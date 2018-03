Frykter omdømmetap etter fyllekaoset i Kollen

Til tross for tre norske seiere under skifestivalen i Holmenkollen i helgen er det problemene med fulle tilskuere og forsøpling som har fått mest oppmerksomhet.

Det oppsto fullstendig kaos med slagsmål og strømskader da folk skulle hjem.

Fyllebråket har fått mye oppmerksomhet både her hjemme og i flere av våre naboland. Nyheten har også vakt oppsikt på Facebook og Twitter.

– Fylla tatt til et nytt nivå

En av dem som har reagert på sosiale medier er Jørgen Fodstad. Han har tilbrakt helgen som skuterfører i Holmenkollen.

– Har vært med på mye, men her ble fylla tatt til et nytt nivå. Her er det i hovedsak et betydelig kulturproblem. At det ikke ble flere alvorlige skader kan vi takke alle de fantastiske frivillige for, skriver han på Twitter.

I tillegg er saken omtalt av flere store mediehus i utlandet. Blant dem er den russiske nyhetskanalen Life.

– Veldig uheldig

Idrettsbyråd i Oslo Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet. Foto: Olav Juven / NRK

Oslos idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) skulle gjerne vært foruten den negative omtalen.

– Dette har gått verden rundt og det er veldig uheldig. Jeg blir opprørt når jeg leser innlegg om dette på sosiale medier på språk jeg ikke engang forstår, sier Hansen til NRK.

Hun mener det er vanskelig å si hvilke konsekvenser den negative omtalen får for omdømmet til Kollen.

– Mange internasjonale idrettsutøvere snakker om Holmenkollen med stjerner i øynene. Fordi det er et sted de har kommet til hvor publikum heier på alle, uavhengig av hvilket lag du går for.

– Vi har en lang tradisjon og mange har et forhold til Kollen. Det er viktig for Oslo og Norge, og det er en viktig arena internasjonalt. Sånn sett har vi et godt grunnlag for å bygge opp igjen ryktet vi hadde, sier Hansen.

Møter de ulike aktørene

Hun har nå tatt initiativ til et møte med de involverte for å diskutere hvordan man kan forhindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi må få på det rene hva vi må gjøre for å få dette tilbake til hva det egentlig var. Fordi Holmenkollhelgen har et utrolig godt rykte, en god historie og er en flott tradisjon, mener hun.

