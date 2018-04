Alle snakker om at du må bruke mindre plast – men hvordan skal du gjøre det? 

Plast dreper fugler. Plast dreper andre dyr også. Sel, for eksempel. De setter seg fort fast i såkalte spøkelsesgarn. Til og med i områder av verden vi mennesker besøker svært sjelden. Fisken vi spiser har plast i magen.

Derfor har NRK valgt å rette fokus mot plassproblemet, blant annet med TV-serien Planet Plast.

Også andre institusjoner tar tak. Nordland fylkeskommune vil fjerne plasten fra skolekantinene sine. Vanlige folk tar også grep. Sjekk ut emneknaggen #zerowaste på Instagram. Stappfullt av folk som satser på å produsere minst mulig søppel. Som Kristine fra Bergen og Stine fra Oslo.

Men er plast så forferdelig, egentlig? Noen forskere mener at en del plastforbruk er nødvendig, blant annet for å forhindre matsvinn. Andre mener at plastforbruket vårt ikke reduserer matsvinnet.

Men uansett hvordan du vrir og vender på det: Vi bruker for mye plast. Og vi klarer per i dag ikke å resirkulere plasten vi bruker heller.

Derfor kan det være lurt for deg og meg å se på hvordan vi kan få ned plastforbruket vårt. Men hvordan?

1. Bytt ut plastfolien på kjøkkenet

Hva, er det mulig da? Plastfolie brukes jo til å pakke inn middagsrester, slik at vi ikke trenger å kaste maten.

Ifølge Andrea Hegdahl Tiltnes, som har startet Instagram-kontoen «Andrea redder verden litt». er det fullt mulig.

– Du kan for det første bruke matbokser, eller rett og slett sette et fat over maten for å ta vare på restene dine. Det finnes også mange fine alternativer, som bivoksark og bolletrekk, sier hun.

– Når jeg er ferdig med bivoksarkene, bretter jeg de sammen og bruker dem som brensel.

2. Dropp plastposene

Et av de første rådene du får når du skal kutte ned på plastforbruket, er å droppe å be om handlepose i butikken. Årlig bruker vi nordmenn 180 plastposer hver. Så ta med deg handlenett når du skal på butikken.

Men hva med de små plastposene vi kjøper frukten i? Disse kan du kvitte deg med, og heller satse på å kjøpe frukt og grønt i løsvekt.

Og er du nødt til å oppbevare frukt og grønnsaker i noe, kan du jo skaffe deg et par matbokser. Eller du kan kjøpe små bomulls- og gasposer, og dermed gjøre agurkene glade.

3. Ta med egen kopp

Du drikker vel kaffe? Eller kanskje en kopp te i ny og ne? Har du tenkt over hvor mange engangskopper du bruker i løpet av et år? Det gjorde Andrea Hegdahl Tiltnes. Derfor har hun alltid med seg sin egen kaffekopp i veska.

– Det føltes det litt flaut og rart å ha med egen kopp på konferanser og møter, men nå har det blitt helt vanlig, heldigvis, sier hun.

Det er like smart å ta med seg ei vannflaske i veska eller sekken. Vi er jo nemlig så heldige her i Norge at vi har reint vann i springen.

4. Vask munnen og ørene med noe annet enn plast

Visste du at det finnes tannbørster og oppvaskbørster som ikke er laget av plast?

Engangspads for å vaske bort sminken din er heller ikke helt bra. Hva med å bruke en klut som du kan bruke om og om igjen?

I tillegg finnes det mer miljøvennlige alternativer når du skal rense ørene dine. Såkalte q-tips i plast er et stort problem i havet. I 2016 gikk selskapet Johnson&Johnson over til å produsere sine ørepinner i papir i stedet for plast. kanskje du også bør se etter papiralternativer når du skal kjøpe q-tips neste gang.

5. Vask klærne dine i poser

Ja, det stemmer. Trenings- og fleeceklær slites i vask, og bidrar til å spre mikroplast i naturen.

– Dersom du vasker slike plagg i vaskeposer, samler posene opp mikroplasten, og den kan kastes i plastavfallet når du er ferdig, sier Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Supert forslag for deg som trener mye!

6. Slutt med sugerør og kaffefilter

– Sugerør er en sånn typisk ting som ikke resirkuleres, men heller havner i søpla. Min oppfordring er å takke nei til sugerør når du er ute, og heller se etter alternativer hjemme. Det finnes mange alternativer, i stål, silikon, papp, bambus og til og med rug, sier Andrea Hegdahl Tiltnes.

Hun anbefaler deg også å bruke gjenbrukbare kaffe- og tefilter.

Ser du? Du kan gjøre litt du også. Og hvis naboen din gjør det samme, og tanta hennes, så er vi i gang!

