Hareide ber de andre partiene lære av Kollen-fylla

– Det som skjedde på lørdag må ikke skje igjen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Det som skulle være en idrettsfest i Holmenkollen lørdag endte med rapporter om slagsmål, strømskader og fyll.

Hareide mener arrangørene må ta mye av ansvaret for at festen gikk over styr, men utfordrer også sine kolleger i politikken.

– Holmenkollen 2018 må være en vekker for de partiene som nå ønsker at vi skal gå i feil retning, ved å gjøre det enklere å drikke på offentlig sted, sier Hareide.

Høyre: – Ingen vil ha det sånn

– Alle vil at det skal være en folkefest, men det må være mulig å ta med seg barn dit, og det må være mulig at voksne folk oppfører seg ordentlig, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot. Foto: Margret Helland / NRK

Hareide peker særlig til Høyre, som han mener må benytte årets landsmøte til å markere motstand mot å tillate alkoholdrikking på offentlig sted.

– Det å ta fra politiet myndighet til å gripe inn slik de måtte gjøre nå på lørdag, det vil være veldig galt, sier Hareide, og viser til et Høyre-vedtak om å tillate pils i parken.

At Høyre vil gi tillatelse til å drikke pils i parken ble en del av partiets program i fjor. Partiet stemte likevel nei til et FrP-forslag om å tillate alkoholdrikking i parker, da saken kom opp i fjor sommer.

Unge Høyre-leder, Sandra Bruflot, sier ingen partier ønsker at det skal være sånn som i Holmenkollen på lørdag. Men hun mener det å gi tillatelse til pils i parken ikke er det samme som å ta fra politiet myndighet til å stoppe folk som ikke oppfører seg.

– Gjør ikke forslaget det vanskeligere å gripe inn mot folk som drikker på offentlig sted?

– Det er jeg ikke enig i, for det regulerer forskjellige ting. Hvis folk ikke oppfører seg, eller er overstadig berusa, skal politiet selvsagt ha mulighet til å gripe inn, sier hun til NRK mandag.

Bruflot understreker at Holmenkollen ikke er regulert som en park, og at pils i parken-forslaget dermed ikke gjelder for Kollen-festen.

Arrangøren: Skal revurdere alkoholservering

– Konkrete tiltak er vi nødt til å komme tilbake til når vi er i gang med evalueringen, sier daglig leder for Holmenkollen skifest, Kristin Vestgren Sæterøy. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arrangør av festdagen i Kollen, sier det som skjer ute i marka lørdag er et stort problem.

– Vi kommer nå til å snu på hver eneste stein ved arrangementet i Kollen, sier daglig leder for Holmenkollen skifest, Kristin Vestgren Sæterøy.

Arrangøren av skifesten vil nå vurdere tilbudet inne på arenaen, og hvordan gratis-områdene i skogen håndteres.

– Vi er samstemte med politiet om at alkoholservering innenfor et avlukket område i arenaen ikke er årsaken til at helgens kaos oppstod. Men når det er sagt – vi ønsker å invitere til en positiv idrettsfest der skisporten står i fokus, og kommer derfor til å evaluere alt ved arrangementet – også hvorvidt vi skal fortsette å servere alkohol i avgrensede områder innenfor arenaen, sier Sæterøy mandag.