Arrangøren om Holmenkollen-kaoset: – Trist at situasjonen kom ut av kontroll

Kaoset oppsto da store folkemengder skulle reise fra Holmenkollen-området.

Minst syv personer ble skadd da de fikk strøm i seg ved å komme i kontakt med T-baneskinnene. En kvinne er fraktet til sykehus med alvorlige skader.

– Først og fremst er dette fryktelig trist.

Det sier Holmenkollen Skifestivals kommunikasjonssjef, Emilie Nordskar. De hadde forventet store folkemengder i løpet av helgen, men lørdagens oppmøte kom som en, bokstavelig talt, stor overraskelse.

Rundt 100.000 møtte opp

– Vi har gledet oss til nok en fin folkefest her, og hadde forventet store folkemengder, og planlagt for det. Men den folkemengden som kom i dag var større enn vi noensinne hadde sett. Da kom situasjonen ut av kontroll, og det er utrolig trist, sier hun.

Folkehav ved Besserud stasjon. Flere mennesker skal ha besvimt i folkemengdene som oppsto ved T-banestasjonene rundt Holmenkollen. Foto: Nina Didriksen, NRK

De anslår at rundt 100.000 mennesker møtte opp i dag. Det er vesentlig flere enn de noen gang har hatt til stede under andre arrangementer, sier kommunikasjonssjefen.

– Vi har satt i verk mange tiltak basert på erfaringer fra tidligere år, blant annet når det gjelder sikkerhet og bedre logistikk. Dagens hendelser viser at på tross av dette, skjer det ting.

Stort område å ha kontroll over

Nordskar forstår at folk har hatt ubehagelige opplevelser, men sier det er vanskelig for dem å ha full kontroll på et så stort område.

– Og det er ikke et ønske for oss. Men så er det slik at vi har hatt to arenaer. På stadion selger vi billetter og har kontroll, og der har vi ikke hatt noen hendelser i dag. Men så har vi dette store området ute i skogen hvor vi er nødt til å samarbeide med offentlige etater, for dette er et område som ikke er tilrettelagt for så mange mennesker.

Røde Kors: – Folk har drukket for mye

Politiet hadde mye å gjøre i kveld. De beskrev området som kaotisk.

– Folk har vært utrolig ufine og utrolig vanskelig å lede. De har egentlig gitt blaffen i politiets anvisninger, sier Tore Barstad, politiets innsatsleder på stedet.

Oslo Røde Kors sier til NRK at de har måtte behandle mange mennesker ved Holmenkollen.

– Vi har behandlet et hundretalls mennesker for alkoholrelaterte skader på grunn av eller som et resultat av for mye alkohol siden i går, forteller Anders Oustorp i Oslo Røde Kors.

Han er ikke overrasket over alkoholinntaket i skogen.

– Vi var forberedt, men omfanget var noe større enn vi hadde regnet med.

Oslo Røde Kors har sammen med arrangørene hatt sanitetstjeneste med 20 mannskaper i marka rundt Frognerseteren.

– Folk har drukket for mye og sovner i snøen, blir kalde eller skader seg som et resultat av å ha drukket for mye, forteller Oustorp.