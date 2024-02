Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tromsø kommune vil innføre turistskatt.

Noen turister er villige til å betale en slik skatt. Andre frykter at det kan gjøre Norge for dyrt og avskrekke potensielle besøkende.

Hotellnæringen advarer mot en turistskatt som bare pålegges hotellgjestene, og påpeker at hotellene allerede betaler betydelige skatter og avgifter til kommunen.

Tromsø kommune har søkt om å være pilot i regjeringens prosjekt knyttet til «besøksbidrag». Prosjektet er ment å skåne og hjelpe de mest utsatte turistmagnetene.

– Vi er helt klart villige til å betale. Maten og servicen er veldig god her, sier Man Chao.

Han er på ferie i Tromsø sammen med kona.

Zehua Tao er enig med sine landsmenn.

– Det er mange byer i Europa som tar ekstra skatt fra turistene. Jeg tror ikke det ville vært en stor greie for turistene i Tromsø. Det er helt greit å betale.

Tao bor nå i Finland, der han jobber som turistguide. Denne vinteren har han vært i Tromsø fem–seks ganger på grunn av jobb.

Tao sier at han tror at turistskatt ikke vil være en store greie for turister. Han viser til Italia, der de også har turistskatt i flere byer. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Turistguiden mener turistskatt, eller «besøksbidrag» som noen kaller det, er en god ide.

– Det er mange mennesker som bor her. Hvis det er for mange turister som kommer hit, vil det plage dem som lever her.

I Ersfjordbotn i Tromsø bruker turistene eiendommen til Margrete som lekeplass – og toalett.

– Norge er for dyrt for turistskatt

Flere av turistene NRK har møtt sier beløpet er viktig for om de synes det er greit med turistskatt.

Penny Schulz bor i Australia. Hun frykter at en eventuell turistskatt kan føre til at folk tenker seg om to ganger, før de bestiller en tur.

– Norge er ganske dyrt, men det er verdt turen. En ekstra skatt på toppen av det vi har betalt, ville nok vært en barriere for mange turister.

Prisene til tross, Penny Schulz, er full av lovord. – Et nydelig sted. Nydelig land. Det er en inngangsport til mange eventyr. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Det er Lucia Tardao som bor i Portugal enig i.

– Jeg ville kanskje tenkt to ganger før jeg kom, om jeg hadde hatt en annen skatt å betale.

Hun sier at om turistskatten var på omkring en euro per natt, er det greit.

– Hotellrommene er allerede ganske dyre. Hadde de spurt om mer penger hadde jeg følt meg litt ranet.

– Det kommer an på hvor mye det skal koste og hvor vi skal betale den skatten, mener Lucia. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Om vinteren koster det mer for hotellrom i Tromsø enn i mange av verdens storbyer, som for eksempel på Manhattan i New York.

Nordlyset, reinsdyrpølse i brød og en kiosk på tre kvadratmeter, drar vinterturister i hopetall fra hele verden til Tromsø.

– Hotellene betaler allerede skatt

Antallet direkteruter til og fra Tromsø til utlandet øker. Ifølge Avinor var det planlagt 20 direkteavganger denne vinteren.

Rui Tardao fra Portugal sier at de har turistskatt i hjemlandet, men at prisene der er mye lavere enn i Norge. Han mener derfor at det er lettere å betale ekstra skatt i Portugal, enn i Norge. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK Qiaosheng Cheng fra Kina sier at om turistskatten blir på mer enn ti prosent av kostanden på hotellet, at det blir for dyrt. Han håper at turistskatten kan føre med seg noen økonomiske fordeler til turistene, som for eksempel gratis bussbillett. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK Vivi Gao fra Kina sier at det kommer an på hvor mye turistskatten eventuelt koster. Hun håper at pengene fra turistskatten går til å gjøre byen bedre og renere. Og veiene mindre glatt, på vinterstid. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK Junxin Chen fra Kina sier at turistskatten fører til at han må betale en euro ekstra for hotellet, så er det greit. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK Anja fra Australia mener det er viktig å beskytte miljøet, og at turister opptrer på en bærekraftig måte. –Om turistskatt støtter opp om det, er jeg positiv. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK – Jeg tenker det er normalt med turistskatt. Du må betale turistskatt nesten over hele verden dersom du er turist, sier Michael fra Italia. Foto: MATHIAS SOMMERSETH KJELLMO / NRK

Mange av turistene som besøker Tromsø bor på hotell. Hotellnæringen advarer mot en turistskatt som bare pålegges hotellgjestene.

– Det viktigste er jo at det blir en rettferdig innordning av besøksbidraget som både favner bredt og som sikrer at en får med aktørene som per i dag er gratispassasjerer i næringen.

Det sier hotelldirektør på Clarion hotel The Edge, Ida Kristine Jakobsen.

– Vi forventer at det kommer klare planer for hva disse bidragene skal brukes til før en starter med å samle inn en skatt, sier Jakobsen Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

På spørsmål om det er behov for «besøksbidrag» eller turistskatt, sier Jakobsen at en først må finne ut av hva det skal brukes til og hvordan det skal samles inn.

– Hotellene betaler allerede masse skatt og avgift til Tromsø kommune, over 200 millioner bare i fjor.

I sommer sa politikere i Nord-Norges største by at de vil at utenlandske turister skal betale skatt for å besøke Tromsø. Det møtte motstand.

Staten vil innføre et nytt «besøksbidrag» for å skåne og hjelpe de mest utsatte turistmagnetene.

Har søkt om å bli pilot i prosjekt

Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø kommune, sier at de har søkt om å være pilot i regjeringa sitt prosjekt knyttet til «besøksbidrag».

Uten turistskatt, må penger som brukes på tilrettelegging av turismen, prioriteres i de ordinære kommunale budsjettene, sier han.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, er en av dem som ønsker turistskatt eller besøksbidrag. Foto: Pål Hansen / NRK

– Hasteutvalget har mer behov for sosialhjelp, opp mot å bygge toaletter i distriktene og vinterparkering, og så videre.

– Det er hele tiden vårt dilemma, at vi må velge bort noe, når vi skal velge inn noe.