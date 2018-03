Bjørgen kritisk til Kollen-fylla: – Ville ikke tatt med Marius

Sørnes ny sykkelpresident

Jan-Oddvar Sørnes fra Bodø CK er valgt til ny sykkelpresident. Det ble klart under sykkeltinget i Tønsberg i ettermiddag. Sørnes får nå en jobb med å rydde opp i underskuddet i Norges Cykleforbund. Konsernregnskapet for 2017 viser et tap på 35,4 millioner kroner.