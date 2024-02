– Det største problemet er at de er tett innpå. Ubehagelig tett innpå, for meg i hvert fall.

Det sier Margrete Larsen som bor i Ersfjordbotn på Kvaløya i Tromsø kommune, om de mange turistene i området.

For en stund siden brøyt noen seg inn i huset hennes. Hun blir derfor litt ekstra engstelig når hun hører fremmede stemmer utenfor huset.

Margrete opplever ofte at turister kommer ut til Ersfjordbotn for å se på Nordlyset, på hennes eiendom. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Hun legger også merke til når andre legger igjen spor på eiendommen.

I forrige uke var det fotspor fra noen andre på verandaen til Larsen.

For noen dager siden var det rundt 30 mennesker som sklei ned bakken i hagen.

På denne tiden er det høysesong for besøk. Hun opplever at det har tatt seg opp de siste årene.

Larsen tror plasseringen til huset deres gjør det mer tilgjengelig for turistene. Huset ligger i enden av veien og ved en snuplass.

Ofte stopper turistene på snuplassen ved huset for å ta bilder av nordlyset. Men av og til er det mer enn bare fotografering.

Hun titter ofte ut av vinduet. Av og til ser hun noe hun helst skulle vært foruten. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Vi har opplevd å drikke kaffe på formiddagen en søndag, så ser vi at det sitter noen med buksene nedenfor baken.

Hun prøvde å banke på ruten, men fikk ingen reaksjon.

– Det er jo ikke noe hyggelig når du sitter og drikker kaffe, og omtrent får kaffen i vranghalsen fordi du ser at noen sitter med buksene nedenfor rumpa.

For et par år siden tok Margrete bilde av én av hendelsene.

En av turistene som for et par år siden gjorde sitt fornødne i hagen til Margrete. Foto: Margrete Larsen

Hun bruker å gi beskjed om at det er privat eiendom. Da bruker turistene å respektere det, sier hun.

Men det finnes unntak.

Det var iTromsø som omtalte disse utfordringene først.

Turistene strømmer til Tromsø igjen. Reiselivet i Nord-Norge friskmelder seg etter pandemien.

Satt opp skilt

De satte opp et skilt.

– Dagen etter vi hadde satt opp skiltet, så vi at noen hadde tisset rundt hele skiltet. Det var som om det var en liten protest mot at vi hadde satt det opp.

Det sier Jonny Larsen, som bor sammen med Margrete.

Skiltet står fortsatt utenfor huset, men det er ikke alle som respekterer det. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Det blir jo litt mye. Det virker som om de ikke respekterer det som er privat. At de går etter veien og sånt, det er jo helt i orden. Det gjør jo ingenting. Men når vi får dem helt inn på trappa, så kan det bli litt i meste laget, sier han.

Larsen håper de blir satt opp toalett, så turistene ikke gjør fra seg i hagen hans. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Hvem som skal gi turistene beskjed om at de ikke kan gå så tett på eiendommen deres, er han usikker på.

Men noe må gjøres, mener han.

Ingen planer om å etablere toalett

Turistene er flere steder enn på eiendommen til Larsen-paret.

I et busskur på den andre siden av fjorden, skal en turist ha tatt seg til rette for et par uker siden, viser et bilde NRK har fått.

For et par uker siden skal en turist brukt et busskur i Ersfjord i Tromsø kommune som et toalett. Foto: Privat

Carl Joacim Fensbekk, enhetsleder for enhet for park, idrett og friluft i Tromsø kommune, opplyser til NRK at de er kjent med problemet.

– Tromsø kommune ser på problemstillingen som alvorlig. Det er svært ugreit at de lokale i Ersfjordbotn opplever turister som går på do i bakgården deres, skriver han i en e-post.

Fensbekk skriver videre at det har vært en stor økning av turister til byen de siste årene, og at flere steder ikke en dimensjonert for turismen og utfordringene som følger.

Per nå er det ingen planer om å etablere et offentlig toalett i Ersfjord, ifølge enhetslederen.

– Kommunen har frem til nå etablert toaletter i tilknytning til populære utfartsområder, tiltenkt de som skal nyte Tromsø-naturen.

– De er ikke nødvendigvis plassert på populære turistlokasjoner, skriver han i e-posten.

I sommer var det rekordmange overnattinger i Nord-Norge.

Mener toalettfasiliteter er det viktigste

Også i Lofoten i Nordland har de slitt med at turister tar seg friheter: Flere la igjen avføring i folk sine hager.

Og nettopp Lofoten var først ute med bæsjeposer for mennesker. Noen av dem som var ute for å rydde, ryddet 40 liter med menneskebæsj.

– Lofoten har jo hatt et stort fokus på tilrettelegging gjennom flere år.

– Vi trenger en form for økonomisk bidrag, og vi mener besøksbidrag er en god løsning, sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv.

– Bør de som driver med turisme, både i nord og for øvrige landet, starte med å dele ut bæsjeposer?

– Nå har de gjort forsøk på det i Lofoten. Jeg skal ikke si at jeg håper at man trenger dette tiltaket overalt. Det viktigste er at vi får opp toalettfasiliteter, sier Øverås.

Administrerende direktør i Nordnorsk sier det er trasig, det som nå skjer i Ersfjordbotn. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Jobber mot «besøksbidrag»

Kommunen ønsker å bygge infrastruktur for den økende turismen. Det skriver Sigrid Mogård-Jansen i e-posten til NRK.

Hun er leder for seksjon for samfunn, innovasjon og næring i Tromsø kommune.

– Tromsø kommune har over lang tid jobbet aktivt for at det skal innføres besøksbidrag. Derfor ble vi veldig glade da Nærings -og fiskeridepartementet denne uken foreslo at kommuner med stor reiseaktivitet kan kreve besøksbidrag.

Mogård-Jansen mener at dette kan løse utfordringene i Ersfjord og andre steder.

– Nødt til å jobbe med besøksforvaltning

Øverås i Nordnorsk reiseliv sier at det er fokus på hvordan man skal tilrettelegge for turister nå, og at det må være et enda større fokus på det fremover.

– Vi er nødt til å jobbe med det vi kaller god besøksforvaltning. Det er knyttet til informasjon, skilting og toalettfasiliteter. Ikke bare for turistens skyld, men også for lokalbefolkning og tilreisende regionsbefolkning.

Også han trekker frem «besøksbidrag». Forskjellen på «besøksbidrag» og turistskatt, er at førstnevnte dekker mer, mener han.

– Det handler om å få gjesten til å være med å bidra til at både vi som bor her og de som besøker får en bedre opplevelse.

Kan være hyggelig

Selv om turistene ofte er nært på huset i Ersfjord, mener Margrete Larsen at det av og til er hyggelig.

– Japanske turister har fått låne sparken og fått sparka litt. De fikk komme inn og se på bildet av nordlys på veggen.

Hun har også fått høre flere forslag på løsninger fra folk hun snakker med.

– Flere har sagt: Du kan jo bare selge vafler her. Det er sikkert noen som hadde kjøpt.

Folk foreslår også at de skal sette opp et eget toalett.

– For oss er dette privat. Det er min hage.