Utenlandsk vogntogsjåfør dømt etter ulykken der Charlie ble skadet for livet

Sjåføren er også utestengt fra å kjøre i Norge de neste tre årene.

Det var 7. januar i år at 22 år gamle Charlie Dan Lind havnet i den alvorlige trafikkulykken på E8 i Balsfjord i Troms. Bilen han satt i ble truffet av tilhengeren til det utenlandske vogntoget, som ikke var skodd for de vanskelige kjøreforholdene. Den litauiske sjåføren mistet kontrollen over vogntoget, som kom over i feil kjørebane.

Charlie har nå ligget i koma i over to måneder, og det er usannsynlig at han noen gang vil våkne opp igjen.

Vil ikke anke

Nå er den 56 år gamle litauiske sjåføren dømt til 90 dagers fengsel, i tillegg til at han utestenges fra å kjøre på norske veier de neste tre årene. Det ble også lagt ned påstand om oppreisningserstatning, men dette ble han frifunnet for da retten mener tiltalte ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Ifølge forsvarer, Ulf Hansen vil sjåføren neppe anke dommen ettersom soningstiden snart er gjennomført.

– Denne dommen er jo et lite lyspunkt for han i en veldig tragisk sak. Retten har lagt til grunn at han har vært uaktsom, men ikke grovt uaktsom. Det er en grei dom å leve med.

Sjåføren har vært varetektsfengslet siden ulykken, og da saken gikk i retten i forrige uke erkjente han skyld etter veitrafikkloven men nektet skyld etter straffeloven.

Aktor og statsadvokat Tor Børge Nordmo la ned påstand om at fengsel i fire måneder da saken var oppe for retten 12.mars.

Krever endringer

I etterkant av ulykken har Charlies mor, Ramona Lind, stått frem i media for å rette søkelyset mot dårlige skodde vogntog på norske vinterveier. Hun har krevd endringer og forbedringer som kan hindre ulykker lik den sønnen hennes var involvert i.

– Slike ulykker er lette å unngå, det er bare å starte på grensen, og sette krav til de som skal over grensen om at de er skodd for forholdene som vi har i Norge. Det går vel nesten ikke en dag uten ulykker på nordnorske veier, sa Lind dagen etter ulykken.

Ramona ble delvis hørt av samferdselsminister Jon Georg Dale som iverksatte flere midlertidige vogntogkontroller i Nord-Norge i tillegg til en del andre strakstiltak.