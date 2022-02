Jens Kvernmo klar for Femundløpet – ble kastet inn som «reserve» med tre ukers varsel

– Jeg er klar. Steinklar! Jeg har jo gått og ventet i to uker nå, sier Jens Kvernmo og ler godt.

Eventyreren kjent fra blant annet TV-programmet «Jens i villmarka» skal ikke ha det på seg at han er redd for å ta en utfordring på strak arm.

Han er på Sjusjøen for å trene med hundespannet han skal stille til start med i det tradisjonsrike Femundløpet om bare et par dager, torsdag 3. februar.

Spannet har han knapt møtt før, og for tre uker siden visste han ikke engang at de skulle begi seg ut på dette langdistanse hundeløpet sammen.

– Det var ikke planlagt, nei. Jeg satt på benken og ble kastet inn rett før start, ler Kvernmo.

GLEDER SEG: Selv med minimal forberedelsestid, gleder Jens Kvernmo seg til å kaste seg ut i et av Norges største hundeløp, Femundløpet. Det blir starten på en ny runde med eventyr etter en ufrivillig koronapause. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han valgte altså å si ja da en kompis ringte og spurte om han kunne trå inn som «reserve» for en hundekjører som måtte trekke seg i siste liten.

Det mange bruker både måneder og år på å forberede seg og trene til, blir dermed nærmest som en spontantur å regne for Kvernmo.

– Men samtidig er tre uker i min verden ganske lang tid, så det kommer til å gå fint.

VIKTIG MED KOS: I og med at Jens Kvernmo ikke kjenner hundene fra før av, er det viktig at han bygger opp tilliten raskt – før de skal i ilden sammen. Da er både trening og kos viktig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Spent på hva «Norges tøffeste» er god for

Femundløpet er det nest største hundeløpet i Norge, etter Finnmarksløpet.

Kvernmo skal forsere 450 kilometer gjennom kupert utmark, i løpet av 2–3 døgn hvor konsentrasjonen og energien må være på topp, samtidig som søvn og hvile er minimal.

Mange vil nok mene at Kvernmo er dristig som kaster seg ut i dette uten særlig tid til forberedelser, med et hundespann han ikke kjenner så godt. Åttpåtil har han begrenset erfaring fra hundeløp, med kun deltakelse i Femundløpet i 2019 å vise til.

Men selvfølgelig, mange turer med hunder på ekspedisjoner opp gjennom årene kommer godt med.

I tillegg får Kvernmo assistanse fra ikke hvem som helst under løpet.

I løpet av det siste halvåret har han nemlig blitt god kompis med Isak Dreyer, som vant «Norges tøffeste» i fjor. Derfor skal Dreyer være Kvernmos handler – altså gode hjelper.

GODE VENNER: Isak Dreyer og Jens Kvernmo fant raskt tonen over en kaffekopp i fjor sommer. Etter det har det blitt mange turer sammen. Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRk

Nordlendingen har riktignok ikke noen erfaring fra hundeløp, men har samtidig vist gjennom både «Norges tøffeste» og «Farmen Kjendis» at han får til stort sett alt.

– Det blir spennende! Jeg må jo se hva gutten er god for, så jeg må sette ham på noen prøvelser, sier Kvernmo.

– Men jeg tror han fint skal klare å få til det der. Jeg er mest spent på om han dukker opp på sjekkpunktene, sier han videre, og ler:

– Jeg noterer meg at han er glad i damer – det popper jo opp et eller annet med noe kvinnfolk hele tiden, så han roter seg sikkert bort i et eller annet der også, tenker jeg.

Ufrivillig koronapause

Om Kvernmo skulle klare å trosse alle utfordringene med bravur, så kan han faktisk ende opp med å bli norgesmester.

450-kilometersklassen han kjører i er nemlig NM i langdistanse hundekjøring, for begrenset klasse med opptil åtte hunder i spannet.

Kvernmo klarer ikke å se helt for seg at han skal gå hen og vinne løpet og tittelen, men samtidig må han innrømme at han har et sterkt konkurranseinstinkt.

– Forrige gang jeg kjørte, tok jeg det rolig i starten og tenkte jeg skulle ta det som en tur. Så gikk det en time, og da klikket jeg. Da var jeg helt i konkurransemodus. Jeg mistenker at det kommer til å skje nå også.

E6: Da Jens Kvernmo kjørte Femundløpet for tre år siden, kom han rett fra en flere måneder lang tur med hunder i villmark og løssnø. Da var det å begi seg ut på den oppkjørte traseen, som å kjøre på motorveien. Og det var mye lettere enn han hadde trodd – derfor er han ikke så bekymret denne gangen heller. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men Kvernmo tror konkurransen kan komme til å bli tøff. Årets Femundløp er nemlig det første store hundeløpet i Norge på snart to år, etter at koronapandemien sørget for en brå avslutning på Finnmarksløpet i 2020.

Den samme pandemien sørget for at det ble noe av verken Femundløpet eller Finnmarksløpet i 2021.

– Alle sammen har ligget på vent nå i to år, og så endelig er det et løp. Så jeg tror det blir beinhard konkurranse, ja, sier Kvernmo.

– Jeg mistenker at det blir lett å gå på litt for hardt i starten. Så min taktikk er å ta det litt kuli i starten, og så kommer vi knallhardt på slutten.

Men det viktigste for Kvernmo er at Femundløpet markerer startskuddet etter en ufrivillig koronapause fra alle sine eventyr i fjor.

– Jeg ble helt vingeklippet på grunn av koronaen. I fjor var vel første året siden 2011 jeg ikke har hatt noen langtur, så nå er jeg skikkelig rastløs. Det bobler inni meg etter å komme ut igjen, sier han.

– Femundløpet blir en kickstart, så er planen å reise videre til Grønland på ekspedisjon i mars. Det blir skikkelig godt.