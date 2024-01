Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bodø, som er europeisk kulturhovedstad i 2024, har bare en direkterute i år – til Helsinki.

Ordføreren i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, er misfornøyd med antall direkteruter og håper Helsinki-ruten kan åpne nye muligheter for reiser både til og fra Bodø.

Elnar Remi Holmen, direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap, mener Bodø-regionen ikke har vært like flinke på markedsføring og utvikling av reiselivstilbud som Tromsø.

Helge Grønmo, kommunikasjonssjef i Bodø 2024, håper at kulturhovedstadsprosjektet kan bidra til å tiltrekke flere turister til byen.

Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø, mener Bodø må begynne å bygge det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet for å oppnå samme suksess som Tromsø. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Verden vil til Nord-Norge», skriver Avinor i en pressemelding tirsdag denne uken.

Her skriver de om landsdelens «eventyrlige og imponerende» økning i antall passasjerer og etablering av nye flyruter.

Byer som Alta kan friste med direkterute til Frankfurt, mens Evenes får direkterute til Paris, Frankfurt og Palma.

Mest populær er Tromsø, som kan friste innbyggerne sine med hele 20 direkteruter til byer som Paris, Frankfurt, Wien, Berlin, Gdansk og London.

Nord-Norges nest største by med 52.000 innbyggere, har imidlertid bare en direkterute i år – til Helsinki.

Og det i året hvor Bodø er Europeisk kulturhovedstad og kulturarrangementene står i kø gjennom hele 2024.

Selv om Bodø ikke har så mange direkteruter, har Nordland fylke fått plass på en eksklusiv reiseliste.

Ordføreren ikke fornøyd

Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) innrømmer at han ikke liker det han ser.

– Vi er ikke fornøyd med at vi har så få direkteruter. Vi håper Helsinki-ruten kan åpne nye muligheter for reiser både til og fra Bodø, sier Bodø-ordføreren.

Bodøværingene ønsker seg flere direkteruter:

Han legger heller ikke skjul på at han er misunnelig på det «storebror» Tromsø har fått til.

– Tromsø har lykkes med vinterturisme i mye større grad enn vi har i Bodø. Det er bare å gi dem ros for at de gjør det så bra.

– Er det pinlig at Tromsø er så langt foran?

– Nei da. Vi kan ikke være best på alt. På noen områder er andre flinkere enn oss. Det er fint å ha noe å strekke oss etter. Potensialet er her og det tar tross alt litt kortere tid å fly til Bodø enn Tromsø.

Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, roser tromsøværingens arbeid med å få turister til byen, og håper utenlandske turister også finner veien til Bodø snart. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Men hvordan skal Bodø klare det?

– Det handler om å jobbe målrettet. Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024, og jeg håper at det kan være med på å gi utenlandsturismen i byen et løft. En av grunnplankene med kulturbyprosjektet er at vi skal bli en mer attraktiv by, sier ordføreren.

– Har ikke vært flinke nok

Helsinki er altså nordlandhovedstadens eneste direkterute fra utlandet, viser en oversikt fra Avinor.

Elnar Remi Holmen er direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), som er en av initiativtakerne bak Helsinki-ruten.

– I Tromsø har man jobbet på en mer profesjonell måte mot det internasjonale markedet enn i Bodø, i over et par tiår. Det er en trend vi også ser i Nord-Sverige og Nord-Finland. Der er reiselivet på vinterstid godt markedsført både i USA og i Asia, sier Holmen.

– Bodø-regionen har ikke vært like flinke på markedsføring og utvikling av reiselivstilbud. Nå ser det imidlertid ut til at ting er i ferd med å snu.

Kjerringøy utenfor Bodø har fått stor eksponering etter at TV 2 la det populære programmet «Hver gang vi møtes» til det gamle handelsstedet for noen år siden. Foto: Terje Rakke / Nordic Life Hovdsundet i Bodø er et yndet turistmål, mye på grunn av den spesielle stranden som ligger mellom to fjell. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr Saltstraumbrua utenfor Bodø er nok et turistmål som er mye besøkt i løpet av sommeren. Foto: Vebjørn Karlsen

Antall passasjerer til og fra utlandet ved Tromsø lufthavn Langnes i november og desember 2023, økte med 74 prosent og 82 prosent sammenlignet med samme tid i 2019.

