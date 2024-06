Fellesferien nærmer seg, og for mange betyr det sommerens høydepunkt; Sydentur!

Nordmenn er reiseglade, viser undersøkelser som gjennomføres hvert år.

I en undersøkelse gjennomført av reiselivsoperatøren Tui i fjor, oppga over halvparten av de som skulle reise utenlands at sol og strand sto øverst på ønskelista.

Dette er ofte det som lokker nordmenn til Syden: turkist vann, hvite strender og sol hele dagen. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

Sol og strand kan man få i Norge, men mange velger heller feriefavorittene Spania, Hellas, Frankrike, Italia og Tyrkia. Og dit må man gjerne fly noen timer for å komme til.

Men bør man egentlig ta med små barn på fly til Syden?

Det spørsmålet stiller reiselivsekspert Odd Roar Lange på sin egen reiseblogg «The travel inspector».

«Infernalske øresmerter»

– Jeg tror ingen har lyst til å påføre barnet sitt smerte med vilje. Men jeg tror man ikke tenker over det før man er oppe i situasjonen, og da er man litt fanga.

Lange begynte å tenkte på dette på reportasjetur til Mallorca nylig. På flyet var det mange barn i alderen null til to-tre år på.

Odd Roar Lange er reiselivsekspert og har lagt bak seg utallige flyreiser. Nå håper han å møte på færre småbarn i lufta på vei til varmere strøk. Foto: Privat

– Det var altså så ille å høre på hvor vondt de barna hadde det ved landing, med vanvittige øresmerter, sier reiselivseksperten.

– Den hylinga plager jo ikke meg på noen måte, men jeg syns veldig synd på de barna.

På sin egen blogg bruker Lange ordene «infernalske øresmerter» som følge av trykkforskjellen som oppstår.

– Hvordan vet du at det er så ille? Barn gråter jo selv om de ikke har vondt noe sted?

– Absolutt. Et raserianfall kommer gjerne i forbindelse med dette med belte. Men du hører virkelig forskjell på den type gråt og smertegråt, mener Lange.

Barnefar: – Aldri hatt problemer

Men barnefamiliene er ikke helt enig med Lange.

– Vi har aldri hatt noe problem med å fly med henne. Og hun er godt bereist.

Det sier Henrik Mjelva i Bodø. Datteren hans, Emma, er bare ett år. Likevel har hun flydd elleve ganger. En av gangene var til Spania.

Henrik Mjelva går på søndagstur på moloen i Bodø med datteren Emma. Han er uenig i at barn tar skade av flyturer, også lengre turer som til Syden. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Mjelva sier at det ikke er lett å unngå å fly når de bor i Bodø med familie fra Oslo og Bergen. Han er også sikker på at flyvingen ikke har hatt negative konsekvenser for Emma.

– Folk har flydd med barn i alle år. Vi kommer til å fortsette å fly med henne.

Også familien Johansen i Bodø mener det er uproblematisk å fly med småbarn. Barna Tiril og Lucas er nå store, men begge har flydd siden de var få måneder gamle.

Familien Johansen på søndagstur på moloen i Bodø. Fra venstre: Lucas Johnsen, Camilla Solberg Johnsen, Tiril Johnsen og Thomas Johansen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det har ikke vært noen problem for vår del. De har kanskje hatt dotter i ørene, men det er helt vanlig og løser seg opp i løpet av flyturen, sier mor Camilla Solberg Johansen.

– Jeg tror det er mer foreldre som stresser enn ungene når de er så små. De er bekymra for hva andre tenker, legger pappa Thomas Johansen til.

Etter at han selv ble far reagerer han annerledes på barneskrik på flyreiser.

– Unger lager alltid lyd over alt, sier foreldrene som mistenker at reiselivseksperten er mer bekymra for egne ører enn småbarnas.

– Barn trenger ferie

Succora Nordin har lang og bred erfaring med småbarnsreiser.

I tillegg til å være barnelege ved Nordlandssykehuset, er hun mor til fem barn i alderen 3–13 år.

