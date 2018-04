Fristende farger fyller butikkhyllene. Noe av maten er i plast og noe uten.

Men er egentlig plastavfallet verre for miljøet enn maten som kastes?

Folk på handletur tror det.

– Jeg synes plasten rett og slett er unødvendig, sier Gunnar Børstad på handletur i Bodø.

Han mener at det er unødvendig med plastpose når skallet på frukten er emballasje i seg selv.

– Jeg skjønner ikke at de har all den plasten rundt maten i butikken, sånn som situasjonen i havet er nå, sier han.

– Det er dårlig at vi kaster mat. Vi bør forbruke det vi har mer systematisk før vi kjøper nytt, mener Margrete Grinaker Berle.

– Jeg prøver så godt jeg kan å være bevisst på plastbruken. Men det er jo fortvilende når du ser på all plasten som er overalt, sier Margrete Grinaker Berle. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Ikke mindre miljøvennlig med plast

Mindre plastinnpakning av mat i butikkene gjør ikke nødvendigvis at vi blir mer miljøvennlige.

– Når det kommer til plastemballasje av mat, så har den saken flere sider, sier næringspolitisk direktør i NHO Mat og Drikke, Terje Sletnes.

Emballasjens funksjon skal beskytte produktet, hindre uttørking, øke holdbarheten, beskytte mot bakterier og gi god hygiene.

– Nettopp fordi vi har god emballasje, så varer maten lengre og mer av maten blir faktisk spist. Hvis vi fjerner god optimert plastemballasje og matsvinnet øker, gjør vi ikke en god jobb for å få mer klima- og bærekraft, sier Sletnes.

Avokado i løsvekt eller innpakka i plast, er et av mange valg forbrukerne må ta. Hva som er mest miljøvennlig er faktisk ikke så åpenbart som mange tror. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Gjør miljøet en bjørnetjeneste

Han støttes av forsker Marit Kvalvåg Pettersen ved Nofima. Hun har sett på hvilke pakke- og lagringsmetoder som er best for at matvarer beholder god kvalitet lengst mulig.

Der er konklusjonen at emballering gir langt bedre holdbarhet på ferske produkter som for eksempel kjøtt og fisk. Og for produkter med kort holdbarhet vil økt holdbarhet kunne bidra til å redusere svinnet.

– Velger du en pakning med mindre plast gir det kortere holdbarhet, og du bør bruke produktet. Kastes det så har det å produsere maten ofte større miljøbelastning enn å produsere plasten, sier Pettersen og legger til;

– Hvis du reduserer plastforbruket og kaster mat så har du likevel gjort miljøet en bjørnetjeneste.

Butikkhyllene bugner av fristende frukt og grønt, men flere er skeptiske til all plastemballasjen som brukes rundt maten. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Mener fortsatt plasten er største miljøtrussel

En ny rapport fra miljønettverket Friends of the Earth–Europe, slår fast at plastemballasje ikke fører til mindre matavfall.

Leder av Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg, sier det tilbakeviser argumentet de ofte blir møtt med om at plasten øker holdbarheten og mindre mat kastes.

– Denne rapporten viser at matkastinga tvert imot øker, sier Lundberg.

Are Olsen i Bodø resirkulerer plast og tenker ikke over plastbruken når han handler. Han tror likevel plasten er et større problem enn matavfallet.

– Å kaste mat som er brukbar er forkastelig. Men resirkulering av mat går til jord uansett, det er ikke forurensning. Jeg ser mer på plasten som en trussel, sier han.