i rettsvitenskap som han ikke var klar over.

Etter å ha diskutert dette med en av skolens bibliotekarer, som spesialiserer seg på kildehenvisning, ble det klart for han at det ville vært helt uakseptabelt i en masteroppgave skrevet etter dagens standard for kildehenvisning.

Kristoffer begynte han å lure på om det var noen andre retningslinjer i rettsvitenskap, eller det Sandra Borch studerte. Foto: Johanna Hauge / NRK

– Ikke vanskelig å forstå

Kristoffer mener det er helt essensielt å ha gode regler for plagiat og fusk.

Både for å opprettholde akademisk integritet og rettferdighet. De sikrer at arbeidet vi gjør er vårt eget og reflekterer vår faktiske kunnskap og innsats, sier han.

– Dette burde enkelte aviser også tenke på. Når jeg ikke studerer her i Oslo, er jeg bonde hjemme i Hole, som bonde kan man ikke stjele andres arbeid, da må man stå opp morgenen og gjøre jobben selv. Sånn burde det være i flere yrker. Å stjele sitt eget arbeid derimot, er en helt annen sak.

Han mener reglene for juks og plagiering ikke er vanskelig å forstå.

– Så lenge man setter seg inn i det og man følger opp oppskriften, så burde de fleste få det til.

Han har et håp i det som skjer nå.

– At det fører til mer fokus på at en ung student kan bli tatt til høyesterett etter å ha blitt frikjent i lagmannsretten for selvplagiat.

– Det får være måte på hvor hardt politikerne skal gå etter «vanlige folk».

– G anske umusikalsk

Da Sandra Borch skrev masteroppgaven sin for rundt ti år siden, hentet hun tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder.

Alexander Danielsen ble klar over at Borch hadde kopiert fra masteroppgaven hans rundt 40 minutter før nyheten kom.

Alexander Danielsen anså det som et nybrottsarbeid, da han skrev sin masteroppgave. Foto: Privat

– Det er ganske umusikalsk å forfekte det som hun forfekter til daglig, kontra det som hun har gjort tidligere.

– Jeg ble forbauset.

Han mener det er vanskelig å svare på hvilke konsekvenser avsløring bør få for mastergraden til Borch.

– Hvis det er de passasjene som er gjengitt nå, så tenker jeg at det kanskje ikke har avgjørende betydning.

Men han mener det var riktig av ministeren å trekke seg.

– Hun kunne jo ikke fortsette. Så den konsekvensen det har fått, er vel stor nok for henne, sånn som det ser ut nå.

– Det er sikkert ikke greit å være henne i dag.