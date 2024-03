Kritisk til Kollen-femmila: – Ein kan sette spørsmålsteikn ved underhaldningsverdien

– Det er utruleg langt og det tar på kroppen, seier Kristin Austgulen Fosnæs til NRK, etter å ha fullført femmila i Holmenkollen.

FEKK DET TUNGT: Kristin Austgulen Fosnæs var blant dei som fekk det tungt under femmila i Holmenkollen. Foto: NTB

– Der er eg vel klinkande på at, ja, eg synest at femmil er ein heftig distanse, seier Astrid Øyre Slind.

For andre gong i historia blei ei femmil for kvinner gjennomført. For Fosnæs blei rennet ein tung affære. For Slind ein opptur.

Fosnæs blei nummer 26, over 10 minutt bak svenske Frida Karlsson, som vann rennet.

– Dette vil eg gjere igjen, ikkje nå og ikkje i morgon, men spør meg igjen om eitt år, seier Frida Karlsson til NRK.

Karlsson innrømmer at åtvaringar om ein femmil-sprekk gjorde ho litt usikker.

– Eg blei ganske overraska da eg fekk ei luke der, men så tenkte eg: ingen hugsar ein feiging.

Beste norske var Slind, som blei nummer sju.

Nest beste norske blei Heidi Weng på ein 15. plass, men ho var seks minutt bak Karlsson.

Weng har tidlegare sagt til NRK at ho meiner ei femmil ikkje har noko å gjere på konkurranseprogrammet i verken verdscup eller i meisterskap. 32-åringen, som har 111 pallplassar i verdscupen, meiner at ei tremil er meir enn langt nok.

Etter rennet i Kollen kan ikkje Fosnæs gjere anna enn å seie seg einig.

– Eg slenger meg på Heidi Weng nå, seier 23-åringen.

– Den meininga fekk du etter dagens renn?

– Eg fekk han i alle fall ikkje mindre etter dagens renn.

– Bra dei diskuterer litt

Ei undersøking frå 2018 viser at berre 8,1 prosent av dei kvinnelege verdscupløparane ønskte at dei skulle gå same distanse som mennene. Likevel vedtok Det internasjonale Skiforbundet (FIS) I 2022 at kvinner og menn skal gå same distanse. Blant anna femmil.

Landslagstrenar for kvinnene, Sjur Ole Svarstad, meiner at dei må forhalde seg til at det står femmil på programmet.

– Det er bra det at dei diskuterer litt, seier landslagstrenaren og halde fram:

– Så får det vere opp til dei som ser på å måle underhaldningsverdien av ei femmil kontra ei tremil, men det er i alle fall femmil vi må forhalde oss til, nå til dags.

– Men kva meiner du? Er det langt?

– Eg tenker jo ved enkelte høve og på enkelte føre, så kan ein sette spørsmålsteikn ved underhaldningsverdien i det, det kan ein, men det kan jo variere. I fjor var det ei veldig tett og jamn femmil her. Det er sånn som kan variere frå gong til gong.

Ueinige

Slind var blant dei som lenge klarte å tukte svenskane under femmila i Kollen, men da Karlsson rykte frå var òg Team Aker Dæhlie-løparen sjanselaus.

Likevel er ho tydeleg på at ei femmil har fleire spennande moment.

– For det første blir det eit taktisk meir spennande renn. For det andre set det kravet til både ernæring og posisjonering undervegs i løpet, påpeikar ho.

INTERN USEMJE: Astrid Øyre Slind vil gjerne ha femmil for kvinner. Det vil ikkje Heidi Weng. Foto: NTB

– Kva tenker du om at ikkje alle synest det same?

– Alle er ikkje einige i verda og det er jo heilt greitt, det. Men akkurat femmila i Kollen er det noko stort over. Når du søker på gamle skiløparar, så får du opp talet på medaljar i OL og VM, og talet på sigrar i Kollen. Det seier noko om statusen til femmila. Eg synest ikkje at ei tremil har den same statusen, så eg synest det er kult at vi får gå fem, påpeikar ho.

Landslagstrenaren, på si side, forstår at både Weng og Fosnæs er skeptiske.

– Ja, det kjem litt an på kor tett rennprogrammet er. Nå har vi jo mange konkurransar neste veke òg, for dei som skal gå alt så er det hektisk. Men det er jo nokon som klarer det òg, så vi får berre stå på, seier han vidare.

I år stilte Noreg med 12, av i alt 37 utøvarar på femmila. Berre Slind blei topp ti.