– Tor med hammeren er i gang over Midt-Norge, skriver Meteorologene på X/Twitter.

Lavtrykket tar ikke med seg bare sterk vind, men også kraftige byger med torden

– Vi har derfor sendt ut farevarsel om mye lyn for kysten mellom Fedje i Vestland og Myken i Nordland.

Lavtrykket vil gi også gi opp til 14 meter høye bølger på kysten av Trøndelag og Helgeland.

Lørdag ettermiddag merkes den sterke vinden ved Byåsen i Trøndelag. Bodtak og løse gjenstander flyr med vinden.

Vinden i Trøndelag lørdag ettermiddag tar med seg flere løse gjenstander. Foto: Vegard Blakstad / NRK

I tillegg har meteorologene sendt ut farevarsel om snø over 300 meter for deler av Rogaland og Agder.

– Lørdag og søndag forventer vi lokalt 20–50 cm snø. Enkelte steder i fjellet kan det kommer mer. Det kan gi lokalt vanskelig kjøreforhold og snøfokk, melder de på X/Twitter.

Meteorologene har sendt ut farevarsel om mye lyn for kysten mellom Fedje og Myken. Foto: Meteorologisk institutt

Uværet fører til stengte veier og utfordrende kjøreforhold flere steder i landet, melder Statens vegvesen.

– Vi jobber for at vi skal klare å holde de store ferdselsårene åpne, men den kraftige vinden og mye nedbør gjør det utfordrende.

Det sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen. Han legger til:

– Vi ber trafikantene være oppmerksomme – skred og gjenstander kan komme ut i veien.

Dette er stengt nå på grunn av uværet Ekspander/minimer faktaboks Nordland: Riksvei 73 Krutfjellet.

På Helgeland sør for Mo i Rana er det meste av fergetrafikken innstilt pga kraftig vind. Trøndelag: Fergesambandet på E39 mellom Møre og Romsdal og Trøndelag er innstilt på grunn av sterk vind.

En rekke mindre fergesamband i Midt-Norge er også innstilt.

Dolmsundbrua på Hitra.

Fylkesvei 72 Sandvika (Riksgrensen) i Verdal.

Fylkesvei 72 Åbo.

Fylkesvei 714 Åsfjordbrua i Orkland.

Fylkesvei 773 Steinfjellet-Gjersvika.

Fylkesvei 6792 Vestre Fordal i Stjørdal.

Fylkesvei 6818 Nygården i Levanger. Møre og Romsdal: En rekke ferge- og hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal er innstilt på grunn av dårlig vær. Fv 60 på Sunnmøre er det innstilt mellom Magerholm og Sykkylven.

E39 mellom Nordmøre og Trøndelag går det ingen ferge mellom Halsa og Kanestraum, og det er omkjøring på Rv 70 via Sunndalsøra og Oppdal

Det går ikke ferge mellom Trondheim og Fosen siden både Valset - Brekstad og Flakk-Rørvik er innstilt. En rekke mindre fergesamband er også innstilt. Nord i Trøndelag er Hofles-Geisnes-Lund innstilt i tillegg til Lekafergen Skei-Gutvik.

Fv 705 Stuggudal-Brekken er stengt.

Fv 74 over Lifjellet er stengt og Fv 773 over Steinfjellet er stengt. I tillegg er disse ferjene og hurtigbåtene innstilte Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona.

Seivika – Tømmervåg.

Edøya – Sandvika.

Sykkylven – Magerholm.

Halsa – Kanestraum.

Arasvika – Hennset.

Ålesund – Valderøya og Hareid.

Ålesund – Valderøy – Store Kalvøy – Hamsund.

Langevåg – Ålesund.

Vinden tok tak

I Mosjøen i Nordland har vinden har tatt taket til en bod i Håreks gate. Politiet er på vei for å se på skadene og eventuelt sperre av området dersom behov.

Brannvesenet og politiet har vært på stedet i Vikåsveien på Vega etter melding om et tak som var i ferd med å rives av. Brannvesenet har sikret taket.

Også Nordvestlandet merker uværet.

Brannvesenet i Elnesvågen har rykket ut til en bygning ved Jendem skule i Hustadvika kommune for å sikre et tak som held på å løsne i vinden.

Slik så det ut over kysten av Trøndelag og Nordland lørdag morgen. Foto: Meteorologisk institutt

Brannvesenet har fått kontroll på taket. Det var taket på gymsalen ved Jendem skule som var i ferd med å løsne i vinden, men brannvesenet skal no ha fått sikra dette.

Løse takplater

I Bodø melder politiet melder om løse takplater på kulturhuset Stormen i Bodø, som i kveld skal huse innendørsarrangementet under åpningen av Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.

Brannsjef Jan Gunnar Dommer Snes sjekker løse takplater i Bodø. Foto: Thomas Fredrik Kristensen

Politiet har også fått melding om løse plater på Aleris i sentrum av Bodø.

– På Stormen har vi fått kontroll på de løse gjenstandene. Der har vi også tatt ned noen flaggstenger som sto utsatt til, sier operasjonsleder Ina Selfors.

– Nå fikk jeg beskjed fra brannvesenet om at det også er kontroll på takplatene på Aleris i Sjøgata. Dette er nok gjenstander som allerede løsnet etter ekstremværet for to dager siden.

