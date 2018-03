Stor opprydding etter Kollen-kaos: – De har investert i festen, så har de gått

Området bar søndag tydelig preg av kaoset dagen i forveien. Rundt 100.000 mennesker møtte opp lørdag – langt flere enn arrangørene ventet.

Selv om det søndag var adskillig færre folk i området, var det store mengder søppel å rydde opp. Mange telt hadde også blitt etterlatt.

FRIVILLIG: Roar Grønnhella og flere andre frivillige måtte rydde opp etter festen i Kollen. Foto: NRK

– De har forlatt alt. De har investert i denne festen, og så har de gått. Det er ikke bra. Det viser dårlig moral, sier Roar Grønnhella, en av de frivillige som jobbet med å rydde opp søndag.

Mye fyll

Enorme mengder med tomflasker måtte bort. Både politi og tilskuere meldte lørdag om mye fyll.

TETT PÅ KOLLEN-FYLLA: Svenske Daniel Rickardsson i aksjon på femmila i Holmenkollen lørdag. Tilskuere skal ha kastet øl etter ham i løypa. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den svenske langrennsløperen Daniel Rickardsson fikk kastet øl etter seg i skisporet.

Flere har reagert på bråket som oppsto, blant dem idrettspresident Tom Tvedt.

– Det er ikke et godt ettermæle for Kollen og i alle fall ikke for dem som har vært der oppe, sier han til NRK.

En Twitter-bruker spør seg hva som er mest «typisk norsk» – folkene som festet i Holmenkollen eller de frivillige som ryddet opp i etterkant.

Flere skadet

Det var da flere titalls tusen mennesker skulle hjem fra skifestivalen i Holmenkollen at situasjonen oppsto. Det var spesielt kaotisk ved T-banestasjonene.

Totalt åtte personer ble skadet etter å ha kommet i kontakt med T-banesporene, deriblant en ung kvinne som falt ned i sporet og ble alvorlig skadet. Hun er innlagt på Haukeland sykehus.

– Det triste er at en slik dag ender med en alvorlig skade. Siste nytt er at situasjonen er stabil, men vi har ikke detaljer på dette, sier Johan Fredriksen i Oslo-politiet.

Røde Kors måtte i løpet av fredag og lørdag behandle et hundretalls mennesker for alkoholrelaterte skader. Et titalls personer ble bragt til sykehus.

– Dårlige forbilder

SJOKKERT: Journalist og tidligere pressekontakt for det svenske langrennslandslaget, Torbjörn Nordvall, er sjokkert etter lørdagens kaos i Kollen. Foto: NRK

Journalist og tidligere pressekontakt for det svenske langrennslandslaget, Torbjörn Nordvall, sier han aldri har sett noe lignende.

– Jeg møtte voksne mennesker på min alder som var ikke bare lettere beruset, men fullstendig fulle, sier han.

– Det viser veldig dårlige forbilder når voksenverdenen ikke tar ansvar. Vi har jo barn og ungdommer som skal føre denne kulturarven og Holmenkollen Skifestival videre, sier han.

