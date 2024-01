Eit titals bøtelagt for dårleg sikt: – Det er veldig alvorleg

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mange bilistar har fått bot for dårleg sikt i trafikken i januar, nesten like mange som i heile desember i fjor.

Politiet og Trygg Trafikk oppmodar om å fjerne all snø og is frå bilen før ein køyrer for å unngå farlege situasjonar i trafikken.

I alvorlege tilfelle kan ein risikere å bli meldt, få førarkortet beslaglagt og få bot.

Det er venta meir snø fleire stader i landet denne veka, og låge temperaturar gjer at is og snø lett kan feste seg på bilen. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.



Mange vakna nok til at bilen måtte skrapast og feiast i starten av denne veka.

Slik blir det også både i aust og vest i dagane framover, ifølgje vêrmeldinga.

Men det er ikkje alle som tek børste og skrape fatt og fjernar snø og is.

UP-leiar i distrikt Øst, Kai Voldengen seier politiet er veldig merksame på om snø og is er fjerna frå bilar. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Hovudregelen er at ein skal koste all snø og is av bilen før ein køyrer, slik at ein har tilstrekkeleg utsyn først og fremst og i tillegg ikkje skal forstyrre eller skape farlege situasjonar for anna trafikk, seier UP-leiar i distrikt øst, Kai Voldengen.

I mindre alvorlege tilfelle gir politiet rettleiing dersom det er snø og is på bilen. Er det meir alvorleg kan ein risikere å bli meldt, få førarkortet beslaglagt og få bot.

Seinast måndag fekk ein bilførar førarkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppa i Sandvika i Bærum. Føraren hadde skrapa 20x20 centimeter av frontruta.

Bilføraren hadde skrapa 20x20 cm av frontruta. Foto: Politiet

– Fjern all snø og is

– Vi er veldig merksame på dette her. Og så er det tidvis ganske mange som vi ser gjer dette, så då går det noko på kapasitet. Men då stoppar vi det som er mest graverande, seier Voldengen.

Tal frå politiet viser at 60 bilistar i landet har fått forenkla førelegg hittil i januar for å ikkje ha god nok sikt. 10 av desse i Øst politidistrikt.

Det er nesten like mange som i heile desember i fjor. Då var det 67 bilistar som fekk bot for dette.

– Det er eit ganske så enkelt råd, som det viser seg å vere vanskeleg å etterleve verkar det som. Men det er altså å fjerne all snø og is på tak, panser og heile bilen, og på alle rutene. Då vil ein ha godt utsyn og resten av trafikken vil ikkje bli ramma av noko uhell som at det fell av store snøklumpar frå bilane.

Voldengen seier det også er viktig å fjerne snø frå skiltet på bilen og lyktene.

Snø på bilen kan falle ned, skape snøføyk eller treffe andre trafikantar. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Det er viktig å ta seg saman

Også Trygg Trafikk ber folk passe på. Snømengder på taket kan vere farleg.

– Det kan falle mengder av bilen når du køyrer som kan treffe fotgjengarar eller andre bilar, så det er svært farleg, seier regionleiar i Trygg Trafikk Østfold, Paal Gunnar Mathisen.

Regionleiar i Trygg Trafikk Østfold, Paal Gunnar Mathisen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Ein skal vere godt nok skodd og det skal vere synlegheit i trafikken, sånn at ein ikkje påfører andre skadar. Det er viktig å ta seg saman.

Køyrer ein utan å ha skrape rutene, kan det få alvorlege utfall.

– Det kan medføre at du ikkje ser andre trafikantar. Fotgjengarar til dømes. I verste fall snakkar vi om eit dødsfall i trafikken.

Gult farevarsel i aust og vest

Det er venta meir snø fleire stader i landet denne veka og låge temperaturar.

For kystnære delar av Austlandet er det gult farevarsel for snøfokk frå tysdag på grunn av snøvêr og vind. Meteorologisk institutt skriv på X at det kan gi redusert sikt.

Det er også gult farevarsel for snø på Vestlandet frå tysdag, mellom anna i Bergen. Lokalt kan det kome 10–25 cm snø i løpet av 24 timar, skriv dei vidare.

Mathisen har ei klar oppmoding.

– Førebu deg med å starte opp og varme opp bilen. Fjern is og snø frå bilen før du byrjar å køyre.