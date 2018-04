– Det er helt greit. Jeg bruker aldri plastbestikk hvis jeg ikke må, sier skoleelev Anna Bjørklund Eide.

Anna Bjørklund Eide (17) og Kristine Berntsen (18) unngår plastbestikk i hverdagen. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Det er lunsjtid ved Bodø videregående skole og elevene forsyner seg av salat, baguetter og nachos i den luftige kantina. Ved siden av maten står plastlokk og plastbeger stablet, plastbestikket ligger side om side stålbestikket og maten er tildekket av plastembalasje.

– De kunne for eksempel bare pakket det inn i papir, eller ikke i det hele tatt. Jeg tror ikke det hadde blitt noe problem, sier Eide.

Stemte ned forslag om å fase ut engangsplast

I dag er rundt femti prosent av plastproduktene i verden laget for engangsbruk og den største søppelmengden som havner i havet består av plast. Det er anslått at det hvert minutt havner over femten tonn plast i havet.

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, er skuffet over at plastforslaget ikke fikk flertall.

– Engangsplast er totalt unødvendig, når vi vet at en stor andel av plasten havner i naturen og det dessuten finnes gode alternativer, sier Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

I fjor forbød Frankrike alt av plastkopper, plastservise og engangsbestikk. I Norge har flere partier ønsket en lignende forslag.

Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet gikk i mars sammen om et forslag om å fase ut og forby produksjon og bruk av enkelte engangsartikler i plast i Norge innen 2022. Det ble det ikke flertall for.

– Det er sterkt beklagelig. Det er et typisk eksempel på at regjeringen snakker om grønn omstilling med store ord, men unnlater å følge opp, sier Stoknes.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Handler om å endre vaner

I skolekantina i Bodø ligger foreløpig plastbestikket side om side med stålbestikket, men innen 1.mai er det slutt.

Rundt femti prosent av plastproduktene i verden laget for engangsbruk. Foto: Malin Nygård Solberg

– Vi startet med å fjerne plasten fra vår egen kantine. Nå gjør vi det samme med skolene, så langt det lar seg gjøre, sier fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap).

Hun mener det handler om holdninger og om å endre vaner.

– Det er jo egentlig ingen grunn til at man skal bruke plastbestikk. Vi vet at plast er en betydelig trussel mot miljøet og da handler det om å endre vanene våre.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Politisk nestleder i Nordland Venstre, Ida Gudding Johnsen, mener eksempelet fra Bodø, viser at det er mulig å redusere plastbruken uten forbud.

– I stedet for symbolske forbud, trenger vi et system som gjør det lettere å ta grønne valg. Å gjøre miljøvennlige alternativer billigere enn plasten, gjennom en avgift på all plast som ikke er bioplast, vil være en måte å oppnå dette på.

Politisk nestleder i Nordland Venstre, Ida Gudding Johnsen, mener eksempelet fra Bodø, viser at det er mulig å redusere plastbruken uten forbud. Foto: Markus Thonhaugen / NRK