Ble anmeldt for lignende forhold også i 2016

Politiet jobber nå på spreng for å avdekke om flere kan være fornærmet i saken som nå er under etterforskning. En samfunnstopp fra Troms er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann.

Samtidig gjør også politiet undersøkelser etter at samfunnstoppen også i 2016 ble anmeldt. Han ble anmeldt av en mann i 30-årene for et tilsvarende forhold. Saken ble henlagt fordi det var vanskelig å kunne avdekke om mannen hadde utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang.

NRK har vært i kontakt med hun som var bistandsadvokat for mannen den gang, men hun vil ikke kommentere saken.

Også saken fra 2016 er sentral i etterforskningen som nå pågår, men politiet vil ikke kommentere hvilken etterforskning de gjør i den saken.

Gjennomgår telefon og data

Ulf E. Hansen er forsvarer for den siktede samfunstoppen. Han sier at hans klient ikke erkjenner noen kjennskap til saken som nå etterforskes, men at de godtok varetektsfengsling for å gi politiet arbeidsro i en uke.

Hansen sa mandag i denne uka at han ikke hadde fått opplysninger som styrket mistanken mot mannen. Derfor vil de motsette seg videre varetektsfengsling.

Politiet har ikke tatt stilling til om mannen skal fremmes for videre varetekt, men må ta stilling til det innen onsdag. Samtidig jobber politiet med å avdekke elektroniske spor for å finne ut hvem mannen kan ha hatt kontakt med.

– Vi har tatt beslag i telefoner og datamaskiner. Dette er en grundig undersøkelse som må gjøres på datautstyret som er beslaglagt, og det er en jobb som tar en del tid, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Troms politidistrikt.

– Har dere fått kontakt med flere eventuelt fornærmede?

– Vi kommenterer ikke om det er flere fornærmede i saken, sier Hermandsen,

Etterforskningen mot samfunnstoppen startet etter at en mann i 20-årene varslet en offentlig instans om forholdene han mente seg utsatt for. den offentlige instansen varslet igjen politiet. Også Riksadvokaten er informert om etterforskningen som nå pågår i Troms politidistrikt.

Gunhild Bergan ved advokatfirmaet Elden er bistandsadvokat for mannen som varslet om forholdet, hun sier at hun ikke vil kommentere saken så tidlig i etterforskningen.

Samfunnstoppen ble pågrepet onsdag i forrige uke med brev- og besøkskontroll. Politiet ba om to uker, men fikk ikke medhold i det. Fengslingen er begrunnet i bevisforspillelsesfare. Dermed må politiet bruke tiden på å avdekke eventuelle elektroniske spor og komme i kontakt med eventuelle fornærmede.