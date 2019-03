Nå skal vi stoppe Kollen-fylla!

Nordmenn elsker å beskrive vinteridrettens storstue som et sted hvor feststemte barn og voksne sammen heier frem de norske og utenlandske skistjernene, i Holmenkollen og i idylliske Nordmarka.

Nå gleder vi oss til å ønske VM-heltene velkommen hjem fra Seefeld og til et Holmenkollen fylt til randen av entusiastiske fans med flagg og kubjeller.

Lang og dårlig tradisjon

Men Kollen-festen har i mange år hatt en mørk bakside, som det er nå er på tide å rydde opp i:

«Som man vil huske, var der i fjor en Mængde Drukkenskap, Spetakel og anden Skandale ved Holmenkollen både under og efter Løbene.» Sitatet er hentet fra dagsavisen Ørebladet i 1901, men kunne dessverre like gjerne stått på trykk i fjor.

Det er ikke noe nytt at folk tar seg en dram i Kollen. Bildet av denne tilskueren som nyter sin konjakk er fra 1959. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Da rennene var over i 2018 hadde ambulansepersonell og frivillige behandlet over 100 alkoholrelaterte skader, og det lå tonnevis med søppel, tomflasker og forlatte telt igjen i det som er et av Oslos mest naturskjønne områder.

For at vi igjen skal få en Kollen-helg alle skal ha glede av, ber vi publikum ta mer ansvar for seg selv og hverandre.

Forsterket vakthold

Til dere fulle menn og kvinner som skremte både voksne og barn med oppførselen deres: Det er på tide å gå i seg selv. Hvor gøy synes du selv det var med berusede voksne da du var barn?

Nå er det på tide å skjerpe seg.

Og hva tror du dine venner eller kollegaer tenkte om deg, da de så deg langs løypa eller på TV-skjermen?

Rennene starter tidligere i år enn i fjor, for å unngå at publikum kommer overstadig beruset fra mange timers vorspiel. Møter du tidlig opp, så slipper du å stå i trengsel og kø på veien opp til vintersportens storstue.

Politiet setter i år inn flere mannskaper i området, og flere ordensvakter vil være på plass.

Bedre transporttilbud

T-banene vil i år ikke gå lenger enn til Holmenkollen stasjon. Det betyr at vi kan øke kapasiteten og lettere holde kontroll på folkemengden som skal hjem.

For at Kollen skal være for alle, må alle ta hensyn.

For å redusere faren for trengsel, leder vi i år publikummet fra Marka ned flere veier etter at rennene er avsluttet. I tillegg øker vi antallet vakter, som gjør alt de kan for at alle skal ha en fin dag.

En av kronikkforfatterne, Kristin Sæterøy, på ryddejobb i kollen etter fjorårets skifestival. I år må folk skjerpe seg, mener hun. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vis folkeskikk!

Men vi kan ikke gjøre alt alene. For at Klæbo, Johaug og de andre skistjernene skal kunne gå i en løype preget av jubelbrus og ikke alkoholrus, er vi avhengige at deres hjelp, kjære publikum. Den fineste folkefesten lager vi sammen.

Vis hensyn, ta vare på hverandre og rydd opp etter deg!

For at Kollen skal være for alle, må alle ta hensyn.

Kjære publikummer, vi gjør alt vi kan. Nå ber vi deg gjøre ditt.

Heia Norge–Vi sees i Holmenkollen!