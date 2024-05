Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Musiker Amund Posti Møller (17) ønsker å etablere et eget enkeltpersonforetak. Men han må vente til han blir myndig.

Møller utfordret arbeidsminister Tonje Brenna til å gjøre det lettere for ungdom under 18 år å danne et eget foretak.

Brenna tok utfordringen på alvor og tok temaet med inn i sin 1. mai-tale.

Brenna har tatt kontakt med næringsminister Cecilie Myrseth for å diskutere saken videre.

Møller foreslår en ordning for ungdom under 18, som et ungdomsforetak.

17-åringen Amund Posti Møller drømmer om å leve av musikken. Men på grunn av regelverket må han vente ett helt år.

Derfor kom han med ei utfordring til arbeidsminister Tonje Brenna (Ap), som var hovedtaler på 1. mai-markeringa på Finnsnes i Troms.

– Jeg vil utfordre deg til å gjøre det lettere for ungdom under 18 år å danne et eget foretak, en egen bedrift, sier Møller.

Den unge musikeren fra Senja i Troms er også leder av AUFs lokallag.

Opplever forventning om bedrift

På 1. mai-markeringa i hjemkommunen spilte han piano under flere av de musikalske innslagene.

Denne gangen stilte han opp gratis. Men musikkeleven som går på videregående tar også betalte oppdrag.

Amund Posti Møller spiller flere instrumenter. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Jeg driver med musikk og har tjent en god del penger på det. Jeg har endt opp i flere situasjoner hvor det er forventet at jeg har et organisasjonsnummer og egen bedrift, sier Møller.

Det finnes et unntak fra hovedregelen om å være over 18 år. Men Møller synes det er byråkratisk for unge å måtte søke Statsforvalteren om tillatelse.

For å starte et enkeltpersonforetak må du: Ekspander/minimer faktaboks Planlegge å drive næringsvirksomhet

Ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke)

Ha fylt 18 år

Det finnes en mulighet for de over 15. Men det forutsettes tillatelse fra foresatt/verge, og Statsforvalteren må godkjenne det. Fakta: altinn.no

Ministeren sa umiddelbart at dette var ei problemstilling hun ikke hadde tenkt på.

Brenna tok temaet med inn i 1. mai-talen sin.

– Da jeg hørte Amund spille, skjønte at han potensielt kan tjene store summer. For han er virkelig god på piano. Jeg skjønte han mente alvor, sier hun.

I Senja ble 1. mai markert med et ønske om fred i Gaza.

Tar saken til flere departement

At unge ønsker å tjene penger heier hun på. At de vil gjøre det i regulerte former, syntes hun var ei så god utfordring at hun tok kontakt med næringsminister Cecilie Myrseth.

Regelverket hører nemlig hjemme hos Næringsdepartementet.

– Jeg er for at unge folk skal tjene penger i ordna forhold og ha eget foretak. Så dette er noe vi må se nærmere på. Jeg kan ikke love noe. Men dette skal jeg ta med og diskutere videre med næringsministeren, sier Brenna.

Musiker og AUF-leder Amund Posti Møllers forslag tas på alvor, forsikrer arbeidsministeren. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Arbeidsministeren understreker at det er årsaker til at regelverket har en aldersgrense.

– Vi må se på hvordan Amund og flere som han, kan tjene til livets opphold også før de blir 18, sier hun.

Det har Møller forståelse for.

– Jeg skjønner at regelverket er til for en grunn. Men går det kanskje an å lage ei ordning for oss under 18. Hva med et slags ungdomsforetak, et forenkla system for oss unge? sier han.

Senjaværingen fikk full støtte fra AUF-laget sitt.

– Det er viktig for unge å komme seg ut i næringslivet. Spesielt om noen ønsker å starte sitt eget, synes jeg at det ikke skal stoppes av et regelverk, sier Henrik Stueland.

Henrik Stueland (t.v.) håper unge som vil inn i næringslivet med egen bedrift ikke blir stoppet av regelverk. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Ønsker flere innspill fra unge

Brenna syntes det var tøft av 17-åringene å komme med utfordringa.

– Om ikke unge sier hva de mener, får ikke vi eldre vite om det. Det er grunnleggende veldig bra. For det er ting som oppstår som vi eldre ikke er oppmerksomme på. Som at det er vanskelig å starte enkeltpersonforetak når man er under 18 år.

Brenna oppfordrer flere unge til å komme med forslag til saker regjeringa bør jobbe med. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Senja AUF-lederen og musikeren var fornøyd med responsen.

– Jeg kommer til å sende noen e-poster og purre på hvordan det går. Det er flere unge som starter i arbeid som frilansere, og kan få et problem når de ikke har eget foretak, sier han.