Ifølge Avinor forteller tallene om den økende populariteten til Troms og Finnmark, og Nord-Norge, som en internasjonal destinasjon.

Slik er utenlandsrutene til lignende steder i landet Ekspander/minimer faktaboks Ellers i landet er tallene over direkteruter til byer på samme størrelse som Bodø som følger: Molde lufthavn: Tre (Alicante, Rhodos og Gran Canaria)

Ålesund lufthavn: Fem (Alicante, Gdansk, København, Amsterdam og Kaunas)

Kristiansand lufthavn: Tre (Alicante, København og Amsterdam)

– Hard konkurranse

Det er først og fremst flyselskapene som bestemmer hvilke byer som får høste godt av attraktive utenlandsruter.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til NRK at kampen om å tiltrekke seg oppmerksomheten til de utenlandske flyselskapene er hard.

– Det er stor konkurranse mellom mange byer i Europa. Fordi alle vet at når du får nye flyruter til byen din, så betyr det økt omsetning for det lokale næringslivet og reiselivet.

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i rådgiverselskapet innenfor luftfart Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Ruteprogrammet planlegges fortløpende, forklarer Elnæs. Nå er det programmet for 2025 som er neste mulighet for norske byer i jakten på flere utenlandsruter.

– Det er flere årlige konferanser hvor ruteprogrammet diskuteres. Den neste er i Århus denne våren. Der bør representanter fra Bodø være, sier Elnæs.

– Hva er det som gjør en by attraktiv sett fra flyselskapenes side?

– Det må være et markedsgrunnlag til stede i byen, eller så må det være mulig å skape det. I tillegg handler det om at turister ser på stedet som et attraktivt eller eksotisk sted å reise. I nord virker det som at Tromsø er ansett som mer eksotisk ute i Europa enn Bodø, rett og slett fordi det er lenger nord.

Tror på kulturhovedstad-effekt

Helge Grønmo er kommunikasjonssjef i Bodø 2024, organisasjonen bak kulturhovedstadsprosjektet. Grønmo håper de kan bidra til at enda flere turister tar turen til byen.

Helge Grønmo er kommunikasjonssjef i Bodø 2024. Han tror på en positiv effekt for reiselivet som følge av feiringen av byen som europeisk kulturhovedstad. Foto: Bodø2024

Bodø 2024 har jobbet tett sammen med Visit Bodø for å markedsføre byen internasjonalt. Han tror de positive effektene av dette kan komme om kort tid.

– Det er en uttalt målsetting for oss å få flere turister hit. Det vil komme flere tilreisende hit på grunn av Bodø 2024, som forhåpentligvis vil bety flere ruter på sikt. Effekten av prosjektet ser vi trolig ikke før til sommeren.

Har fokusert mest på konferanser

Reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle, sier til NRK at de har jobbet tett med det internasjonale markedet de siste 15–20 årene for å etablere direkteruter til byen.

– Den jobben har lønnet seg, slår hun fast.

Lone Helle i Visit Tromsø påpeker at reiselivet i Bodø tidligere har satset mest på innenlandsmarkedet.

– Hva må Bodø gjøre for å oppnå den samme suksessen som Tromsø?

– De må begynne å bygge det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet. Bodø har satset mer på kurs og konferanser på det norske markedet, og er helt i startgropen på det Tromsø har jobbet med i flere år allerede.

Kollega i Visit Bodø, Ann Kristin Nilsen, mener reiselivet i Bodø har noe å lære av Tromsø.

– Det er akkurat det vi i Bodø og Nordland er i full gang med å bygge opp nå. Vi er nødt til å utvide og forsterke opplevelsestilbudet vårt for å bli enda mer attraktiv for det internasjonale markedet.