– Jeg hadde ikke dristet meg til å si det samme som reiselivseksperten, sier Nordin.

Som barnelege og fembarnsmor har Succora Nordin både faglig og personlig erfaring når det gjelder reising med små barn. Foto: Privat

Årsaken til at man kan få smerter i ørene under en flyreise, er at lufttrykket inni mellomøret er forskjellig fra trykket utenfor øret.

Dette gir ikke varige plager for barnet.

For barnelegen er det viktig å se muligheter når det gjelder ferieplanlegging som småbarnsfamilie.

– Man må ikke lage begrensninger fordi man er redd for å skade barna. Se heller på mulighetene når man drar på ferie og legg godt til rette for hvordan transporttida og reisen blir best mulig.

Hege Kristiansen, leder for Barnelegeforeningen, bekrefter at det er helt ufarlig å fly for et friskt barn.

– Hvis barnet er nyoperert i hjerne eller øyet skal man ikke alltid fly, men det vil man få beskjed om, sier hun.

Her er barnelegenes råd til reiser med små barn:

Ikke stress for mye

– Endringer i høydemeter over havet gir trykkforandring i ørene, som kan medføre smerter hos barn og voksne, sier barneleggen.

Selv om barnet gråter intenst råder barnelegen foreldrene til å ta det med ro, og ikke la seg stresse. Da er det lettere for barnet å roe seg ned. Foto: Ale Ventura / Colourbox

Hun forklarer at barn kan ha vanskelige for å utjevne trykk og uttrykke smerte. Det kommer gjerne ut gjennom intens gråt.

– Hvis foreldre blir stresset og urolig, og prøve å trøste, kan barnet bli mer stressa. Det viktige er å vite om det, være klar over det.

Am, ha smokk eller vannflaske

Et velkjent trikset for å gjøre det lettere for barnet å utligne trykket i ørene er å bruke smokk, vannflaske eller å amme.

Men ikke vent med ammingen til flyet, hvis barnet er sultent.

Når barn suger eller svelger endrer de på trykket inne i øret. Det gjør at trykkforskjellen blir mindre, og det blir mindre vondt. Foto: FRANK MAY / NTB SCANPIX

Det har nemlig barnelegen egen erfaring med etter å ha fått dette rådet:

– Babyen var skrubbsulten og ville ha mat. Jeg nektet den mat, for å spare måltidet til flyreisen. Det ble en grusom opplevelse for alle på flyplassen, for det var mye gråt.

Etter det lærte Nordin at ungen skal få mat i øyeblikket, være glad og fornøyd. Da tåler alle reisen bedre.

Saltvannsdråper

– Mitt beste råd er å alltid ha med saltvannsdråper på fly, sier Hege Kristiansen, leder for Barnelegeforeningen.

Det skal dryppes i nesen til barnet og hjelper særlig hvis barnet er forkjøla.

Slimhinnene i svelget hovner nemlig lett opp ved forkjølelse. Det gjør det vanskeligere å utligne trykket.

– Små barn har veldig små forhold. Det skal veldig lite til for at det blir tett. Det kan man ofte løse med å dryppe nesen med saltvann.

Pakk en «avledningsreisekoffert»

Hva er det, spør du kanskje?

– Det er en magisk koffert med lommelykt, kikkert, klistremerker, tegnesaker, spill. En avledningskoffert. Fylles med det man kanskje selv husker var fasinerende, sier barnelegen.

Vel oppe i lufta er det mye spennende å se ut av vinduet. Når landinga kommer, kan det derimot bli ubehagelig for små barneører. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

Mye vann!

Dette er et viktig tips, også når du har kommet frem til destinasjonen.

– Sørg for mye vann! Det er varmerekorder hele tiden, men skal du til varmere strøk er hydrering veldig viktig.

Ha med tomme flasker og fyll vann. Gjør det som er billig, enkelt og trygt, råder Nordin.

Hva mener du? Bør barn under 3 år reise til Syden?

