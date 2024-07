Det starter med regn, så regnbyger og til slutt lyn og torden.

Det er rekkefølgen på morgendagens vær i Sør-Norge.

– Størst intensitet på bygene blir på ettermiddagen og kvelden, sier meteorolog Ingrid Bentzen.

Farevarsel er ikke sendt ut enda, men det kan fort endre seg.

Med regnet kommer også noe lavere temperaturer, og gradestokken vil bikke ned mot 15 grader flere steder.

Et nedbørområdet trekker inn fra vest, og brer seg østover utover dagen. Foto: Philip Hofgaard

30 grader og sol

Lenger nord derimot er det ventet finere vær. Alta, Tromsø og Kirkenes kan se frem til solfylte dager i helgen.

Kirkenes kan blant annet forvente sol og 30 grader på fredag. Det er flere grader varmere enn Marbella i Spania.

KIRKENES: Folket i Kirkenes kan beholde solhatten på i helgen. Der er det nemlig meldt sol og høye temperaturer. Foto: yr.no

På søndag bytter sør og nord vær. Da blir det finere i sør, og mer regn i nord.

– Det kommer et lavtrykk mor Sør-Norge på fredag, som drar til Nord-Norge på lørdag, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes og legger til:

– Bortsett fra i Kirkenes, som er en joker denne helgen.

Der er det nemlig meldt fint vær også hele neste uke.

Nordlyskatedralen i Alta i sin prakt i finværet. Foto: Jo Hermstad Tronsen

Kraftige byger over hele området

Over et større område vil det komme rundt 20mm nedbør i løpet av dagen.

– Noen steder vil det komme dobbelt så mye, forteller meteorolog Bentzen.

Lokal lyn- og tordenaktivitet kan komme i forbindelse med bygene.

Telemark, Buskerud, Innlandet og over Oslofjorden er områdene hvor det vil regne mest.

– Men det er nok lokal fare for lyn og torden for hele Østlandet utover morgendagen. Tordenfaren er størst fra ettermiddagen, sier hun.

Hun påpeker at dette ikke er uvanlig på sommeren.

– En regnværsdag klarer de fleste.

Lyn og torden er det uansett viktig å ha respekt for.

Meteorologen oppfordrer til å ikke gå fjelltur i morgen.

– Hvis du har planlagte aktiviteter som ikke bør kombineres med lyn og torden, så bør du kanskje revurdere de planene, som å gå tur på fjelltopper.

Det blir kjøligere temperatur i morgen, fredag. Gradestokken vil bikke ned mot 15 grader flere steder. Foto: Jenny Marie Sveen / Jenny Marie Sveen

Ikke omfattende nok for farevarsel enda

Meteorologen forteller at de tar en ny vurdering i morgen tidlig.

Da kan det hende de sender ut farevarsel.

Det skjer hvis det er forventet 20mm i timen.

– For spredt lyn og torden her og der sender vi ikke farevarsel for, sier Bentzen.