Gruvesjef advarer: Vil kreve millionerstatning fra aksjonistene

– På ett eller annet tidspunkt må vi sette strek og vi må forklare at de kostnadene som løper nå er ikke vi villige til å fortsette å betale for, sier Øystein Rushfeldt.

Gruveselskapet har siden 21. juli forsøkt tre ganger å gjøre grunnundersøkelser på Markopneset i Repparfjorden.

Hver gang har de blitt stanset av aksjonister i området.

Ifølge Øystein Rushfeldt har aksjonistene kostet Nussir «et millionbeløp», uten at han vil gå mer inn på detaljene.

Nå er tålmodigheten hans tynnslitt.

– Vi har jo nå i flerfoldige uker vært ganske romslige. Aksjonistene har fått betydelig plass, både fysisk på Markopneset og fått frem sitt syn i media så det duger. Nå har vår romslighet blitt strekt veldig langt, sier han.

Naturvernerne stanset arbeidet som skulle utføres i Repparfjorden den 21. juli ved å blokkere veien. Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

Inviterer til dialog med politiet

Hittil har ikke Nussir anmeldt aksjonistene eller bedt politiet om å fjerne dem.

Før de blir å sende regninga til aksjonistene i stedet, ønsker Rushfeldt å informere dem om hvor stort beløpet kan komme til å bli.



Rushfeldt har derfor invitert aksjonistene til en dialog i lag med politiet. Etter dette vil han gi dem et par dager til å tenke over hva de skal gjøre.



– Vi ønsker ikke at ungdom som har middels dårlig råd skal bli sittende med svære regninger i hundretusenkronersklassen, sier han.

– Vet godt hva vi gjør

Leder for Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, har deltatt på protestleiren i Repparfjorden.

Hun sier de allerede er bevisste på risikoen de tar ved å ha slike aksjoner.

– Jeg tror vi aksjonister vet godt hva vi gjør. Men vi er veldig opptatt av dialog, å høre den andre siden og hvordan de ser på det. Det er også en siste mulighet til å overbevise Rushfeldt om hvor sterkt vi står på vårt og hva vi mener han burde gjøre nå, sier hun.

Hugstmyr Woie legger til at hver enkelt aksjonist må vurdere om det er verdt å vise sin motstand når en utbygger truer med å legge kostnaden over på dem.

Hun forteller også at de ikke har vært forberedt på å måtte betale noen enorme summer i denne aksjonen. Det er fordi Rushfeldt har hatt en positiv innstilling til dem.

– Han har gang på gang sagt hvor mye han setter pris på ungdomsengasjement, hvor viktig det er at vi får markere oss og får frem vår mening. Han sier også at vi gjør hans prosjekt så godt som mulig ved at vi presser frem en bedre miljøprofil, sier Hugstmyr Woie.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, sier de gjerne møter opp til en samtale med Nussir og politiet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Trygge på lite uakseptable virkninger i fjorden

Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2019 driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av kobber.

Motstanderne av gruvedriften frykter avfallet som sendes ut i fjorden vil ødelegge alt liv der.

Dette har tidligere næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, avfeid.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sa Røe Isaksen.

Vanskelig å si om aksjonistene må betale eller ikke

Om aksjonistene må betale erstatning til Nussir er vanskelig å si, ifølge jurist og rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, Anders Broderstad.

– Det kommer også helt an på om man ser på demonstrasjonen som lovlig eller ikke lovlig. Så blir det også et spørsmål om hvor mye tap som påføres næringslivet, sier han.

Broderstad forteller at demonstrasjonsretten er en del av ytringsfriheten som står veldig sterkt i Norge.

Videre sier han at ytringsfriheten ikke er absolutt og kan begrenses.

– Staten kan ikke stoppe demonstrasjonen som sådan, men kan kanskje henstille dem til å flytte seg til et annet sted, sier juristen.

Jurist Anders Broderstad sier at ingen kan stoppe aksjonistene i Repparfjorden fra å si hva de mener. Foto: Hanna Jahre / NIM

Håper på en god løsning for begge parter

Rushfeldt håper han slipper å sende regningen til aksjonistene.

– Jeg er mest forberedt på å bidra til en løsning som er overkommelig. At aksjonistene har fått sitt og opplever at det de kom for er utført, sier han.

Hugstmyr Woie sier at aksjonen mot gruvedriften er det siste virkemiddelet de har for å få stanset den.

– Jeg ser for meg at dette er oppmerksomhet Øystein Rushfeldt egentlig ikke ønsker. Det blir en avveining mellom å ta regningen eller å få enda mer dårlig oppmerksomhet rundt prosjektet sitt, sier Therese Hugstmyr Woie.