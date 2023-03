Favoritt har brutt i Finnmarksløpet: Politianmelder trusler

– Han kom inn på sjekkpunkt Tana og kjeftet meg huden full. Jeg fikk kjeft fra A til Å. Jeg tør ikke å kjøre løpet videre, sier Kristoffer Halvorsen.

Thomas Wærner beskriver dette som en ikke-sak.

Veteranen Halvorsen valgte å bryte FL1200 i Neiden, selv om han lå først i sporet og hadde gode sjanser for å ta VM-gull.

Og det var ikke på grunn av hundene, sier Halvorsen.

– Thomas Wærner truet meg med at det skal flys folk opp som skal overvåke meg resten av løpet.

Truslene skal ifølge Halvorsen ha vært at Wærner gledelig skulle betale noen 50.000 kroner for å fotfølge Halvorsen.

Nå har Halvorsen vært på politistasjonen i Kirkenes og anmeldt hendelsen.

– Vi kan bekrefte at det er mottatt en anmeldelse på trusler fra en deltager på Finnmarksløpet. Truslene skal ha blitt framsatt av en annen deltager, sier jourhavende jurist Eve K. Remmen i Finnmark politidistrikt.

Mandag kveld hadde løpsledelsen et jurymøte om hendelsene. Her kommer det fram at det skal ha vært usportslig oppførsel fra begge sider.

Her kjører Kristoffer Halvorsen ut i FL1200. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ble filmet i smug

Thomas Wærner er fortsatt med i FL1200, og ligger først i sporet på vei mot sjekkpunkt Kirkenes.

NRK har snakket med han, og fortalt han om beskyldningene fra Kristoffer Halvorsen.

Wærner mener dette er en ikke-sak, men utover det ønsker han ikke å kommentere hva som har skjedd.

NRK erfarer at han ble filmet inn til sjekkpunkt Tana, og at dette skal ha vært forløpet til konflikten.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Wærner på politianmeldelsen.

Thomas Wærner ved sjekkpunkt Tana. Foto: Rune Berg / NRK

– Ikke grunnlag for sanksjoner

Finnmarksløpets rennleder Rita Hallvig bekrefter at de hadde en jurysak mandag kveld, og at en i juryen også var til stede da det skjedde.

Saken ble rapportert inn av en funksjonær, og gikk ut på usportslig oppførsel fra begge parter.

Tre vitner skal uavhengig av hverandre ha beskrevet situasjonen som kortvarig kjefting etter påstander om noe som skal ha skjedd i løypa før sjekkpunkt Tana, ifølge rennleder Rita Hallvig.

– Deltakerne sto med god avstand til hverandre, og det var ikke noen fysisk kontakt. Situasjonen skal også ha vært over på noen sekunder, sier hun.

Juryen har enstemmig vedtatt at det ikke er grunnlag for å gi noen av kjørerne sanksjoner.

– Vi forholder oss til regelverket. At deltakerne enkelte ganger ikke er enig i en avgjørelse kan ikke juryen ta hensyn til. Hvis deltakere vil bryte løpet fordi han er uenig, er dette deltakerens valg, sier Hallvig.

Finnmarksløpet og juryen anser nå denne saken som ferdig.

Konfliktene fortsetter

Dette er ikke første gang det er konflikter rundt den profilerte hundekjøreren Thomas Wærner.

I fjor vant Wærner NM-gull da han krysset mållinjen først i FL1200, men i ettertid ble det sendt inn klage på ham. Fem konkurrenter mente at det ble gjort flere regelbrudd.

De anklaget Wærner for flere regelbrudd på dyrevelferden og utilbørlig oppførsel. Som bevis for dette la de ved åtte videoer.

Blant annet ble han beskyldt for å starte ut med halte hunder, og for at han overkjørte veterinærene på sjekkpunkt.

Wærner ble frikjent på alle punkter av sanksjonsutvalget i forbundet, og senere av Norges Hundekjørerforbund.

Likevel har reglene for dyrevelferd i etterkant blitt endret i Finnmarksløpet og Femundløpet.

Kristoffer Halvorsen har valgt å anmelde hendelsen på sjekkpunktet i Tana. Foto: Hanne Bernhardsen / NRK

Skal aldri tilbake

Kristoffer Halvorsen sier han ikke ville kjøre videre fordi han er redd for å bli skjelt ut på nytt. Nå har han brutt for å protestere mot det han mener er uakseptabel oppførsel.

Han reagerer på at ledelsen i Finnmarksløpet ikke sanksjonerer.

– Jeg skal aldri opp hit igjen før jeg får en offentlig beklagelse. Det kommer ikke til å skje, sier Halvorsen.

– Det er trasig, men Halvorsen må gjøre det som er riktig for han, sier rennleder Rita Hallvig.