Litt senere kom det melding om løse taksteiner på et annet bygg i Sjøgata.

– Brannmannskapene er oppe på taket her og sikrer takstein som har løsnet av vinden. Noe har muligens blåst ned på gata og så ligger det løse steiner på taket som vi nå tar ned på bakken, sier utrykningsleder Jan Gunnar Dommersnes i Salten brann.

Han forteller om flere lignende oppdrag i løpet av dagen.

– Du skal heller ikke se bort fra at det kommer flere oppdrag utover kvelden. Været kan by på utfordringer utover dagen og vi har beredskap som er klar for å håndtere hendelsene som oppstår.

Båt sank til bunns

Politiet fikk melding klokka 07.39 om en 13 meter lang båt lå med slagside og muligens ville gå ned i Rønvik havn i Bodø.

Brannvesenet og redningsskøyta ble sendt til stedet.

HEVINGSFORSØK: Redningsskøyta er på plass for å forsøke å heve båten. Foto: Kasper Beddari

Ifølge brannvesenet var det ikke mulig å berge båten, som nå ligger på 13–14 meters dyp.

– Det er ingen grunn til å tro at det er personer om bord i båten. Båteier er varslet, melder politiet på X.

Redningsskøytene «Helnessund» og «Leif Erik Simonsen» jobbet med å forhindre at båten skulle skli innunder kaia.

Brannvesenet og ei redningsskøyte ble sendt til stedet, men det var ikke mulig å berge båten, som sank til bunns. Du trenger javascript for å se video. Brannvesenet og ei redningsskøyte ble sendt til stedet, men det var ikke mulig å berge båten, som sank til bunns.

Tredje storm på en uke

Når uværet slår inn for fullt lørdag er det den tredje stormen som treffer kysten.

Denne gangen er at Helgeland og nordlige deler av Trøndelag som rammes hardest.

– Vi venter svært kraftige vindkast enkelte steder på 35–43 m/s fra vest, sterk storm på kysten, tvitrer Meteorologene.

Regn og mildvær fører til store problemer på veiene i Midt-Norge. Det er store vanndammer flere steder og veldig glatt der det er is på veiene. Du trenger javascript for å se video. Regn og mildvær fører til store problemer på veiene i Midt-Norge. Det er store vanndammer flere steder og veldig glatt der det er is på veiene.

Det har vært en værhard uke for store deler av kysten.

Mandag denne uken fikk store deler av kysten smake på værkreftene da en ikke-navngitt herjet.

Onsdag skjedde det på nytt. Denne gangen hadde stormen fått navnet «Ingunn» – uten at det ble noe hyggeligere av den grunn.

Ødeleggelsene lot ikke vente på seg, og én person er alvorlig skadd etter at en stor port blåste over en mann i 50-årene i Nordland.

– Nok en gang er det en storm på vei inn mot kysten av landet.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sukker.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en så kraftig storm, som dekker så store områder, som det «Ingunn» gjorde.

– Det er tre såpass kraftige stormer på rad, og de har vært uvanlig kraftige. Men sammenlignet med både den på mandag og onsdag, så dekker denne stormen et mindre område.

Kommer rett inn mot land

Den kommer rett inn mot land, og skjærer ikke langs kysten. Stormsenteret er ventet å treffe rundt Saltfjellet lørdag ettermiddag.

– Denne gangen er det hovedsakelig Helgeland og Trøndelag som er mest utsatt for det kraftigste været. Lenger nord i Nordland er det fortsatt usikkert på hvordan vinden vil slå ut der.

Lørdag vil det gradvis øke på fra morgentimene, før det virkelig treffer kysten sent formiddag eller tidlig ettermiddag.

– Vi får full eller sterk storm fra sørvest, før vinden dreier til vest. Per nå er det sørlige delen av Helgeland og det gamle Nord-Trøndelag som får det heftigste været. Blir også en del vind langs kysten av Møre og Romsdal. Det kan også bli liten storm inn Trondheimsfjorden, sier Granerød.

Deler av Trøndelag vil merke vinden mer enn under «Ingunn», mens andre områder vil merke mindre vind denne gangen.

– I tillegg blir det snø- og haglbyger, som kan føre til snøstorm i enkelte områder.

Sør i Trøndelag ser det ut som temperaturen er for høy, men for nordlige Trøndelag og Helgeland vil nedbøren kunne komme som snø i tillegg.

– Da vil vi kunne få snøstorm, særlig i indre og høyereliggende områder. På kysten vil nedbøren komme som regn eller sludd.

Stor spenning knyttet til åpningsseremonien

Åpningen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad skjer i Bodø i kveld. Det er knyttet stor spenning til hvordan været vil påvirke åpningsfesten.

Åpningen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad skjer i Bodø i kveld. Det er knyttet stor spenning til hvordan været vil påvirke åpningsfesten. Foto: David Engmo / Bodø2024

Meteorologen kan ikke si noe eksakt om hvordan vinden vil treffe Bodø.

– Det er avhengig av hvor stormsenteret vil treffe. Man må legge til at værutsiktene for lørdag kveld i Bodø er usikkert. Det ligger an til å få en periode på ettermiddag/kveld hvor det skal bli ganske rolig, og så tar vinden seg opp utover kvelden når vinden dreier mot nordvest. Men vi er ikke på farevarsel-nivå, sier Granerød.