Charlies ulykke satte i gang vogntogdebatten – nå er han død

– Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, skriver mamma Ramona Lind i en SMS til NRK.

Sønnen hennes, Charlie Dan Lind, ble bare 22 år.

7. januar i år var han involvert i en alvorlig ulykke på E8 i Troms. Et vogntog mistet kontroll over tilhengeren sin. Den traff bilen Charlie satt i. Den unge jusstudenten havnet i koma som følge av skadene.

I etterkant av ulykken har mamma Ramona Lind snakket åpent om saken. Hun har lenge vært svært kritisk til sikkerheten på norske vinterveier.

– Det er frustrerende å høre om en ulykke som kunne vært unngått hvis myndighetene hadde gjort det de skulle gjort for flere år siden. De skulle forhindret at sjåførene med disse uegnede kjøretøyene og manglende kjøreferdigheter for norske veier får komme over grensa, sa hun til NRK under rettssaken mot vogntogsjåføren som var involvert i ulykken.

DØD: Charlie Dan Lind døde torsdag ettermiddag, som følger av ulykken han var involvert i den 7. januar. Foto: Privat

Økte kontrollene

I etterkant av ulykken, og Ramonas utspill, involverte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) seg i saken.

Denne vinteren har tollvesenet og Statens vegvesen satt i gang storstilte kontroller på grenseovergangene. Mange vogntog har fått kjørenekt på grunn av dårlig utstyr.

Men de har bare fått kontrollert en liten del av alle vogntogene på norske veier.

– Handlingslammede politikere

Torsdag kom dommen i rettssaken mot sjåføren som forårsaket ulykken. Han ble dømt til 90 dager i fengsel, men slipper å betale erstatning til familien til Charlie Lind.

Selv om sjåføren skal ha kjørt for fort, ikke hadde sikret dekkene mot å gli på det glatte føret, eller var spesielt erfaren på vinterføre, mener retten at han ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

– Jeg opplever straffen som en hån mot livet til Charlie, sa moren Ramona Lind til NRK da dommen kom på torsdag.

Senere på ettermiddagen døde sønnen hennes, som følge av trafikkulykken.

– Tankene mine går til de handlingslammede politikerne og samferdselsministeren som i årevis har kjent til utfordringen vi har med vinterveier, og likevel valgt ikke å gjøre endringer som kunne forhindret denne ulykken. Vi får ønske hverandre hell og lykke til neste vinter. I dag min sønn, hvem blir den neste?