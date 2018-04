Fugler pines til døde av fiskekroker og garnrester

– Jeg har sett utallige eksempler på måker og ender som svelger kroker, og får en bit med line som stikker ut av nebbet. Går du på de «riktige stedene», så vasser du bokstavelig talt i kroker og garnrester, sier Anders Faugstad Mæland.

Han jobber som reiseleder og turoperatør, og er generelt opptatt av natur og dyrevern. I løpet av de siste ti årene har han arrangert mange turer til Øst-Finnmark med hundrevis av kunder.

I like mange år har han vært oppmerksom på mengden av kroker og garnrester langs kaikanter og i havneområder.

– Det er oppsiktsvekkende i seg selv, men det er like oppsiktsvekkende at det fortsatt er sånn etter så lang tid.

– Når jeg går langs kaikanter og i havneområder flyter det ofte med fiskekroker og garnrester, sier Mæland. Senest i påsken plukket han 70–80 kroker. Foto: Anders Faugstad Mæland

– Må geleides unna de verste områdene

Anders Faugstad Mæland forteller at turistene han tar med seg nærmest blir sjokkert over det de ser på plasser som Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø.

– Det er en voldsom kontrast etter at de har sett en vill og vakker natur. Det er så ille at vi nesten må prøve å geleide folk unna de verste områdene. Men kjerneproblemet er dyrelidelsene.

Det gjør det vanskelig for fuglene å spise, samtidig som det er smertefullt. Det kan ikke kalles noe annet enn en lang og pinefull død. Anders Faugstad Mæland

Mæland sier at han er rimelig sikker på at krokene og garnrestene kommer fra linefiske, at biten med line blir kappet av, kroken blir hengende igjen og så blir det kastet ut.

– Når det er fiskerester igjen på krokene vil dette være interessant både for måker og ender, som gjerne spiser det. De svelger hele kroken. Da sier det seg selv at det ikke kommer ut verken den ene eller den andre veien.

Fugler pines av fiskekroker og garnrester 4 bilder Grunnen til at måkene får i seg kroker og garnrester er ikke bare på grunn av forsøplingen i havneområdene, men også at de biter på line til havs. Her er det en måke i fjæra i Øst-Finnmark. Foto: Anders Faugstad Mæland Anders Faugstad Mæland sier at det flyter med kroker og garnrester når han går langs kaikanter og i havneområder i Øst-Finnmark. Foto: Anders Faugstad Mæland Bildet av denne praktærfuglen er tatt i Båtsfjord i påska av An Kaixiang fra Kina. Han og tre andre kinesere dro hele veien dit for å fotografere denne arten. Foto: An Kaixiang Mæland mener at hvis man bare kikker litt på fugl og skanner over en måkeflokk, vil man legge merke til flere individer som er tydelig skadet. Foto: Anders Faugstad Mæland

– Feier kroker ut på kaikanten

Reiselederen forteller om at han senest forrige uke plukket 70–80 kroker på et halvt minutt utenfor et fiskemottak.

– Det kan ikke være noe folk flest ikke har lagt merke til. Det sprer seg rundt gatelangs, og går jeg på butikken ligger det kroker utenfor der også.

Jeg har selv sett at det kommer personer med langkosten med en hel haug kroker fremfor seg, og koster det bare rett ut på kaikanten. Anders Faugstad Mæland

Mæland har flere ganger tidligere sagt ifra og satt søkelyset på dette, men nå ser han seg nødt til å ta i et tak nok en gang. Han har derfor sendt brev med bilder til kommunene, fiskemottaker og medier.

En av mottakerne av brevet er ordfører i Vardø, Robert Jensen. Han er klar på at dette ikke er akseptabelt, og at det må tas på alvor.

– Vi har hatt fokus på miljø i havneområdet i flere år og får også pengestøtte til dette arbeidet. Blant annet har vi hatt strandryddedager og vært i dialog med Vardø havn. Vi ber dem om å skjerpe rutinene sine og informere oss hvis de ser noe.

Jensen mener at hvis dyr lider på grunn av forsøpling, så skal det anmeldes.

Gjør grep

Råstoffsjef i Lerøy Norway Seafoods, Ørjan Nergaard vil understreke at kroker og garnrester ikke kommer fra deres produksjon. Men Nergaard sier at de leier ut lokaler til private fiskere i Berlevåg og Båtsfjord.

Ørjan Nergaard i Lerøy Norway Seafoods liker ikke det han ser på bildene som Mæland har tatt. Han tror det handler om en ukultur, og at det må en holdningsendring til. Foto: Marius Fiskum

– Vi springer likevel ikke fra ansvaret, dette er noe vi må gjøre i fellesskap. Vi har allerede satt ut konteinere og satt opp skilt. Nå går vi sammen med Fiskarlaget og fiskerne for å jobbe med dette.

Nergaard vil også sørge for at det går ut melding til egen organisasjon om å følge opp dette og selskapet skal også se på egne rutiner.

– Ser vi dette flere ganger, så avslutter vi leieforholdet. Vi kan ikke akseptere denne forsøplingen som går utover dyr og miljø.