Wærner ilagt besøksforbud: – Etterforskningen er igangsatt

– Status i saken er at den ligger til etterforskning hos politiet, opplyser politiadvokat Airin Andersen i Finnmark politidistrikt i en e-post til NRK.

På tirsdag ble Thomas Wærner politianmeldt av hundekjører Kristoffer Halvorsen, som brøt løpet ved sjekkpunkt Neiden.

Halvorsen sier han ble truet av Thomas Wærner, og at han ikke turte å kjøre videre etter sammenstøtet på mandag i Tana.

Det var flere vitner til hendelsen. NRK har fanget episoden på video, men vet ikke hva som blir sagt.

– Etterforskningen er igangsatt. Politiet søker å avdekke hva som har hendt og hva som har blitt sagt gjennom å avhøre vitner, samt mistenkte og fornærmede, skriver Airin Andersen i e-posten til NRK.

– Det er ilagt et besøksforbud, det er ikke aktuelt kommentere ytterligere rundt dette.

Politiet i Finnmark etterforsker nå truslene som Thomas Wærner skal ha kommet med mot Kristoffer Halvorsen Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Les også: Favoritt har brutt i Finnmarksløpet: Politianmelder trusler

Skal ha blitt truet

Kristoffer Halvorsen valgte å bryte FL1200 i Neiden. Han lå først i sporet og hadde gode sjanser til å ta VM-gull da han brøt løpet.

– Thomas Wærner truet meg med at det skal flys folk opp som skal overvåke meg resten av løpet.

Truslene skal ifølge Halvorsen ha vært at Wærner gladelig skulle betale noen 50.000 kroner for å fotfølge Halvorsen.

Kristoffer Halvorsen inn til Tana Du trenger javascript for å se video.

På tirsdag var Halvorsen på politistasjonen i Kirkenes og anmeldt hendelsen.

Jourhavende jurist Eve K. Remmen i Finnmark politidistrikt bekreftet da at det er mottatt en anmeldelse på trusler fra en deltager i Finnmarksløpet. Truslene skal ha blitt framsatt av en annen deltager.

– Ugreit

iFinnmark snakket med Thomas Wærner på sjekkpunktet i Levajok torsdag ettermiddag. Han hviler der før han starter på neste etappe mot Karasjok i FL200-klassen.

– Å bruke offentlige myndigheter til å svekke mitt navn, er ugreit. Når man er med på et idrettsarrangement må man følge arrangementets regler og ikke lage så mye styr rundt det, sier Wærner til iFinnmark.no.

Thomas Wærner opplyser også til iFinnmark at han ikke har noen planer om å kontakte Halvorsen i framtiden.

– Det er ikke noe problem. Jeg blokkerte ham for fem år siden på telefonen og på sosiale medier. Så jeg ser ikke noe problem med å opprettholde det.

Kristoffer Halvorsen har ikke ønsket å kommentere saken til media.

Ikke avhørt

NRK erfarer at han ble filmet inn til sjekkpunkt Tana, og at dette skal ha vært forløpet til konflikten.

Thomas Wærner sa til NRK tidligere denne uken at det er en lang historie bak forholdet mellom de to hundekjørerne.

– Det er synd at enkeltpersoner skal lage så mye støy i et miljø. Det er synd for sporten, og sporten fortjener det ikke, mener jeg.

Politiadvokat Airin Andersen opplyser i en e-post at fornærmede har forklart seg gjennom anmeldelsen.

– Ved behov så vil fornærmede bli innkalt til supplerende avhør. Mistenkte er foreløpig ikke avhørt i saken, naturlig nok på grunn av Finnmarksløpet som han deltar i, sier Andersen.

Flere konflikter

Dette er ikke første gang det er konflikter rundt den profilerte hundekjøreren Thomas Wærner.

I fjor vant Wærner NM-gull da han krysset mållinjen først i FL1200, men i ettertid ble det sendt inn klage på ham. Fem konkurrenter mente at det ble gjort flere regelbrudd.

De anklaget Wærner for flere regelbrudd på dyrevelferden og utilbørlig oppførsel. Som bevis for dette la de ved åtte videoer.

Blant annet ble han beskyldt for å starte ut med halte hunder, og for at han overkjørte veterinærene på sjekkpunkt.

Wærner ble frikjent på alle punkter av sanksjonsutvalget i forbundet, og senere av Norges Hundekjørerforbund.

Likevel har reglene for dyrevelferd i etterkant blitt endret i Finnmarksløpet og Femundløpet.

– Ikke grunnlag for sanksjoner

Finnmarksløpets rennleder Rita Hallvig bekrefter at de hadde en jurysak mandag kveld, og at et av jurymedlemmene også var til stede da sammenstøtet skjedde.

Saken ble rapportert inn av en funksjonær, og gikk ut på usportslig oppførsel fra begge parter.

Tre vitner skal uavhengig av hverandre ha beskrevet situasjonen som kortvarig kjefting etter påstander om noe som skal ha skjedd i løypa før sjekkpunkt Tana, ifølge rennleder Rita Hallvig.

– Deltakerne stod med god avstand til hverandre, og det var ikke noen fysisk kontakt. Situasjonen skal også ha vært over på noen sekunder, sier hun.

Juryen har enstemmig vedtatt at det ikke er grunnlag for å gi noen av kjørerne sanksjoner.

– Vi forholder oss til regelverket. At deltakerne enkelte ganger ikke er enig i en avgjørelse kan ikke juryen ta hensyn til. Hvis deltakere vil bryte løpet fordi han er uenig, er dette deltakerens valg, sier Hallvig.

Konkurrerer fortsatt

Thomas Wærner kom inn til sjekkpunkt Levajok klokken 18:34 på torsdag, en time etter Trine Lyrek og Niklas Rogne.

Wærner har åtte hunder i spannet, og har kjørt den siste etappen fra Varangerbotn med en snitthastighet på 11,1 km/timen.

Han sa i Varangerbotn at han ikke lenger kjørte for VM-medalje, men for å fullføre.

Det er fortsatt åpent hvem som tar tredjeplassen og VM-bronse i Finnmarksløpets 1200-klasse.

Petter Karlsson og Steinar Kristensen ligger i front med en stor luke.