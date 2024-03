Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Over 20.000 tilskuere er forventet til Holmenkollen skifestival i helga. Arrangører, politi og bydeler i Oslo vest ber foreldrene snakke med ungdommene for å unngå fyllefest.

Foreldre oppfordres til å fortelle ungdommene om viktigheten av å ha på seg varme klær, av å ta vare på hverandre, lage avtaler om uforutsette situasjoner, oppføre seg ordentlig og begrense alkoholforbruket.

Politiet vil ha sterk tilstedeværelse under hele arrangementet, inkludert på t-banen. De vil også bruke skuter og droner.

Bydelene vil også være synlige med utekontakter, og SaLTo vest vil bistå med oppsøkende arbeid på kveldstid.

Arrangøren av skifestivalen, Stefan Marx, understreker at dette skal være en folkefest for hele familien, og at det vil være aktiviteter for alle aldre. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Over 20.000 tilskuere er forventet til Holmenkollen i helga.

Det er ikke bare skisporten som lokker publikum.

Også folkefesten lokker. En fest som de siste årene forbindes med fyll.

Men Kollen-fylla har en lang historie.

– Jeg fant en artikkel fra 1901, om at festivalen fra 1900 var ute av kontroll. Derfor skulle de sette inn fem ekstra konstabler for å holde orden, forteller Stefan Marx.

Han har ledet Holmenkollen skifestival siden 2020.

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sammen med politiet, bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Frogner og Ullern, vil skifestivalen ha slutt på bråket.

I år ber de foreldre komme på banen før festen:

– De må fortelle ungdommen at de må ha på seg varme klær. Og at de skal ta med folkeskikk og helst ikke for mye alkohol, sier Marx.

Vil bruke snøskuter og droner

Også politiet oppfordrer foreldre til å prate med ungdommen før de tar turen til skifesten. I tillegg har de en klar beskjed:

– Forhåpentligvis får ikke foreldre en telefon fra oss, men dersom de gjør det må de ta seg sammen og faktisk komme opp og hente ungdommen sin, sier politioverbetjent Erlend Frigaard.

– Vi skrev faktisk noen barnevernsmeldinger i fjor på bakgrunn av at noen foreldre ikke tok turen.

Politiet vil ha sterk tilstedeværelse under hele arrangementet.

– Vi vil ha politi helt fra Nationaltheatret stasjon, slik at vi kan luke ut folk som ikke er i stand til å ta vare på seg selv allerede på T-banen. Ellers har vi skuterkapasitet og droner, sier Frigaard.

Kommer du til å dra til Holmenkollen? Ja, det er alltid god stemning! Ja, siden arrangørene har tatt grep. Nei, sport er artigst på TVen! Vis resultat

Snakk med de unge

I et brev sendt ut til ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo vest, oppfordres foreldre til å ta en prat med ungdommen om blant annet:

Ta vare på hverandre når man er ute i marka og på større arrangementer.

Lag avtale om hva som kan gjøres hvis noe uforutsett skjer.

Riktig bekledning, ha på varme vinterklær og sko etter forholdene.

Alkoholbruk og rus

«Av tidligere erfaring har vi observert at det til dels er et stort alkoholinntak og andre rusmidler blant unge i marka og flere ungdommer som benytter anledningen til å feste.» Fra skrivet til foreldre

Bydelene kommer også til å være synlig med utekontakter.

SaLto vest skal bistå med oppsøkende arbeid på kveldstid.

– Vi kommer til å ha ti medarbeidere ute som jobber oppsøkende og forebyggende, forteller Isabel Espinoza, koordinator for SaLto vest.

Brevet er sendt ut til foreldrene med bakgrunn i erfaringer fra tidligere arrangement.

– Foreldre er de fremste og viktigste forebyggerne for sine barn og for barn generelt, sier Espinoza.

Ruter setter inn direkte T-bane fra Majorstuen til Holmenkollen, slik at alle kommer seg på plass. Foto: Ruter

Skandale arrangement

Aller verst var det i 2018, da rundt 100.000 dukket opp i marka.

Ambulansepersonell og frivillige behandlet over 100 alkoholrelaterte skader.

Marit Bjørgen reagerte på fyllefesten. «Kaoset i Kollen» ble en sak for rikspolitikere.

Oslo og arrangørene fikk til og med tyn av svenskene.

Etter 2018 ble det satt inn flere tiltak for at bråket ikke skulle gjenta seg.

Men Kollen-fylla kom tilbake.

I fjor ble flere ungdommer bortvist fra stedet. Og foreldre nektet å hente barna sine.

– Foreldrene må ta den samtalen med barna sine om hvordan de skal holde seg trygge. Og så må de være i beredskap. Om det skjer noe så kan de reise opp og hente ungdommene sine, sier ordfører Anne Lindboe (H).

– Som ordfører og lege, så er jeg bekymret for kombinasjon høy promille og lave temperaturer og lange dager, for det kan være farlig for ungdommene våre, sier ordfører i Oslo, Anne Lindboe (H). Foto: Tom Balgaard/NRK

Folkefest for hele familien

– Vi har en 132 år gammel tradisjon med å arrangere denne festen. Vi vil høre Kollen-brøl og så ønsker vi at ungdommen også oppfører seg pent, sier Stefan Marx.

Han presiserer at dette skal være en folkefest for hele familien. Blant annet kommer Fantorangen sammen med NRK Super på søndagen:

– Vi har også en egen sone med DJ, der vi tar marka-festen inn i arenaen. Det blir noe til alle og enhver, i fine og trygge omgivelser, avslutter han.