Det ble en tøff dag i retten for Ramona Lind, moren til den unge mannen som fortsatt ligger i koma etter en kollisjon med et utenlandsk vogntog på E8 i Troms.

– Det er frustrerende å høre om en ulykke som kunne vært unngått hvis myndighetene hadde gjort det de skulle gjort for flere år siden. De skulle forhindret at sjåførene med disse uegnede kjøretøyene og manglende kjøreferdigheter for norske veier får komme over grensa.

Utestenges fra norske veier

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ber nå om at den 56 år gamle vogntogsjåføren blir utestengt fra norske veier i tre år, og fengsles i fire måneder.

– Det er viktig å forfølge denne type hendelser som fører til alvorlige ulykker. Store vognotg representerer jo et klart faremoment på veiene, og derfor er det viktig å markere at dette tas alvorlig, sier Nordmo.

Den tiltalte vogntogsjåføren nekter straffskyld for overtredelse av straffeloven, men erkjente skyld for å ha brutt den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikkloven.

En utenlandsk trailer fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til Charlie Dan Lind. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det kunne vært unngått

Det har snart gått to måneder siden hengeren på vogntoget kolliderte med bilen til Charlie Dan Lind. 22-åringen fra Sortland ble livstruende skadd og har siden ligget i koma på Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er usannsynlig at han noen gang vil våkne opp igjen.

– Tilstanden til Charlie er der at det blir ikke noe mer Charlie. Jeg får med meg en kropp hjem til Sortland. Det er provoserende at det skulle bli sånn, for det kunne vært unngått.

Ramona Lind har siden ulykken kjempet for bedre forhold på veiene. Hun har stått frem i media nettopp for å rette søkelyset mot dårlige skodde vogntog på norske vinterveier.

– Om jeg kan ønske noe etter denne dagen, så er det at myndighetene tar tak og ikke lar det skje igjen. Vi har ingen garantier for hvor det smeller neste gang, og hvem det treffer, sier hun og legger til;

– Jeg er lei av å høre samferdselsministeren si at han vurderer å endre forskriften. Økte kontroller har bare vist oss omfanget av galskapen, det har i realiteten ikke gjort noe endring.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra ansvarlig hold i Samferdselsdepartementet.

– Går for full frifinnelse

Ifølge forsvarer, Ulf Hansen er vogntogsjåføren svært preget av hendelsen.

– Han føler et ansvar for hva som har skjedd. Han er veldig preget av ulykken og den katastrofen som dette har vært for den unge mannen som ble truffet. Det har også vært veldig belastende for hans familie hjemme i Litauen.

Forsvarer Ulf Hansen sier sjåføren er svært preget av hendelsen. Foto: Pål Hansen / NRK

Forsvareren har lagt ned påstand om full frifinnelse. Han er imidlertid enig i at det bør være strengere kontroll av vogntog på grenseovergangene, men understreker også at norske bedrifter har et ansvar.

– Vi vet at det er mange ulovlige kjøretøy på veiene, så det er selvfølgelig mange selskap som har dårlig utstyr på veien, og det er viktig å få slått ned på.

– Det er også viktig å ta fatt i dem som bestiller transport fra disse transportørene. Her har man inntrykk av at det er noen som bestiller billig transport for å tjene mest mulig penger, og det er viktig at også de tar sitt ansvar i dette.

Dommen mot den tiltalte sjåføren faller i løpet av noen dager.