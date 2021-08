Mener Natur og Ungdom organiserer gruveaksjon – nå vil Frp stoppe statsstøtten deres

– Nå er det på tide å la demokratiet få virke. Dette har storsamfunnet sagt ja til, sier en bestemt Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson for Frp.

Bjørnstad besøkte aksjonistenes vaktpost i Repparfjorden i Hammerfest. Vaktposten brukes av medlemmene i «Redd Repparfjorden» for å vokte området gruveselskapet Nussir skulle begynne grunnundersøkelser i juli.

Her har de drevet sivil ulydighet i flere måneder.

Bjørnstad synes det er problematisk når sivil ulydighet blir brukt til å stoppe et demokratisk fatta vedtak.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Han mener at organisasjoner som Natur og ungdom (NU) burde få statsstøtta trukket. I dag får NU 7 millioner kroner i statsstøtte.

– Man kan ikke på den ene siden være imot alt som gir staten inntekter og leve av det samme statsbudsjettet som disse organisasjonene gjør.

Natur og ungdom mener det blir helt feil.

– Det å trekke statsstøtten til NU er utrolig drastisk bare fordi vi støtter sivil ulydighet, sier Gina Gylver, sentralstyremedlem i NU, og legger til:

– Det å drive sivil ulydighet er å bruke en demokratisk rettighet og er med på utvikle demokratiet.

Gina Gylver mener det blir helt feil å fjerne statsstøtten til NU. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Frp blander fakta

Gylver mener at NU ikke skal ta støyten for at aksjonistene driver sivil ulydighet.

– For det første driver ikke NU med sivil ulydighet. Vi støtter det.

Til tross for at mange av aksjonistene er medlemmer av miljøorganisasjoner er de fleste der som privatpersoner.

Derfor synes Gylver at Frp må klare å skille mellom dem som bedriver og hvem som støtter sivil ulydighet.

Smilet sitter løst rundt bålet i aksjonistleiren. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Bjørnstad er ikke overbevist av det Gylver sier.

Selv om NU bare støtter aksjonistene, mener Frp at de står bak aksjonen. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Vi vet jo at det er organisasjonene som står bak aksjonene og den sivile ulydigheten.

Sier han imens han peker på et av de mange bannerne som er i teltleiren.

– Det burde være konsekvenser når man stopper lovlige fatta vedtak.

Om statsstøtta skulle bli trukket, ser Gylver en dyster fremtid i vente for miljø-Norge.

– Vi er en viktig stemme i norsk miljødebatt, en driver for demokrati og samfunn. Det vil bli svekket om vi mister statsstøtta.

Gina Gylver håper på å ikke være nødt til å jage etter potta med gull i enden av regnbuen. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Vil at politiet skal sterkere på banen

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant i Frp, mener at aksjonistene har tråkket over streken.

– Når de jobber imot et demokratisk fatta vedtak er de i stor grad en stopper for utviklinga som storsamfunnet ønsker seg, sier han.

Nå vil Strifeldt og andre fra partiet at politiet skal rydde opp, slik at Nussir kan drive aktiviteten de har tillatelse til.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) er klar i talen når han vil trekke statsstøtten til naturvernorganisasjoner som driver sivil ulydighet. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Gylver skjelver ikke av den grunn. Hun og de andre aktivistene kommer ikke til flytte seg om politiet kommer.

– Når de kommer og vi blir båret bort, er det en del av gamet og det er vi klare for.

– Politiet gjør jobben sin, det er ikke dem som er våre motstandere i denne saken.