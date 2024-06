I oktober får Tromsø Lufthavn Langnes syv nye direkteruter.

De går til og fra London-Gatwick, Manchester, Bristol, Paris, Milano, Genève og Amsterdam.

Samtlige av de syv rutene til flygiganten får to ukentlige avganger.

– EasyJet er et av Europas største flyselskap. Det at de viser interesse for Tromsø betyr mye.

Det sier lufthavnsjef for Tromsø Lufthavn, Ivar Helsing Schrøen.

– Regionen er reiselivsmessig kjempepopulær i utlandet. Det synes vi er veldig bra.

Det er første gangen EasyJet tilbyr flyreiser til og fra Tromsø.

Lufthavnsjef i Tromsø, Ivar Helsing Schrøen. Foto: Jørn Inge Johansen

Det er ingen tvil om at Tromsø er en populær vinterdestinasjon. I vinter var det dyrere å bo på hotell i Nordens Paris enn i New York.

Boom av vinterturister

Europas nest største flyselskap lanserer også ei ny rute mellom Gardermoen og Milano, som går fire ganger daglig. Ny er også ruta til Paris, som skal gå tre ganger i uka til og fra Gardermoen.

– Dette gir våre kunder bedre tilgang til de fantastiske landskapene og unike opplevelsene i Arktis-regionen denne vinteren.

Det sier William Vet, EasyJet sin Country Manager for Nederland og Skandinavia i ei pressemelding.

Alle de ni flyrutene er vinterruter som flys til slutten av mars.

EasyJet er et britisk lavprisselskap, og blant de største i Europa. De oppretta sin første norske direkterute mellom Bergen og London i 2013. Foto: Erik Johansen / NTB

De siste årene har turistene strømmet til Tromsø i hopetall. Det er fra før av 20 direkteruter mellom byen i nord og utlandet.

I vintermånedene flys det til og fra land som Nederland, Italia, Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Østerrike og Sveits.

Tabell: Oversikt over nye og eksisterende direkteruter fra utlandet til Nord-Norge Rute (Fra-Til) Flyselskap Oppstart Helsinki - Bodø Finnair Mai 2023 Paris CDG - Evenes Air France Juni 2024 Frankfurt - Evenes Discover Airlines Mai 2024 Palma de Mallorca - Evenes Norwegian Mai 2024 Amsterdam - Tromsø Transavia Desember 2023 Stockholm - Tromsø SAS - Berlin - Tromsø Eurowings Desember 2023 Berlin - Tromsø Norwegian Januar 2024 Milano Bergamo - Tromsø Norwegian Januar 2024 Paris CDG - Tromsø Air France Desember 2022 Paris CDG - Tromsø Norwegian Januar 2024 København - Tromsø Norwegian Oktober 2023 København - Tromsø SAS - Dusseldorf - Tromsø Eurowings Desember 2021 Frankfurt - Tromsø Lufthansa - Gdansk - Tromsø Wizz Air - Hamburg - Tromsø Eurowings Desember 2023 Helsinki - Tromsø Finnair - London Gatwick - Tromsø Norwegian - London Luton - Tromsø Wizz Air - München - Tromsø Lufthansa - Rovaniemi - Tromsø Finnair Desember 2023 Wien - Tromsø Austrian Desember 2022 Zürich - Tromsø Edelweiss Air - Zürich - Evenes Edelweiss Air - Ekspander/minimer faktaboks

Nå blir det altså syv direkteruter til.

EasyJets er ikke alene om å sette opp nye direkteruter. Tidligere i vår meldte flyselskapet Eurowings at de oppretter ei ny direkterute mellom Stuttgart og Tromsø til vinteren.

Norwegian presenterte like etter vinterruter mellom Tromsø og både Brussel og Stockholm.

Det kan bli travle dager på Tromsø lufthavn til vinteren. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Schrøen sier at de er glad for at trafikken øker. Men de opplever at det har noen konsekvenser å være ettertrakta. De fleste selskapene ønsker å fly og lande på omtrent samme tidspunkt.

– Det blir utfordrende framover. Alle kan ikke komme på samme tid. Jeg tenker at vi får en formidabel vekst for vintertrafikken til vinteren. Men vi kan ikke forvente at veksten kan fortsette i samme tempo vinteren 2025/2026.

– Nordlyset er en gullskatt

Reiselivsaktører i Tromsø og Nord-Norge har i en årrekke jobbet målretta for å gjøre Tromsø til en ettertrakta destinasjon.

Reiselivsekspert og reiselivsjournalist Odd Roar Lange mener det er hovedgrunnen til at Tromsø nærmer seg 30 direkteruter med utlandet.

– Det er mange fine plasser rundt om i verden. Det i seg selv er ikke nok for at et sted skal bli et reisemål. Det må jobbes målretta og grundig i fellesskap for å få den suksessen som Tromsø nå opplever, sier han.

Reiselivsekspert Odd Roar Lange er på tur i Henningsvær i Lofoten denne uka. Foto: Odd Roar Lange / Privat

Samtidig peker han på at Tromsø har et naturgitt konkurransefortrinn i kampen om gjestene. Nemlig nordlyset.

– Nordlyset er en gullskatt å ha. Tromsø har nordlys i så mange måneder av året, at det også bidrar til at det er mulig å drive reiseliv hele året.

Lange driver reiselivsbloggen The Travel Inspector og har reist mye både i inn- og utland. Han tror det kommer til å være trangt om plassene på flyene til Tromsø i vinter.

– Vi vet at de fleste reiser utløses av inspirasjon man får av folk man kjenner eller kjenner til. Når et stort antall mennesker har vært i Tromsø og hatt gode opplevelser der, så vet vi at turismen vil øke, sier reiselivseksperten.

Turistboomen har også sine negative sider. Flere opplever at nærgående turister bæsjer i hagen.

Forventer 350.000 gjester fra utlandet

Fra oktober 2022 til april 2023 hadde Nord-Norge 320.000 internasjonale vintergjester. Det forventes å bli 350.000 i kommende vintersesong.

Det opplyser Avinor i ei pressemelding. Konserndirektør for kommersiell styring og utvikling, Joachim Lupnaav Johnsen, sier at de er klare for veksten.

– EasyJet sin etablering på Tromsø og Oslo lufthavner vil gi både norske og internasjonale reisende flere valgmuligheter. Dette styrker forbindelsen mellom Norge og viktige europeiske destinasjoner, sier han.

Reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle. Foto: Erik Waagbø / NRK

Reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle, sier at syv nye direkteruter med Europas nest største flyselskap, viser at Tromsø er en attraktiv destinasjon.

– Satsinga vil også gi gode muligheter for Tromsøs befolkning til å komme seg enkelt til spennende destinasjoner i Europa. Vi ser frem til å ønske EasyJet og deres passasjerer velkommen til den arktiske hovedstaden, sier Helle.